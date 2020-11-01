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الصويا

الصويا من المكملات الغذائية النباتية الضرروية لجسم الإنسان، فهي مصدر غني بالبروتين وخاصة بالنسبة للأشخاص النباتيين، فضلا عن دورها في حماية خصوبة المرأة من تأثير بعض المواد الكيميائية، وفوائد أخرى كثيرة.

تحتوي حبوب الصويا على جميع الأحماض الأمينية اللازمة لصنع البروتينات في الجسم. وخلصت اختبارات أجريت على القوارض إلى أن حبوب الصويا تحمي خصوبة المرأة من تأثير ثنائي الفينول. إضافة إلى دورها الفعال في إذابة الدهون، إذ تعتبر مادة خلاصة فول الصويا الطبيعية، هي المكون الأساسي في "حقن إزالة الدهون" والتي يستخدمها الأطباء لإزالة الدهون المسببة لانسداد الأوعية الدموية.

ARCHIV - Ein Einkaufswagen mit verschiedenen Produkten für Veganer wird am 18.01.2013 im neuen Veganz-Supermarkt in Frankfurt am Main (Hessen) an den Regalen vorbeigeschoben. Der erste hessische Markt mit rund 6000 rein pflanzlichen Artikeln in den Regalen richtet sich vor allem an Menschen, die sich vegan ernähren und damit auf tierische Produkte wie Fleisch, Milch und Eier verzichten. Foto: Arne Dedert/dpa (zu dpa Raus aus der Ecke: Vegetarische Lebensmittel finden immer mehr Käufer vom 23.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مواد غذائية رخيصة الثمن تزودك بكميات كبيرة من البروتين! 01.11.2020

تعد اللحوم الحمراء والبيضاء إلى جانب البيض أشهر مصادر للبروتين الحيواني. لكن هناك العديد من المواد الأخرى الغنية بالبروتين، منها حيوانية وأخرى نباتية. هنا قائمة بأرخص مصادر البروتين.
Edamame soy beans shelled and with pods in bowls, Edamame Sojabohnen geschält und mit Hülsen in Schalen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ما الذي يجعل فول الإداماميه طعاماً صحياً للغاية؟ 02.08.2020

يتميز فول الإداماميه بنسبة قليلة من الدهون ونسبة عالية من البروتين، ويجعله ذلك خياراً ممتازاً كوجبة غذائية خفيفة وصحية. فما أهم فوائده؟
22.11.2017 *** Aisha Umaru Gaye holds up a pumpkin at the Bakasi IDP camp, Maiduguri, Nigeria, November 22, 2017. REUTERS/Afolabi Sotunde SEARCH SOTUNDE BARTER FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY.

نيجيريا.. عند الحاجة.. الحياة دون مال ممكنة! 08.01.2018

هربوا من فلول بوكو حرام ولا يملكون أي مبلغ مالي وظلوا محاصرين في مخيم اللاجئين. وبما أن كل واحد يحتاج إلى شيء آخر، فإن تجارة قديمة تزدهر: إنها تجارة تبادل البضائع. مصور ضبط بالصورة ما يمكن تبادله.

Young pregnant woman's belly closeup

الصويا قد تحمي خصوبة النساء من تأثير مادة كيماوية 08.02.2016

توصلت دراسة أمريكية حديثة أجريت على نساء يتناولن علاجات للخصوبة إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الصويا ربما يساعد في الوقاية من تأثير ثنائي الفينول.
19.11.2015 DW fit und gesund Doppelkinn 01

الحقن بفول الصويا!..وسيلة جديدة لإزالة الدهون والترهلات 02.12.2015

كثيرا ما نسمع عن عمليات شفط الدهون في البطن والأرداف، لكن ما توصل إليه خبراء التجميل مؤخرا ربما يساعد الكثيرين على تحقيق حلمهم في التخلص من الدهون المزعجة بمناطق معينة كالدهون حول الذقن، وبدون تدخل جراحي، فكيف يتحقق ذلك؟
Ein Landwirt hält am Donnerstag (22.09.2011) in Hilpoltstein (Mittelfranken) Sojabohnen in den Händen. Was in den Futtertrögen der bayerischen Viehzüchter landet, hat meist einen weiten Weg hinter sich. Das als Eiweiß-Lieferant geschätzte Soja stammt meist aus Brasilien Argentinien oder den USA. Doch das soll sich ändern. Immer mehr bayerische Bauern testen den Soja-Anbau. Foto: Daniel Karmann dpa/lby (zu dpa-Korr: Eiweiß aus der Bohne: Soja in Bayern auf dem Vormarsch vom 23.09.2011)

فول الصويا ودوره في منع الإصابة بسرطان الثدي 14.09.2015

أثار فول الصويا المزيد من الجدل في السنوات الماضية. وأيد كثير من الباحثين زيادة استهلاك فول الصويا لأنه يحتوي على مستويات عالية من الألياف والبروتين والمعادن. فيما ترددت أقوال علمية عن علاقته بسرطان الثدي. فما صحة ذلك؟
Dr. rer. nat. Stephanie Mittermaier (Sprecherin) Dr.-Ing. habil. Peter Eisner Dipl.-Ing. agr. Katrin Petersen* Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung, IVV, Freising *Prolupin GmbH, Grimmen Lebensmittelzutaten aus Lupine - Beitrag zu ausgewogener Ernährung und verbesserter Proteinversorgung

