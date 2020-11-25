"الصيام المسائي".. حل سحري لتفادي زيادة الوزن؟

تناول وجبات الطعام بعد الساعة السادسة مساء ليس أمرا سيئا بالضرورة، ولا يساهم بشكل تلقائي في زيادة الوسم والتسبب في الإصابة بالسمنة. لكن لما يعرف بالصيام المسائي الذي ينصح به في العديد من دلائل الحميات عدة ميزات تعود بالنفع على الروح والجسد.

فبحسب زيلكه ريستماير من جمعية التغذية الألمانية (DGE)، فإن "ميزان الطاقة الكلي" هو المعيار. وتبرر ريستماير ذلك في مقابلة مع موقع "تي أونلاين" الألماني بالقول: "إذا كنت تأكل كثيرًا أو طوال الوقت على أي حال، فغالبًا ما يكون المساء موعدا لمواصلة الأكل، حيث تكون رقائق البطاطس الوشوكولاتة على الأريكة حاضرة بعد تناول وجبة العشاء الدسمة.

في هذه الحالة تقول ريستماير "إن قاعدة عدم الأكل بعد السادسة مساء في حال اتباعها تساعد في إبطاء إمداد الطاقة للجسم". وبذلك تٌتاح لعملية التمثيل الغذائي استراحة من الأكل تكون في حاجة ماسة إليها. وتوضح خبيرة التغذية الألمانية أنه "كلما أكثرت من وجبات الطعام، كلما أكلت كميات أكثر منه". وفي هذه الحالة يكون الصيام المسائي مفيدا.

لكن مبدئيا ليس هناك ما يمنع من الناحية الصحية تناول وجبة طعام ساخنة مساء، إذا كنت قد اكتفيت بقطعة خبز صغير، على سبيل المثال، في فترة الظهيرة، تقول ريستماير.

ع.ش/ع.ج.م