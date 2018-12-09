الصين - إطلاق أول مسبار للهبوط على جانب القمر المعتم

في مجال تطوير قدراتها على اقتحام الفضاء، اطلقت الصين مسبارا سيهبط على جانب القمر المعتم. المسبار وقد اطلق المسبار وهو من نوع (تشانغ اه-4) الجمعة ومن المتوقع أن يهبط بشكل سلس لأول مرة على الجانب البعيد من القمر وفقا لما ذكرته شينخوا. ووصلت مركبات فضائية إلى الجانب البعيد من القمر من قبل لكن لم يسبق لأي منها الهبوط عليه. والقمر مقيد بالأرض وفقا لحركة المد والجزر ويدور بنفس المعدل الذي يدور به حول كوكبنا لذا لا يمكن رؤية الجانب البعيد مطلقا من الأرض.

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ويمثل تطوير برنامج الفضاء الصيني أولوية للزعماء الصينيين. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن تؤسس الصين نفسها كقوة في مجال الفضاء. وقالت شينخوا إنّ صاروخا من طراز (لونغ مارش-3 بي) انطلق الساعة 2:23 صباحا (1823 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) حاملا المسبار وكذلك مركبة هبوط ومركبة جوالة من مركز إطلاق الأقمار الصناعية (شيتشانغ) في جنوب غرب الصين.

ونقلت شينخوا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية القول إن مهام المسبار (تشانغ اه-4) تشمل المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض ومسح التضاريس والسطح وكشف التركيب المعدني وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر. وتسعى الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة كبرى في الفضاء بحلول عام 2030. وتعتزم تدشين بناء محطة فضاء مأهولة خاصة بها العام المقبل. وفي حين تصر الصين على أن طموحاتها سلمية بحتة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية تتهمها بممارسة أنشطة تهدف إلى منع دول أخرى من استخدام معدات متمركزة في الفضاء وقت حدوث أزمة.

م.م/ ط.أ ( رويترز)