مصدر بروتين جديد.. هل يحل أزمة الغذاء في العالم؟ 19.11.2014

طور باحثون في ألمانيا مسحوقا بروتينيا محايد المذاق وغني بالبروتينات من نبات الترمس يمكن استخدامه حتى في آيس كريم. البروتين الجديد يمكنه أن يشكل مصدرا جديدا لحل مشكلة التغذية العالمية وحماية الأراضي الزراعية.
Bildnummer: 51982677 Datum: 25.06.2007 Copyright: imago/M.Zettler Nutraceuticals: Gesunde Lebensmittel mit Zusatzstoffen wie LC1, Pro activ, Omega-3-Fettsäure, Bio, ACE+F, Objekte; 2007, Food, Functional Food, Nutraceutical, funktionelle, Nahrungsergänzungsmittel, Studioaufnahme, Symbolfoto,; , quer, Kbdig, Gruppenbild, Deutschland, , Gesundheit

هل كل المواد الغذائية صحية حقا؟ 06.01.2014

تختلف الآراء حول أهمية بعض المواد الغذائية على صحة الجسم. فبالرغم من تصنيف الكثير من المواد على أنها صحية، إلا أن هذه الأغذية تلقى انتقادات لدى بعض خبراء التغذية، ما يجعلها مثيرة للجدل مثل الصويا وحليب الأبقار وغيرها.
Deutschland Essen Steak mit Tomaten und Spargel. © Vitos - Fotolia.com

هل تضر تربية الأبقار بالبيئة؟ 28.03.2013

يثور الجدل بين الخبراء حول مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. ويبدو أن الحقيقة توجد في منتصف الطريق بين الدراسات التي تعتبره مسؤولا بشكل أساسي وكبير عن تلك الظاهرة، وبين تلك التي تقلل من دوره.
Ein Mitarbeiter des Agravis-Kraftfutterwerkes in Oldenburg hält am Dienstag (10.05.2011) eine Probe Tierfutter in den Händen. Im Hintergrund ist die Produktionsanlage zu erkennen, die das aus Getreide, Soja und Mineralien bestehende Schweinefutter in Form presst. In dem Futtermittelwerk findet parallel die Hauptversammlung statt. Die Agravis Raiffeisen AG gilt als Deutschlands zweitgrößter Agrarhändler. Foto: Ingo Wagner dpa/lni (Zu lni 0421 vom 10.05.2011) pixel

عندما تتحول الأبقار إلى خطر يهدد الغابات 27.03.2013

يقوم المزارعون في باراغواي بقطع عدد متزايد من الأشجار في الغابات المطيرة لتحويل الأراضي إلى مزارع ومراعي للحيوانات. ويلجأ حماة البيئة الآن إلى شراء الأراضي في الغابات من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناخ.
Ein Maisfeld, aufgenommen am Samstag (04.06.2011 ) nahe Westendorf. Mais (Zea mays) ist eine Pflanzengattung, die zur Familie der Suessgraeser (Poaceae) gehoert. +++ Annette Zoepf/dapd +++

"لا يصح أن يتم انتاج الكتلة الحيوية على حساب الغابات المطيرة" 17.04.2012

تزداد أهمية الكتلة الحيوية كمصدر للطاقة، فزراعة الذرة وفول الصويا تتم بغرض إنتاج الوقود الحيوي، كما يتم حرق الأخشاب في محطات توليد الطاقة الحرارية. إلا أن هذا التطور يهدد الأمن الغذائي في البلدان النامية.
ARCHIV - Ein unterernährtes Kind wartet mit seiner Mutter im Krankenhaus von Dilla in Äthiopien auf Behandlung (Archivfoto vom 12.03.2003). Der Große Hunger in Äthiopien im Jahr 1984 sprengte selbst die Dimensionen von Elend und Katastrophen in Afrika, an die sich so viele Menschen im fernen Europa oder Nordamerika schon längst gewöhnt hatten. Rund eine Million Menschen starben Schätzungen zufolge im Hungerwinter 1984/1985. Als Ende Oktober 1984 die ersten Fernsehbilder um die Welt gingen, war es schon zu spät, war die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten. Der Kreislauf von Dürre, Missernten und viel zu wenig Regen, unter dem Äthiopien, eines der ärmsten und am dichtesten bevölkerten Länder Afrikas immer wieder zu leiden hatte, mündete einmal mehr im Disaster. Foto: STEPHEN MORRISON (zu dpa-KORR Vor 25 Jahren: Hungerkatastrophe in Äthiopien vom 18.10.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

البحث عن حلول لمشاكل التغذية العالمية 27.01.2011

أدى الارتفاع القوي لأسعار المواد الخام إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية بشكل قوي، ويبحث صناع القرار السياسي في الوقت الحاضر عن حلول لمشاكل التغذية في المستقبل.
Schutzgebiet für nachhaltige Entwicklung Itatupã-Baquiá. Copyright: DW/Nadia Pontes Mai, 2012

مفارقات بشأن حماية المناخ في البرازيل 15.06.2010

يتهدد الخطر الغابات المطيرة بمنطقة نهر الأمازون، وذلك نتيجة لتربية الأبقار وزراعة نبات الصويا والتوسع العمراني. لذلك يجب تحويل مساحات شاسعة من غابات الأمازون إلى محميات طبيعية.