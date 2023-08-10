الصين تتفوق عليها.. صناعة السيارات الألمانية في أزمة!

الطلبيات مفقودة، وقوة الشراء تتراجع. تنتشر أجواء الأزمة في الاقتصاد الألماني. بالنسبة لشركات صناعة السيارات، يضاف إلى ذلك وجود مشكلة هيكلية: تحويل صناعة السيارات نحو الهوامش الكهربائية والقيادة الذاتية يتسبب في تكاليف عالية لفترة غير معينة بعد؛ والأموال اللازمة لذلك يجب أن تأتي من عملية بيع مركبات الاحتراق الداخلي التي لا تحظى بشعبية في الوسط السياسي.

في الوقت نفسه، كان النصف الأول من العام جيدًا. قدمت فولكسفاغن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو مبيعات متزايدة وأرباحًا أعلى. ومع ذلك، فإن التوقعات للعام بأكمله تخيب آمال العديد من المستثمرين والمساهمين. التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لهما تأثير مثبط، وهناك طلب أقل على السيارات الجديدة.

تحذر هيلديغارد مولر رئيسة اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا، "حتى لو شهدنا زيادة في الإنتاج، فهذه ليست علامة على الاسترخاء". لا تزال المبيعات أقل بنحو 20 بالمئة من مستوى عام 2019، أي قبل حدوث الأزمة.

الطلبات في ألمانيا آخذة في الانخفاض، خاصة للسيارات الكهربائية. يبلغ الطلب في هذا القطاع في ألمانيا حاليًا 60 بالمائة فقط من حجم العام السابق.

السيارات الكهربائية تزدهر في الصين

من ناحية أخرى، تعمل الصين، وهي أكبر وأهم سوق للسيارات في العالم، على توسيع ريادتها في التسجيلات الجديدة للسيارات ذات المحركات الكهربائية. على الصعيد العالمي، نصف السيارات بمحرك كهربائي موجودة الآن في الصين. كما يحرز المصنعون الصينيون تقدمًا سريعًا. كمنافسة حقيقية في بلدهم، عليهم في الوقت الحالي فقط الخوف من شركة تصنيع السيارات الأمريكية تسلا.

معرض شنغهاي للسيارات 2023: أصبحت الشركة المصنعة X Peng ، التي تظهر في الصورة، شريكًا متعاونًا مع شركة فولكس فاغن.

بدأ مشترو السيارات الصينيون، وخاصة أصحاب الدخل المرتفع، مؤخرًا في تفضيل العلامات التجارية المحلية. الشركة الرائدة في الصناعة هي BYD، والتي وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن جمعية صناعة السيارات الصينية، باعت شركة السيارات الكهربائية BYD بنسبة 29 في المائة أكثر من شركة تسلا في النصف الأول من العام.

يقول عضو مجلس إدارة فولكسفاغن رالف براندشتيتر: "يحدث اضطراب في السوق". وكان عليه أن يشاهد كيف أن فولكسفاغن، وهي الشركة الرائدة في صناعة السيارات منذ عقود، قد أُطيح بها من الصدارة من قبل BYD في الربع الأول. تمكنت BYD من بيع ما يقرب من عشرين مرة من السيارات الكهربائية بصورة أكثر من فولكس فاغن في الصين.

ولتحسين وضعها في السوق، تحاول فولكسفاغن الآن عمل شراكة مع شركة صناعة السيارات الصينية Xpeng، والتي تشمل مجالات التنقل الكهربائي والبرمجيات والقيادة الذاتية. لهذا الغرض، تستثمر الشركة 700 مليون دولار في مشروعها الجديد. في البداية، تم التخطيط لطرازين كهربائيين من ماركة فولكسفاغن، والتي سيتم إطلاقها في السوق الصينية في عام 2026.

هل تجعل الصين التنقل الكهربائي سهلا؟

العلامات التجارية الألمانية كرموز للمكانة الاجتماعية

بالإضافة إلى مجموعة فولكسفاغن بعلاماتها التجارية الفاخرة بورش وأودي، يجب أن تقلق مرسيدس وبي إم دبليو أيضًا. في أحدث دراسة لها، ترى شركة الاستشارات Berylls والمتخصصة في قطاع السيارات، أن هناك تغييراً في الريادة يحدث في الصين في قطاع السيارات الفاخرة. ففي المنافسة الحادة مع مصنعي السيارات الفاخرة التقليدية من ألمانيا، فإن الصينيين هم الآن في مرحلة تخطي الألمان و"في المسار السريع للتجاوز".

