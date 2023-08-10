 الصين تتفوق عليها.. صناعة السيارات الألمانية في أزمة! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الصين تتفوق عليها.. صناعة السيارات الألمانية في أزمة!

ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب والمنافسة: هكذا تتعرض صناعة السيارات الألمانية لضغوط شديدة. وفيما تتراجع شهرة العلامات التجارية الألمانية في السوق الصينية المربحة، تعمل الصين على توسيع ريادتها في السيارات الكهربائية.

صناعة السيارات في الصين

يتجه السائقون في الصين بشكل متزايد إلى العلامات التجارية الصينية

مختارات

الطلبيات مفقودة، وقوة الشراء تتراجع. تنتشر أجواء الأزمة في الاقتصاد الألماني. بالنسبة لشركات صناعة السيارات، يضاف إلى ذلك وجود مشكلة هيكلية: تحويل صناعة السيارات نحو الهوامش الكهربائية والقيادة الذاتية يتسبب في تكاليف عالية لفترة غير معينة بعد؛ والأموال اللازمة لذلك يجب أن تأتي من عملية بيع مركبات الاحتراق الداخلي التي لا تحظى بشعبية في الوسط السياسي.

في الوقت نفسه، كان النصف الأول من العام جيدًا. قدمت فولكسفاغن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو مبيعات متزايدة وأرباحًا أعلى. ومع ذلك، فإن التوقعات للعام بأكمله تخيب آمال العديد من المستثمرين والمساهمين. التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لهما تأثير مثبط، وهناك طلب أقل على السيارات الجديدة.

تحذر هيلديغارد مولر رئيسة اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا، "حتى لو شهدنا زيادة في الإنتاج، فهذه ليست علامة على الاسترخاء". لا تزال المبيعات أقل بنحو 20 بالمئة من مستوى عام 2019، أي قبل حدوث الأزمة.

الطلبات في ألمانيا آخذة في الانخفاض، خاصة للسيارات الكهربائية. يبلغ الطلب في هذا القطاع في ألمانيا حاليًا 60 بالمائة فقط من حجم العام السابق.

 

السيارات الكهربائية تزدهر في الصين

من ناحية أخرى، تعمل الصين، وهي أكبر وأهم سوق للسيارات في العالم، على توسيع ريادتها في التسجيلات الجديدة للسيارات ذات المحركات الكهربائية. على الصعيد العالمي، نصف السيارات بمحرك كهربائي موجودة الآن في الصين. كما يحرز المصنعون الصينيون تقدمًا سريعًا. كمنافسة حقيقية في بلدهم، عليهم في الوقت الحالي فقط الخوف من شركة تصنيع السيارات الأمريكية تسلا.

معرض شنغهاي للسيارات 2023

معرض شنغهاي للسيارات 2023: أصبحت الشركة المصنعة X Peng ، التي تظهر في الصورة، شريكًا متعاونًا مع شركة فولكس فاغن.

بدأ مشترو السيارات الصينيون، وخاصة أصحاب الدخل المرتفع، مؤخرًا في تفضيل العلامات التجارية المحلية. الشركة الرائدة في الصناعة هي BYD، والتي وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن جمعية صناعة السيارات الصينية، باعت شركة السيارات الكهربائية BYD بنسبة 29 في المائة أكثر من شركة تسلا في النصف الأول من العام.

يقول عضو مجلس إدارة فولكسفاغن رالف براندشتيتر: "يحدث اضطراب في السوق". وكان عليه أن يشاهد كيف أن فولكسفاغن، وهي الشركة الرائدة في صناعة السيارات منذ عقود، قد أُطيح بها من الصدارة من قبل BYD في الربع الأول. تمكنت BYD من بيع ما يقرب من عشرين مرة من السيارات الكهربائية بصورة أكثر من فولكس فاغن في الصين.

ولتحسين وضعها في السوق، تحاول فولكسفاغن الآن عمل شراكة مع شركة صناعة السيارات الصينية Xpeng، والتي تشمل مجالات التنقل الكهربائي والبرمجيات والقيادة الذاتية. لهذا الغرض، تستثمر الشركة 700 مليون دولار في مشروعها الجديد. في البداية، تم التخطيط لطرازين كهربائيين من ماركة فولكسفاغن، والتي سيتم إطلاقها في السوق الصينية في عام 2026.

