 الصومال ـ مقتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم تبنته ″جماعة الشباب″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.09.2022

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الصومال ـ مقتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم تبنته "جماعة الشباب"

قتل نحو 20 شخصاً في الصومال في هجوم تبنته "جماعة الشباب"، التي اعترضت قافلة مركبات في وسط البلاد. وحسب مسؤول صومالي دمر المسلحون من الآبار وأضرموا النيران في المنازل والمحال التجارية في أكثر من ثماني قرى.

عناصر من جماعة الشباب بالصومال (أرشيف 17/2/2011)

أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها قتلت أكثر من عشرين شخصاً ودمرت ثماني شاحنات (أرشيف)

قالت السلطات الصومالية في بيان اليوم السبت (3 سبتمبر/أيلول 2022)، إن عشرين شخصاً على الأقل قتلوا في هجوم بعد منتصف الليل نفذته جماعة الشباب الإرهابية استهدف موكباً من المركبات في وسط البلاد.

مختارات

أفادت وكالة الأنباء الصومالية وتقرير محلي بأن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت مستهدفة قافلة من المركبات التابعة لشركة "فولا فولا"، وهي شركة أمنية خاصة تعمل لحساب وكالات الأمم المتحدة.

يواجه ملايين الأشخاص في الصومال خطر المجاعة، حسبما أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، محذرة من أن هذا البلد الذي يشهد أزمات يقف على شفير كارثة إنسانية. ويعد صغار السن الأكثر عرضة لتداعيات الجفاف المتفاقم.

وأضرمت المليشيا النيران في أربع شاحنات بضائع وثلاث حافلات ركاب خارج مقاطعة ماهاس بإقليم حيران بوسط الصومال.

وأعلنت "جماعة الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطتها الإذاعية الأندلس، قائلة إنها قتلت أكثر من عشرين شخصاً ودمرت ثماني شاحنات. وقالت الجماعة إنها نفذت الهجوم بسبب تورط مليشيا محلية تعرف باسم ماكوويزلي رفعت السلاح ضد الحركة.

وقال السياسي المحلي ومحافظ الإقليم سابقا عبد الفتاح حسن أفراه، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الركاب قُتلوا أو أصيبوا أو تمكنوا من الهرب سيراً على الأقدام. وكانت الأسر تبحث عن ذويها هذا الصباح".

كانت المركبات التي كانت ترافقها القوات الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، قادمة من مدينة بلدوين العاصمة الإقليمية.   

وبحسب المسؤول العسكري الصومالي محمد باكاي، فإن الشباب كثفت هجماتها على المدنيين في الـ48 ساعة الماضية في مناطق حيران وإقليم جالجادود المجاور.

وأضاف للوكالة: "دمر المسلحون العديد من الآبار بقنابل وأضرموا النيران في المنازل والمحال التجارية في أكثر من ثماني قرى في الإقليمين". وتابع: "والآن ينصبون كمائن للمدنيين ومركبات النقل على الطرقات".  

 وتابع أن الجماعة المسلحة ذات الصلة بالقاعدة، تعرض حياة المدنيين للخطر في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جفافاً حادًا.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

  • Ägypten Eröffnung Suez Kanal 1869 (Getty Images/Hulton Archive)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية منذ فجر التاريخ

    لأن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أحد أهم البحار من الناحية التجارية والاستراتيجية منذ قدم التاريخ، بدأ الصراع للسيطرة عليه وتأمين عبور السفن فيه منذ أقدم العهود، بداية من مصر القديمة (الفرعونية) ومرورا بالإمبراطوريات المتعاقبة، وحتى القوى العظمى والإقليمية في عصرنا الحاضر.

  • Infografik Bab al-Mandab Meeresstraße ENG

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    باب الدموع

    كلمة المندب في اللغة العربية تعني البكاء والنواح على الميت، ولذلك تُحكى حول سبب تسميته بباب المندب حكايات كثيرة، منها ما يُقال أن أمهات الأفارقة على الجانب الغربي، كن يقفن ينحن على أولادهن، الذين أخذهم العرب عبيدا، إلى الشاطئ الآخر من المضيق.

