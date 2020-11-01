الصويا من المكملات الغذائية النباتية الضرروية لجسم الإنسان، فهي مصدر غني بالبروتين وخاصة بالنسبة للأشخاص النباتيين، فضلا عن دورها في حماية خصوبة المرأة من تأثير بعض المواد الكيميائية، وفوائد أخرى كثيرة.

تحتوي حبوب الصويا على جميع الأحماض الأمينية اللازمة لصنع البروتينات في الجسم. وخلصت اختبارات أجريت على القوارض إلى أن حبوب الصويا تحمي خصوبة المرأة من تأثير ثنائي الفينول. إضافة إلى دورها الفعال في إذابة الدهون، إذ تعتبر مادة خلاصة فول الصويا الطبيعية، هي المكون الأساسي في "حقن إزالة الدهون" والتي يستخدمها الأطباء لإزالة الدهون المسببة لانسداد الأوعية الدموية.