هل تجعل الصين التنقل الكهربائي سهلا؟

العلامات التجارية الألمانية كرموز للمكانة الاجتماعية

بالإضافة إلى مجموعة فولكسفاغن بعلاماتها التجارية الفاخرة بورش وأودي، يجب أن تقلق مرسيدس وبي إم دبليو أيضًا. في أحدث دراسة لها، ترى شركة الاستشارات Berylls والمتخصصة في قطاع السيارات، أن هناك تغييراً في الريادة يحدث في الصين في قطاع السيارات الفاخرة. ففي المنافسة الحادة مع مصنعي السيارات الفاخرة التقليدية من ألمانيا، فإن الصينيين هم الآن في مرحلة تخطي الألمان و"في المسار السريع للتجاوز".

يوضح فيلي فانغ المدير العام لشركة شركة الاستشارات Berylls في الصين: "النتائج مثيرة للقلق بالنسبة للمصنعين الألمان". "لأن المنافسين الصينيين يتقدمون بوضوح في إدراك رغبات العملاء في كثير من النواحي". تغيرت الصورة تمامًا مع التحول إلى السيارة الكهربائية.

في الماضي، كانت السيارات الألمانية الفاخرة تعتبر رموز مكانة مثالية للطبقات المتوسطة والعليا الطموحة في الصين. فيما كانت تشتهر العلامات التجارية المحلية بكونها متخلفة تقنيًا وغير مقنعة من حيث الجودة.

سيارة كهربائية من أودي في الصين

سيارة أودي بلوحة ترخيص خضراء، والتي تعني أنها بمحرك كهربائي في الصين

الميزات الرقمية أوراق رابحة في تسويق السيارات

في الوقت الحاضر، تتميز المركبات المُنتَجة في الصين بشكل رئيسي بالميزات الرقمية مثل أنظمة المساعدة المتقدمة وأنظمة الترفيه والمعلومات المتطورة - وهذا أمر طبيعي، خاصةً إذا أخذنا في اعتبارنا الوضع المروري في المدن الصينية الكبيرة.

ووفقًا للدراسة، عندما يتعلق الأمر بالفضائل الكلاسيكية المتميزة مثل الراحة والجودة، فإنها السيارات الصينية تقريباً على نفس المستوى أو أفضل قليلاً من مصنعي السيارات المعروفين.

قال الخبير في شؤون الصين غريغور سيباستيان من معهد ميريكس في مقابلة مع DW: "من المحتمل ألا تلعب صناعة السيارات الألمانية نفس الدور المهيمن في قطاع السيارات الصيني كما فعلت في العشرين عامًا الماضية".

وتحل التكنولوجيا محل القيم التقليدية للعملاء الصينيين كسبب للشراء. وتضيف دراسة شركة الاستشارات Berylls في الصين: "السبب الرئيسي لشراء السيارات الألمانية الممتازة هو علامتها التجارية، في حين أن سبب شراء السيارات الصينية الممتازة هو في المقام الأول بسبب المنتج نفسه".

لا يوجد مصنع ألماني في المراكز العشرة الأولى

لا عجب أن 80 بالمائة من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الصين يتم إنتاجها محليًا الآن. تسلا هي المورد الأجنبي الوحيد من بين أكثر عشرة موردي سيارات كهربائية نجاحًا، بينما لم تعد العلامات التجارية الألمانية تلعب دورًا في قائمة الشركات العشر الأولى.

في سوق السيارات الصيني الإجمالي، بما في ذلك سيارات ذات محركات الاحتراق، ستتفوق العلامات التجارية الصينية على العلامات التجارية الأجنبية لأول مرة منذ عقود في عام 2023 بحصة سوقية تبلغ 51 بالمائة. في توقعاتها العالمية للسيارات 2023، تتوقع شركة الاستشارات AlixPartners أن ترتفع هذه الحصة إلى 65٪ بحلول عام 2030.

متجر شركة BYD في ييشانغ بالصين

سيارات كهربائية فقط للبيع: متجر شركة BYD في ييشانغ بالصين

الصين هي بطلة العالم في صادرات السيارات

وفيما يتعلق بأوروبا، ستكون أرقام مبيعات السيارات على المدى الطويل في القارة العجوز أقل من 15 في المائة عن قيم المبيعات في فترة ما قبل كورونا. في الوقت نفسه، يتعرض المصنعون الأوروبيون لضغوط متزايدة في أسواقهم المحلية من قبل الشركات المصنعة الصينية للسيارات الكهربائية.

في الربع الأول من عام 2023، حلت الصين محل اليابان كبطل عالمي في صادرات السيارات - في عام 2020 كانت الصين لا تزال في المركز السادس في هذا الترتيب. ومكانة الصين آخذة في الارتفاع كسوق مبيعات ومصدر وموقع إنتاج.