  • Bab al-Mandab (Eingang zum Roten Meer) (picture alliance/Photoshot/BCI)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    داخل المياه الإقليمية لثلاث دول

    وفقا للقانون الدولي فإن المياه الإقليمية لأي دولة عادة تمتد من ساحلها 12 ميلا بحريا (حوالي 22 كيلومتر) إلى داخل المياه. وبهذا يكون مضيق باب المندب واقعا ضمن المياه الإقليمية لثلاث دول، هي اليمن وجيبوتي وإريتريا، حيث يبلغ عرضه حوالي 30 كيلومتر بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيان غربا.

  • Jemen Küstenwache im Hafen von Aden (Imago/photothek)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    اليمن والسيطرة على باب المندب

    في قلب مضيق باب المندب تقع جزيرة بريم اليمينة، التي تقسمه إلى ممرين بحريين أحدها شرقي ضيق، عرضه أقل من 4 كيلومتر وآخر غربي واسع (حوالي 21 كيلومتر) لكن توجد به أيضا جزر أخرى صغيرة تجعل اتساعه أقل من 18 كيلومتر. ويقول العالم العراقي عبدالزهرة شلش العتابي إن من يسيطر على عدن بالدرجة الأولى وجيبوتي بالدرجة الثانية يسيطر على مضيق باب المندب.

  • Eroeffnung des Suezkanals (picture-alliance/akg-images)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية استراتيجية

    رغم أهميته الاستراتيجية منذ القدم، ازداد مضيق باب المندب أهمية بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869، حيث أصبح الطريق الرئيسي للتجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا بديلا عن طريق رأس الرجاء الصالح. وتعبر المضيق حاليا من الجنوب للشمال والشمال للجنوب نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويا.

  • Symbolbild - Ölpreis (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    الطريق الرئيسي لناقلات البترول

    مع اكتشاف البترول في الجزيرة العربية في ثلاثينات القرن الماضي ازدادت أهمية باب المندب مرة أخرى حيث إنه يربط منطقة الانتاج (الجزيرة العربية) بمناطق الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة. ويمر منه يوميا ما لا يقل عن 4 ملايين برميل نفط ، حسب الباحث المصري أحمد التلاوي.

  • Ägyptische Soldaten bei Truppenübung Archiv 1999 (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    ثغرة أمن قومي لدول عديدة

    يشكل أمن مضيق باب المندب مسألة أمن قومي بالنسبة لدول إقليمية مثل مصر وإسرائيل ودول الخليج العربية، خصوصا السعودية. وهناك مخاوف من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران على المضيق. واعترفت مصر في عام 2016 بوجود قوات بحرية لها في باب المندب "لوقف إمدادات الحوثيين بالسلاح والمواد اللوجستية".ا

  • Somalischer Pirat Somalia (picture alliance/AP Photo/F.Abdi Warsameh)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    القراصنة الصوماليون

    قبل تهديد الحوثيين لأمن باب المندب كان هناك القراصنة الصوماليون، الذين ظهروا بقوة عام 2008، حيث بدأوا في مهاجمة السفن العملاقة في منطقة القرن الإفريقي مهددين الملاحة في باب المندب. غير أن التدخل الدولي جعل القرصنة تتراجع تماما منذ عام 2012.

  • Supertanker von Piraten entführt (AP)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية مزدوجة لدول الخليج

    لا شك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بأمن المضيق لكن بالنسبة لدول الخليج العربية فإن أمن باب المندب أهميته مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأميركية، ومن ناحية أخرى فإن تهديد أمنه الآن يأتي من الحوثيين المدعومين إيرانيا. وعندما هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين أعلنت السعودية (الأربعاء 25/7/2018) وقفا مؤقتا لمرور نفطها في باب المندب. وارتفعت أسعار النفط عالميا.

    الكاتب: صلاح شرارة


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