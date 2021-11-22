 الصين تحذر الدول التي ستقاطع دبلوماسيا الألعاب الأولمبية الشتوية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.12.2021

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الصين تحذر الدول التي ستقاطع دبلوماسيا الألعاب الأولمبية الشتوية

قالت وزارة الخارجية الصينية إن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة ستدفع ثمن "تصرفاتها الخاطئة" بعد أن قررت عدم إرسال وفود حكومية إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنظمها بكين في فبراير/ شباط المقبل.

حذرت الصين أربع دول غربية من أنها ستدفع ثمن إعلانها مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة.

حذرت الصين أربع دول غربية من أنها "ستدفع ثمن" إعلانها مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة.

نددت الصين الخميس (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2021) بقرار أربع دول هي الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وكندا، أعلنت مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين في شباط/فبراير المقبل محذرة من انها "ستدفع الثمن". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبن أمام الصحافيين إن تلك الدول التي سترسل رياضيين الى الألعاب الأولمبية لكن ليس مسؤولين رسميين، "ستدفع ثمن" قرارها.

مختارات

دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطات غذائية، مع ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، ومع محاولة الصين محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات.

كانت الولايات المتحدة أول من أعلن المقاطعة فقالت يوم الاثنين إن مسؤوليها الحكوميين لن يحضروا الدورة التي تقام في الفترة 4-20 فبراير/ شباط بسبب "فظائع" الصين في مجال حقوق الإنسان وذلك بعد أسابيع من إجراء محادثات ترمي لتخفيف التوترات بين البلدين.

وقال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "استغلت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا منصة الأولمبياد استغلالا سياسيا". وأضاف في مؤتمر صحفي دوري "سيتعين عليهم دفع ثمن تصرفاتهم الخاطئة".

وكانت العلاقات بين بكين وواشنطن شهدت تدهورا حادا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كما واصلت إدارة بايدن الضغط على الصين. وتتركز الخلافات على قضايا مختلفة من بينها التجارة ونشأة فيروس كورونا ومطالب الصين في بحر الصين الجنوبي.

وخلافا لقرارات الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا، أعلن وزير التعليم والرياضة الفرنسي جان-ميشال بلانكيه الخميس أن فرنسا لن تقاطع دبلوماسيا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المرتقبة عام 2022، وقال الوزير لمحطتي "ار ام سي" "بي اف ام تي في" إن "فرنسا لن تقوم بذلك"، وأضاف بلانكير لتلفزيون بي.إف.إم "فيما يتعلق بالمقاطعة الدبلوماسية فرنسا لن تفعل ذلك (...) الرياضة عالم بحد ذاته ويتعين أن يكون محميا من التدخلات السياسية".

وقال إن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين يجب أن تدان، لكنه أضاف أن وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو ستحضر أولمبياد بكين. ومن المقرر أن تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2024.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب، رويترز)

     

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الصين تنتقد المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين

 

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