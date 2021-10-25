 ″الصودا دايت″ تزيد من الوزن.. كيف ذلك؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.10.2021

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صحة

"الصودا دايت" تزيد من الوزن.. كيف ذلك؟

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن تناول "الصودا دايت" المخصصة للحمية بدلاً من العادية، قد يزيد من استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي زيادة الوزن وخصوصاً عند فئة معينة من الأشخاص أكثر من غيرهم. هنا المزيد من التفاصيل.

صورة رمزية

صودا دايت تزيد الشعور بالجوع

عند اتباع حمية غذائية بهدف إنقاص الوزن، يلجأ العديد من الأشخاص إلى استبدال الأطعمة والمشروبات  إلى ما هو مخصص للحمية وكما يعتقد أنها خالية من السعرات من الحرارية بحيث تتضمن المحليات الصناعية، مثل الصودا دايت التي يسوق لها على أنها خالية من السكر أو السعرات الحرارية وتساعد في إنقاص الوزن. ولكن هل هي فعلاً كذلك؟

مختارات

ذكرت دراسة سويدية أن شرب المشروبات الغازية ومشروبات سكرية أخرى يرفع نسبة الإصابة بأنواع نادرة من سرطانات المرارة والقنوات الصفراوية، فيما نصح أخصائي بأمراض السرطان بالاكتفاء بالماء عند العطش من أجل التمتع بصحة جيدة.

إنه أمر غير مستحب ومسبب للإحراج، بيد أنه يحصل للبعض، وخاصة في فصل الصيف: تعرق الأقدام وظهور رائحة غير مستحبة. نقدم إليك بعض النصائح الكفيلة بالتخلص من هذه المشكلة!

كشفت دراسة حديثة  وجود صلة بين المشروبات الغازية "الدايت" وتناول السعرات الحرارية. وقد أجريت الدراسة بإشراف مجموعة من الباحثين الذين يدرسون علوم الأعصاب والسمنة والطب في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة بمشاركة 74 مشاركاً يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً، ويتمتع جميعهم بأوزان مستقرة، وليس لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل أو مرض السكري.

وأفاد الباحثون أن الهدف كان فحص التفاعل العصبي لأنواع مختلفة من منبهات الطعام عالية السعرات الحرارية والاستجابات الأيضية، وسلوك الأكل،  بعد أن تناول بعض المشاركين السكرالوز (مُحلي صناعي)، بينما تناول البعض الآخر مشروباً سكرياً وشربت مجموعة أخرى الماء فقط.

بعد ذلك، تم تحليل استجابات المشاركين/ ات باستخدام صور الدماغ الوظيفية بالرنين المغناطيسي، وعينات الدم لقياس نسبة السكر في الدم وهرمونات التمثيل الغذائي، ومقدار تناولهم للطعام. بحسب ما نشره موقع جامعة جنوب كاليفورنيا.

الشعور بالجوع

وبحسب الباحثة كاثلين بيج، وهي طبيبة متخصصة في السمنة بجامعة جنوب كاليفورنيا، فإن التجربة قد أظهرت وجود نشاط متزايد في مناطق الدماغ المسؤولة عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام والشهية لدى كل من النساء والأشخاص الذين يعانون من السمنة بعد تناول المشروبات التي تحتوي على السكرالوز، مقارنة بالمشروبات التي تحتوي على سكر حقيقي. بحسب ما نشره موقع (ايت ذيس نت ذات) الأمريكي.

وبالنسبة لهذه المجموعات، قد يؤدي شرب المشروبات المحلاة صناعياً إلى خداع الدماغ للشعور بالجوع، مما قد يؤدي بدوره إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، في حين أن الرجال وذوي الوزن الصحي لم يكن لديهم استجابة متزايدة للجوع ولم يتأثروا بتناول التحلية الصناعية بالطريقة نفسها.

ر.ض/ أ.ح

  • Messe Tendence 2012 in Frankfurt am Main

    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    تخفيض الكربوهيدرات

    الابتعاد عن تناول المعكرونة والأرز والبطاطس والخبز، وعدم تزويد الجسم بالكربوهيدرات يعني أن على الجسم الحصول على الطاقة من الدهون الاحتياطية المخزنة لديه. لذا تنصح أخصائية التغذية لانغ بالحد من تناول منتجات الطحين الأبيض والمشروبات السكرية والأطعمة المحلاة واستبدالها بالحبوب.

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    مضغ العلكة

    يمنح مضغ العلكة المستمر الإحساس بالشبع ويقضي على الشعور بالجوع، إلا أن أخصائية التغذية فراوكيه لانغ ترى أن مضغ العلكة يساعدنا على عدم التفكير بالطعام، لكنه في الوقت ذاته انه يحفز اللعاب وينتج المزيد من الأحماض المعدية ما يحفز الشهية أيضا ولا يساعد على تغير النظام الغذائي . ما يعني أن مضغ العلكة وسيلة غير فعالة.

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    تناول حبوب القهوة الطازجة

    تحفز القهوة الطازجة عملية إذابة الدهون ما يساعد على إنقاص الوزن بسهولة، إلا أن خبيرة التغذية لانغ لا تنصح بتناول المواد التي تساعد على حرق الدهون، إذ لا يمكن تحديد الكمية اللازمة للحصول على ذلك، كما أن تأثيراتها الجانبية غير معروفة أيضا.

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    إلغاء وجبة العشاء

    أي عدم الحصول على سعرات حرارية مساء، وذلك لإراحة الجسم من الطعام لمدة 14 ساعة. ما يمنحه وقتا كافيا لحرق الدهون. غير أن أخصائية التغذية لانغ ترى الأمر بطريقة أخرى، فمهمة الطعام برأيها لا تتوقف على التغذية فحسب بل لها دور في التأثير على العوامل العاطفية والاجتماعية. ما يعني أن التنازل عن وجبة العشاء لا يناسب نمط حياتنا، كما أن عدم تناول الطعام مساء قد يؤدي إلى حالات جوع شديدة في منتصف الليل.

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    تقليل كمية الطعام

    تساعد كمية الطعام القليلة على تناول كميات أقل وتشعرنا بالشبع أيضا. لذا تنصح أخصائية التغذية لانغ باستخدام أطباق صغيرة. فالطبق الصغير الممتلئ يمنحنا بسرعة شعورا بالشبع والاكتفاء ويجعل دماغنا يشعر بالشبع.

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    الاستفسار عن نصائح تخفيف الوزن قبل تجريبها

    من الأفضل الاستفسار عن أحدث صيحات ونصائح تخفيف الوزن. فالمفيد منها قليل وأفضل نصيحة للمحافظة على جسم رشيق هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية