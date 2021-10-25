"الصودا دايت" تزيد من الوزن.. كيف ذلك؟

عند اتباع حمية غذائية بهدف إنقاص الوزن، يلجأ العديد من الأشخاص إلى استبدال الأطعمة والمشروبات إلى ما هو مخصص للحمية وكما يعتقد أنها خالية من السعرات من الحرارية بحيث تتضمن المحليات الصناعية، مثل الصودا دايت التي يسوق لها على أنها خالية من السكر أو السعرات الحرارية وتساعد في إنقاص الوزن. ولكن هل هي فعلاً كذلك؟

كشفت دراسة حديثة وجود صلة بين المشروبات الغازية "الدايت" وتناول السعرات الحرارية. وقد أجريت الدراسة بإشراف مجموعة من الباحثين الذين يدرسون علوم الأعصاب والسمنة والطب في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة بمشاركة 74 مشاركاً يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً، ويتمتع جميعهم بأوزان مستقرة، وليس لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل أو مرض السكري.

وأفاد الباحثون أن الهدف كان فحص التفاعل العصبي لأنواع مختلفة من منبهات الطعام عالية السعرات الحرارية والاستجابات الأيضية، وسلوك الأكل، بعد أن تناول بعض المشاركين السكرالوز (مُحلي صناعي)، بينما تناول البعض الآخر مشروباً سكرياً وشربت مجموعة أخرى الماء فقط.

بعد ذلك، تم تحليل استجابات المشاركين/ ات باستخدام صور الدماغ الوظيفية بالرنين المغناطيسي، وعينات الدم لقياس نسبة السكر في الدم وهرمونات التمثيل الغذائي، ومقدار تناولهم للطعام. بحسب ما نشره موقع جامعة جنوب كاليفورنيا.

الشعور بالجوع

وبحسب الباحثة كاثلين بيج، وهي طبيبة متخصصة في السمنة بجامعة جنوب كاليفورنيا، فإن التجربة قد أظهرت وجود نشاط متزايد في مناطق الدماغ المسؤولة عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام والشهية لدى كل من النساء والأشخاص الذين يعانون من السمنة بعد تناول المشروبات التي تحتوي على السكرالوز، مقارنة بالمشروبات التي تحتوي على سكر حقيقي. بحسب ما نشره موقع (ايت ذيس نت ذات) الأمريكي.

وبالنسبة لهذه المجموعات، قد يؤدي شرب المشروبات المحلاة صناعياً إلى خداع الدماغ للشعور بالجوع، مما قد يؤدي بدوره إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، في حين أن الرجال وذوي الوزن الصحي لم يكن لديهم استجابة متزايدة للجوع ولم يتأثروا بتناول التحلية الصناعية بالطريقة نفسها.

ر.ض/ أ.ح