"الصين في طريقها إلى أن تصبح قوة عالمية في صناعة السيارات"، يقول خبير السيارات فابيان بيونتيك. في المقابل تتعرض الشركات الأوروبية لتحول تدريجي في أسواقها المحلية الأصلية إلى دور الدفاع عن حصص السوق.

بيد أنّ "حقبة أرباح شركات صناعة السيارات الألمانية القياسية ستبدأ في التراجع"، حسب فابيان بيونتيك.

كلاوس أولريش/ زمن البدري

  • Patent-Motorwagen No. 3, Karl Benz, 1888 (Daimler AG)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    "حنطور" يسير بمحرك

    هذه السيارة، التي تم تصميمها عام 1888 والتي تذكرنا بـ"الحنطور" كانت أول سيارة يعرضها كارل بنز للبيع. في الواقع كانت السيارة، التي حصلت على براءة الاختراع، ذات مقعدين، لكن كان بها أيضا مقعد أمامي. وقامت بيرتا بنز، زوجة المخترع الألماني، في عام 1888 بأول رحلة بالسيارة مع ولديها قطعت خلالها مئات الكيلومترات لتصبح رحلة أسطورية، ويتم بعد ذلك باستمرار تطوير السيارات التي تعمل بالمحركات.

  • Ein Modell des Hispano-Suiza Type HB6 (The Mullin Automotive Museum)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    فخامة وأناقة وراحة في السفر

    سيطر شكل الحنطور على تصميم السيارات، حتى حقبة العشرينيات من القرن الماضي. ومن هنا جاء مصطلح "حصان" لمحرك السيارة. الشكل الجديد للسيارة نتج عن وضع المحرك في المنطقة الأمامية منها. ليجلس الناس في وضع مستقيم خلف بعضهم البعض، كما هو الحال هنا في هذه السيارة من طراز "Hispano-Suiza Type HB6" من عام 1922. كانت سيارة أكثر فعالية، لكنها كانت أيضا سلعة فاخرة لا يستطيع سوى القليلين دفع ثمنها.

  • Scheibenwischermotor vom Automobilzulieferer Robert Bosch. (Bosch)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    مساحات كهربائية لرؤية واضحة

    وباستمررا تم تطوير "تكنولوجيا السيارات" أيضًا بشكل أكبر. فقام روبرت بوش مورد أجزاء السيارات ببعض الابتكارات الرائدة، منها أيضًا محرك كهربائي لمساحات الزجاج الأمامي عام 1926. قبل ذلك كان يتم تنظيف الزجاج الأمامي بمساحات ميكانيكية أو باليد. ومنذ ذلك ساد المحرك الكهربائي.

  • Werbung für den Tatra 77 in Frankreich 1934 (Radim)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    تصميم إنسيابي تشيكي

    تواصلت رحلة تصميم السيارة الحديثة. هنا تقوم مجلة فرنسية بدعاية للسيارة "Tatra 77"، التي ظهرت في السوق عام 1934. إنها علامة تجارية من صناعة تشيكية، هنا أخذ جسم السيارة الشكل المسحوب وتم اختباره في نفق الرياح، وتعتبر أول سيارة انسيابية في العالم. ومن هنا أصبح الإعلان مهماً بشكل متزايد للتسويق.

  • Hellblauer Messerschmitt KR200 (Louwman Museum)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    التنقل سريعا على ثلاث عجلات

    ابتكر مصمم السيارات فريتز فيند هذه الدراجة النارية "السكوتر" المغلقه ذات العجلات الثلاث لشركة ميسرشميت، التي كانت تصنع الطائرات في ذلك الزمان. ويأخذ شكل السكوتر مظهر قمرة القيادة للطائرة. ومع مدخله الذي يمكن طيه ووضع عناصر التحكم حول مقوده كان يفترض أن يكون مناسبا لذوي الاحتياجات الخاصة. المحرك الموضوع في الخلف كانت قوته تبلغ حتى 100 حصان، إنه دراجة سريعة ثلاثية العجلات.

  • General Motors Firebird I sieht aus wie ein Düsenjet (General Motors Company)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    طائرة حربية في الشارع

    سيارة على شكل طائرة. سيارة "فايربيرد" (عصفور النار) بتصميمها الرائع وأجنحتها على اليمين واليسار تسرق الأنظار من جميع التصاميم حتى الآن. التصميم الذي جاء على شكل طائرة مقاتلة في عام 1953 كان يعد فكرة تقدمية. كان بها قبة زجاجية، وعجلة القيادة على شكل عصا "جوي ستك"، وبها تكييف هواء ومحرك توربيني يعمل بالغاز. وتعتبر "فايربيرد1" النموذج الأولي لسلسلة كاملة من طراز سيارات "فايربيرد".

