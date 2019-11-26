 الصين تدعو واشنطن للامتناع عن تطبيق قانون بشأن هونغ كونغ | أخبار | DW | 28.11.2019

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أخبار

الصين تدعو واشنطن للامتناع عن تطبيق قانون بشأن هونغ كونغ

أعلنت وزارة الخارجية الصينية استدعاء السفير الأمريكي في الصين تيري برانستاد على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون يدعمان المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ.

Hongkong Ein Pastor im Hilfseinsatz bei den Protesten (Reuters/K. Kyung-Hoon)

استدعت وزارة الخارجية الصينية الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) سفير الولايات المتحدة في بكين للاحتجاج على قانون يدعم الحراك المطالب بالديموقراطية في هونغ كونغ، داعية واشنطن إلى الامتناع عن تطبيقه "لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار" بالعلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إن نائب وزير الخارجية الصيني لي يوشينغ أبلغ السفير الأميركي تيري برانستاد باحتجاج بكين "الشديد" بعدما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب القانون. ويأتي مشروع القانون في وقت تجري فيه اكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مفاوضات لإتمام اتفاق جزئي للتخفيف من حدة الحرب التجارية بينهما.

مختارات

تم سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب في مظاهرات مطالبة بالديمقراطية استمرت لشهور، كما أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ. (04.09.2019)

وقالت الوزارة في البيان إن "لي شدد على أن الصين تحض بشدة الجانب الأميركي على تصحيح أخطائه وتغيير مساره". ودعا الولايات المتحدة كذلك إلى "الامتناع عن تطبيق القانون والتوقف فوراً عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية، لتجنّب إلحاق مزيد من الأضرار بالعلاقات الصينية الأميركية والتعاون الثنائي في مجالات مهمة".

ويجبر "قانون حقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ" الرئيس الأميركي على مراجعة الوضع التجاري التفضيلي للمدينة سنويًا ويهدد بإلغائه في حال تم تقييد الحريات في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. ووقّع ترامب كذلك على قانون يحظر بيع الغاز المسيل والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونغ كونغ في قمع المتظاهرين.

ع.ش/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

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    وبالرغم من أن بكين وصفت مظاهرات هونغ كونغ بأنها "تجمعات غير قانونية" إلا أنها أعربت عن "ثقتها الكاملة" في قدرة السلطات في هونغ كونغ على التعامل مع التظاهرات بشكل قانوني.

    الكاتب: استسر فيلدن/ ابتسام فوزي


مختارات

هونغ كونغ في حالة طوارئ...والمتظاهرون يواصلون الحشد

يشارك الآلاف في المظاهرات التي تشهدها هونغ كونغ ويتسع نطاقها باستمرار. وأدت التظاهرات في هذا المركز الاقتصادي المهم، لإصابة الحياة هناك بالشلل الجزئي. تصف بكين التظاهرات بأنها "تجمعات غير قانونية". (30.09.2014)  

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