 الصين - إطلاق أول مسبار للهبوط على جانب القمر المعتم | عالم المنوعات | DW | 09.12.2018

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منوعات

الصين - إطلاق أول مسبار للهبوط على جانب القمر المعتم

أطلقت الصين أول مسبار على الاطلاق للهبوط على الجانب المعتم من القمر في خطوة تعد علامة بارزة على طريق برنامجها الفضائي الطموح. كما اعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .

Vollmond (picture-alliance/Arco Images/B. Lamm)

في مجال تطوير قدراتها على اقتحام الفضاء، اطلقت الصين مسبارا سيهبط على جانب القمر المعتم. المسبار  وقد اطلق المسبار وهو من نوع (تشانغ اه-4)  الجمعة ومن المتوقع أن يهبط بشكل سلس لأول مرة على الجانب البعيد من القمر وفقا لما ذكرته شينخوا. ووصلت مركبات فضائية إلى الجانب البعيد من القمر من قبل لكن لم يسبق لأي منها الهبوط عليه. والقمر مقيد بالأرض وفقا لحركة المد والجزر ويدور بنفس المعدل الذي يدور به حول كوكبنا لذا لا يمكن رؤية الجانب البعيد مطلقا من الأرض.

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ويمثل تطوير برنامج الفضاء الصيني أولوية للزعماء الصينيين. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن تؤسس الصين نفسها كقوة في مجال الفضاء. وقالت شينخوا إنّ صاروخا من طراز (لونغ مارش-3 بي) انطلق الساعة 2:23 صباحا (1823 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) حاملا المسبار وكذلك مركبة هبوط ومركبة جوالة من مركز إطلاق الأقمار الصناعية (شيتشانغ) في جنوب غرب الصين.

ونقلت شينخوا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية القول إن مهام المسبار (تشانغ اه-4) تشمل المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض ومسح التضاريس والسطح وكشف التركيب المعدني وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر. وتسعى الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة كبرى في الفضاء بحلول عام 2030. وتعتزم تدشين بناء محطة فضاء مأهولة خاصة بها العام المقبل. وفي حين تصر الصين على أن طموحاتها سلمية بحتة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية تتهمها بممارسة أنشطة تهدف إلى منع دول أخرى من استخدام معدات متمركزة في الفضاء وقت حدوث أزمة.

م.م/ ط.أ ( رويترز)

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    شكل بناء هذا الجسر تحدياً من نوع خاص، فنقل الرافعات ومواد البناء في الجبال التي يصعب الوصول إليها، أمر معقد. وتمكن الصينيون من تحقيق ذلك، في غضون عامين فقط تم بناء هذا الصرح العملاق. تقول وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن البناء تكلف ما يعادل 218 مليون يورو.

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    يمتد جسر تشينغ شوي بطول 1130 متراً في الهواء، ويصل ارتفاعه إلى 406 متراً ليصبح بذلك أطول من كل المباني في ألمانيا. حتى جسر غولدن غيت الشهير في سان فرانسيسكو، الجسر الأكثر شهرة في العالم، يجب أن يعترف بالهزيمة فارتفاعه لا يتعدى 227 متراً، ولكنه يبقى الجسر الأطول إذ يصل طوله إلى 1280 متراً.

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    تعني كلمة "تشينغ شوي" بالصينية "المياه النقية". ويبنع النهر في جبال مقاطعة قويتشو في جنوب غرب الصين، ويتدفق عبر 15 مقاطعة. هنا في هذه المياه النقية إلى حد ما لنهر تشينغ شوي، تقوم نساء منطقة بيان تشينغ بغسل الملابس.

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    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    مقاطعة قويتشو، حيث يقع الجسر العملاق، هي عبارة عن حوض جبلي. هناك يتحقق بالفعل القول المأثور: "لا توجد ثلاثة أقدام من الأرض المسطحة، ولا ثلاثة أيام متتالية دون مطر كما أن ليس بها من يملك ثلاثة يوان"، ولذلك يطلق عليها "المقاطعة المنسية". الجسر سيسهل الاتصال بالمناطق الصينية المزدهرة اقتصادياً.

  • China Bau der größten Brücke der Welt Qingshui

    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    أما إذا كان جسر تشينغ شوي سيساعد على تطوير أفقر محافظة في الصين، فهو أمر سيظهر في المستقبل. لكنها ستشكل بالفعل مساعدة كبيرة لسائقي السيارات في قويتشو، فسيقصر لهم هذا الجسر المسافة للعبور من جانب إلى الجانب الآخر من النهر من 161 كلم إلى 37 كلم فقط، شريطة عدم الخوف من المرتفعات.

  • China größte Brücke der Welt Badong

    الصين تبني أعلى الجسور في العالم

    وحتى وإن كان الجسر الجديد يصيب ببعض الخوف، فهو ليس الجسر الأكثر ارتفاعاً، فالجسر صاحب لقب الأعلى في العالم، وهو أيضاً صيني، هو جسر سيدوهه ويقع في منطقة بادونغ في مقاطعة هوبي. الجسر الذي افتتح في عام 2009 يقع على ارتفاع 496 متراً وطوله نحو 1300 متراً.

    الكاتب: تشانغ دانهونغ (س.ك)


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بدأ العد التنازلي لافتتاح جسر تشينغ شوي في محافظة قويتشو، ففي اليوم الأول من أعياد الميلاد ستحتفل الصين بهذا الحدث. وبالتأكيد فإنه شعور عجيب أن تسير على طول 406 متراً فوق سطح الأرض، أو أن "تطير على هذا الارتفاع". (23.12.2015)  

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