  • Plakat mit Roboter und Schriftzug: Fight Automation Fallout with a shorter work week © Walter P. Reuther Library, Archives of Labour and Urban Affairs, Walter P. Reuther Library)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    خطوط التجميع والإنتاج الضخم

    مثل أي صناعة أخرى، تتأثر صناعة السيارات بعملية الميكنة. و مع اختراع خط الإنتاج من قبل شركة "رانسوم إلي أولدز" الأمريكية في بداية القرن العشرين، بدأ عصر الإنتاج الضخم في صناعة السيارات. في عام 1978، كانت شركة دايملر الألمانية، هي من افتتحت عصر الروبوتات في صناعة السيارات. وقد خفف هذا كثيرا من العمل الذي يتسخ بسببه العامل، مثل أعمال الدهان.

  • Gläserne Kühlerfigur Victoire mit einem androgynen Kopf und spitz zulaufenden Haaren (Victoria & Albert Museum)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    تميمة من أجل الزينة

    هذه الزينة على غطاء المحرك تم تصميمها من قبل رينيه لاليكوي لصالح شركة السيارات الفرنسية سيتروين في عام 1925. "فيكتوار" (نصر) لها رأس خنثى مع سحابة من الشعر المتطاير المستقيم. كان السائقون قادرين على التحكم في مظهر هذه الرأس، الذي يدفع على السير بسرعة. وطبقا لسرعة القيادة تتغير شدة الضوء على تلك الرأس.

  • Tesla Cybertruck (picture-alliance/ZUMA Wire/Tesla)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    سيارة "بيك أب" كهربائية

    تصميم شبيه بالدبابات. ومن المفترض أن تتسارع الشاحنة التي صممتها شركة "تسلا" بشكل أكبر من سيارة بورشه. هذا التصميم الذي يشير للمستقبل مستوحى من الفيلم الأمريكي "Blade Runner". إنها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يستخدم أيضًا في الصواريخ الفضائية لدرجة مقاومة مطرقة ثقيلة. كل النماذج السابقة وغيرها يجري عرضها بمتحف فيكتوريا وألبرت في لندن، حتى 20 أبريل/ نيسان 2020. اعداد: زابينه أولتسه/ ص.ش


مواضيع ذات صلة

Mitarbeiter von VW arbeiten am ID.4. Volkswagen hat in seinem Werk im ostfriesischen Emden mit der Serienfertigung des vollelektrischen Kompakt-SUV ID.4 begonnen. Nach der Anlaufphase sollen bis Ende des Jahres pro Woche 4000 E-Fahrzeuge in Emden produziert werden.

فولكس فاغن تتخطى تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في ألمانيا 08.08.2023

بعد فترة من تفوقها على عمالقة صناعة السيارات الألمان في مبيعات السيارات الكهربائية، فقدت تسلا مكانها لصالح فولكس فاغن الألمانية. وتسعى شركة تسلا الأمريكية لأن يصبح مصنعها قرب برلين أكبر مصنع للسيارات في ألمانيا.

(210419) -- SHANGHAI, April 19, 2021 (Xinhua) -- Journalists interviews a staff member of NIO, a Chinese electric car maker, about new energy car eT7 at its booth during the 19th International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2021) in Shanghai, east China, April 19, 2021. The 19th International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2021) kicked off at the National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Monday. Slated for April 19 to 28, Auto Shanghai 2021 is the first of the world's biggest auto shows to run normally amid the coronavirus pandemic this year. According to the organizer, 1,000 enterprises from all over the world have registered to participate in the auto show, which boasts a total exhibition area of 360,000 square meters with 12 indoor exhibition halls. (Xinhua/Chen Jianli)

السيارات الكهربائية.. هل تستطيع الشركات الصينية المنافسة في أوروبا؟ 24.10.2022

بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟

Medienvertreter filmen und fotografieren die Studie ID.2all nach der Präsentation auf der Bühne im CCH (Congress Center Hamburg). Volkswagen hat einen Entwurf für den elektrischen Kleinwagen gezeigt, mit dem die Kernmarke des Konzerns ihre ID-Reihe nach unten erweitern will. Das Auto (Arbeitstitel «ID.2all») soll bis 2026 starten, in etwa die Größe eines heutigen VW Polo haben und in Spanien produziert werden.

فولكسفاغن تخطط لغزو الأسواق بـ "سيارة الشعب" الكهربائية 16.03.2023

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" عن عزمها تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين. ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة. فما هي مميزاتها؟