 الصين تحتكر نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم | عالم المنوعات | DW | 16.10.2019

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منوعات

الصين تحتكر نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم

من الواضح أن منافسة الصين على صدارة اقتصاد العالم لا تأتي من فراغ، حيث حطمت الصين مؤخرا الرقم القياسي لطلبات براءات الاختراع حول العالم. فما هو عدد الابتكارات الصينية؟ وما هي الدولة صاحبة المركز الثاني بعد التنين الصيني؟

Symbolbild China Mitgliedsstaat der WTO (Imago)

أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، إن نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم خلال العام الأخير كانت من نصيب الصين برقم قياسي بلغ 1.54 مليون طلب.

وشملت طلبات تلقاها مكتب الملكية الفكرية الصيني من مبتكرين من الخارج وشركات أجنبية يسعون لحماية براءات اختراعهم، بما يعادل طلبا من كل عشرة طلبات.

وهكذا زادت حصة الصين من طلبات تسجيل براءات الاختراع بنسبة 11.6 في المئة عن عام 2017، مع صدارة قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر للطلبات.

مختارات

وبينما سجلت الصين تلك الأرقام القياسية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بفارق كبير عن الصين حيث سجلت نحو 600 ألف طلب براءة اختراع، وهو ما يقل بنسبة 1.6 في المئة عن العام السابق وما يعد أول تراجع للولايات المتحدة منذ عشر سنوات، وفقا لما ذكرته المنظمة بتقريرها.

أما على المستوى الدولي، قدم مبتكرون من حول العالم 3.3 مليون طلب لتسجيل براءات اختراع و14.3 مليون طلب لتسجيل علامات تجارية و1.3 مليون طلب تسجيل تصاميم صناعية. 

وجاءت الصين في المرتبة الأولى بالمجموعات الثلاث بطلبات تسجيل لبراءات الاختراع تضاهي المسجلة في الجهات التي تحتل المراتب العشرة التالية مجتمعة، وبينها اليابان في المركز الثالث وكوريا الجنوبية في المركز الرابع ومكتب براءات الاختراع الأوروبي في المركز الخامس.

وبلغت حصة قارة آسيا من إجمالي الطلبات أكثر من الثلثين ليؤكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فرنسيس جري، إن القارة أصبحت بشكل متزايد "مركزا عالميا لطلبات تسجيل الملكية الفكرية"، كما أشار  كذلك إلى "زيادة مثيرة للإعجاب" تشهدها الهند.

وأضاف جري أن الولايات المتحدة لا تزال الأولى عالميا في السعي للحماية الأجنبية لطلبات مصدرها شركات أو أفراد أمريكيون، موضحا أن مقدمي طلبات مقيمين في الولايات المتحدة قدموا نحو 230 ألف طلب لتسجيل براءات اختراع في الخارج العام الماضي، فيما يعد مؤشرا على السعي لتوسيع الأسواق الأمريكية، وهو ما واجهته الصين في المقابل بـ 664 ألف طلب للتسجيل في الخارج.

د.ب/ ع.ش (رويترز)

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    شكل بناء هذا الجسر تحدياً من نوع خاص، فنقل الرافعات ومواد البناء في الجبال التي يصعب الوصول إليها، أمر معقد. وتمكن الصينيون من تحقيق ذلك، في غضون عامين فقط تم بناء هذا الصرح العملاق. تقول وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن البناء تكلف ما يعادل 218 مليون يورو.

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    يمتد جسر تشينغ شوي بطول 1130 متراً في الهواء، ويصل ارتفاعه إلى 406 متراً ليصبح بذلك أطول من كل المباني في ألمانيا. حتى جسر غولدن غيت الشهير في سان فرانسيسكو، الجسر الأكثر شهرة في العالم، يجب أن يعترف بالهزيمة فارتفاعه لا يتعدى 227 متراً، ولكنه يبقى الجسر الأطول إذ يصل طوله إلى 1280 متراً.

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    تعني كلمة "تشينغ شوي" بالصينية "المياه النقية". ويبنع النهر في جبال مقاطعة قويتشو في جنوب غرب الصين، ويتدفق عبر 15 مقاطعة. هنا في هذه المياه النقية إلى حد ما لنهر تشينغ شوي، تقوم نساء منطقة بيان تشينغ بغسل الملابس.

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    مقاطعة قويتشو، حيث يقع الجسر العملاق، هي عبارة عن حوض جبلي. هناك يتحقق بالفعل القول المأثور: "لا توجد ثلاثة أقدام من الأرض المسطحة، ولا ثلاثة أيام متتالية دون مطر كما أن ليس بها من يملك ثلاثة يوان"، ولذلك يطلق عليها "المقاطعة المنسية". الجسر سيسهل الاتصال بالمناطق الصينية المزدهرة اقتصادياً.

  • China Bau der größten Brücke der Welt Qingshui

    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    أما إذا كان جسر تشينغ شوي سيساعد على تطوير أفقر محافظة في الصين، فهو أمر سيظهر في المستقبل. لكنها ستشكل بالفعل مساعدة كبيرة لسائقي السيارات في قويتشو، فسيقصر لهم هذا الجسر المسافة للعبور من جانب إلى الجانب الآخر من النهر من 161 كلم إلى 37 كلم فقط، شريطة عدم الخوف من المرتفعات.

  • China größte Brücke der Welt Badong

    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    وحتى وإن كان الجسر الجديد يصيب ببعض الخوف، فهو ليس الجسر الأكثر ارتفاعاً، فالجسر صاحب لقب الأعلى في العالم، وهو أيضاً صيني، هو جسر سيدوهه ويقع في منطقة بادونغ في مقاطعة هوبي. الجسر الذي افتتح في عام 2009 يقع على ارتفاع 496 متراً وطوله نحو 1300 متراً.

    الكاتب: تشانغ دانهونغ (س.ك)


مختارات

الصين تبني أعلى الجسور في العالم

بدأ العد التنازلي لافتتاح جسر تشينغ شوي في محافظة قويتشو، ففي اليوم الأول من أعياد الميلاد ستحتفل الصين بهذا الحدث. وبالتأكيد فإنه شعور عجيب أن تسير على طول 406 متراً فوق سطح الأرض، أو أن "تطير على هذا الارتفاع". (23.12.2015)  

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