الصين تدعو أوزيل لزيارة إقليم يعيش فيه الإيغور

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين إن الأخبار الكاذبة "خدعت" مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم وذلك بعد أن وجه اللاعب الألماني من أصول تركية انتقادات لسياسة الصين في التعامل مع أقلية الإيغور المسلمة.

وتقدر الأمم المتحدة وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن ما بين مليون ومليوني شخص أغلبهم من المسلمين الإيغور محتجزون في ظروف قاسية بإقليم شينجيانغ الصيني في إطار ما تطلق عليه بكين حملة لمكافحة الإرهاب. ونفت الصين مرارا أي إساءة معاملة لإيغور.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية الإثنين "لا أعرف إن كان السيد أوزيل قد زار شينجيانغ من قبل شخصيا لكن الأخبار الكاذبة والتصريحات الباطلة خدعته خداعا كاملا وأثرت على حكمه". وأضاف "نرحب أيضا بالسيد أوزيل ليزور شينجيانغ إذا سنحت له الفرصة ليتجول ويرى ومادام لديه ضمير يمكنه أن يميز الصواب من الخطأ ويمكنه أن يحترم مبادئ الموضوعية والنزاهة فسيرى شينجيانغ بشكل مختلف".

ونأى نادي أرسنال بنفسه عن تعليقات أوزيل قائلا إنها تعبر تماما عن رأيه الشخصي. وفي وقت لاحق، قام القناة الصينية الرسمية "سي.سي.تي.في" بإلغاء بث مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي من جدول البث واستعاضة عنها بمباراة توتنهام وولفرهامبتون.

من جهتها، حذرت وسائل الإعلام الصينية من "التبعات الخطيرة" لموقف أوزيل على مردود أرسنال في الأسواق الصينية.

ص.ش/ح.ز (رويترز، أ ف ب)