يوضح فيلي فانغ المدير العام لشركة شركة الاستشارات Berylls في الصين: "النتائج مثيرة للقلق بالنسبة للمصنعين الألمان". "لأن المنافسين الصينيين يتقدمون بوضوح في إدراك رغبات العملاء في كثير من النواحي". تغيرت الصورة تمامًا مع التحول إلى السيارة الكهربائية.

في الماضي، كانت السيارات الألمانية الفاخرة تعتبر رموز مكانة مثالية للطبقات المتوسطة والعليا الطموحة في الصين. فيما كانت تشتهر العلامات التجارية المحلية بكونها متخلفة تقنيًا وغير مقنعة من حيث الجودة.

سيارة أودي بلوحة ترخيص خضراء، والتي تعني أنها بمحرك كهربائي في الصين

الميزات الرقمية أوراق رابحة في تسويق السيارات

في الوقت الحاضر، تتميز المركبات المُنتَجة في الصين بشكل رئيسي بالميزات الرقمية مثل أنظمة المساعدة المتقدمة وأنظمة الترفيه والمعلومات المتطورة - وهذا أمر طبيعي، خاصةً إذا أخذنا في اعتبارنا الوضع المروري في المدن الصينية الكبيرة.

ووفقًا للدراسة، عندما يتعلق الأمر بالفضائل الكلاسيكية المتميزة مثل الراحة والجودة، فإنها السيارات الصينية تقريباً على نفس المستوى أو أفضل قليلاً من مصنعي السيارات المعروفين.

قال الخبير في شؤون الصين غريغور سيباستيان من معهد ميريكس في مقابلة مع DW: "من المحتمل ألا تلعب صناعة السيارات الألمانية نفس الدور المهيمن في قطاع السيارات الصيني كما فعلت في العشرين عامًا الماضية".

وتحل التكنولوجيا محل القيم التقليدية للعملاء الصينيين كسبب للشراء. وتضيف دراسة شركة الاستشارات Berylls في الصين: "السبب الرئيسي لشراء السيارات الألمانية الممتازة هو علامتها التجارية، في حين أن سبب شراء السيارات الصينية الممتازة هو في المقام الأول بسبب المنتج نفسه".

لا يوجد مصنع ألماني في المراكز العشرة الأولى

لا عجب أن 80 بالمائة من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الصين يتم إنتاجها محليًا الآن. تسلا هي المورد الأجنبي الوحيد من بين أكثر عشرة موردي سيارات كهربائية نجاحًا، بينما لم تعد العلامات التجارية الألمانية تلعب دورًا في قائمة الشركات العشر الأولى.

في سوق السيارات الصيني الإجمالي، بما في ذلك سيارات ذات محركات الاحتراق، ستتفوق العلامات التجارية الصينية على العلامات التجارية الأجنبية لأول مرة منذ عقود في عام 2023 بحصة سوقية تبلغ 51 بالمائة. في توقعاتها العالمية للسيارات 2023، تتوقع شركة الاستشارات AlixPartners أن ترتفع هذه الحصة إلى 65٪ بحلول عام 2030.

سيارات كهربائية فقط للبيع: متجر شركة BYD في ييشانغ بالصين

الصين هي بطلة العالم في صادرات السيارات

وفيما يتعلق بأوروبا، ستكون أرقام مبيعات السيارات على المدى الطويل في القارة العجوز أقل من 15 في المائة عن قيم المبيعات في فترة ما قبل كورونا. في الوقت نفسه، يتعرض المصنعون الأوروبيون لضغوط متزايدة في أسواقهم المحلية من قبل الشركات المصنعة الصينية للسيارات الكهربائية.

في الربع الأول من عام 2023، حلت الصين محل اليابان كبطل عالمي في صادرات السيارات - في عام 2020 كانت الصين لا تزال في المركز السادس في هذا الترتيب. ومكانة الصين آخذة في الارتفاع كسوق مبيعات ومصدر وموقع إنتاج.

"الصين في طريقها إلى أن تصبح قوة عالمية في صناعة السيارات"، يقول خبير السيارات فابيان بيونتيك. في المقابل تتعرض الشركات الأوروبية لتحول تدريجي في أسواقها المحلية الأصلية إلى دور الدفاع عن حصص السوق.

بيد أنّ "حقبة أرباح شركات صناعة السيارات الألمانية القياسية ستبدأ في التراجع"، حسب فابيان بيونتيك.

كلاوس أولريش/ زمن البدري