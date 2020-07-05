تختزل الصور النمطية الموقف من قضية أو شخص أو جماعة بشكل يقوم على حكم جامد ومسبق. ومن أبرز الوسائل التي تساهم في نشر صور كهذه التلفاز والإنترنت والخطب السياسية. وهناك دور لا بأس به للتجارب الشخصية والمناهج الدراسية.

تشير الصور النمطية الى التصور الذهني والحكم الجاهز المتداول عن موضوع أو شخص أو جماعة بشكل عام لا يميز بين حالة وأخرى. ويعد الصحفي الأمريكي فوالتر ليبمان أول من طرح المفهوم الذي استعاره من عالم الطباعة ويعني الصحيفة التي تستخدم في إنتاج نسخ مطابقة للأصل، ليعبر بذلك عن ميل الأشخاص لاختزال المعلومات ووضع الناس الأحداث في قوالب عامة وجامدة.