"الصندوق الطائر" يدفع يوتيوب إلى تعديل سياسته

دفع الإعجاب الكبير بفيلم "الصندوق الطائر" للممثلة ساندرا بولوك بالكثيرين إلى تقليد بعض أحداثه وقيام بطلته بالتجوال معصوبة العينين خوفاً من مخلوقات غريبة، ونشرها على الإنترنت في تحد يحمل اسم الفيلم. لكن تقليد هذه الأحداث بالنسبة للمتابعين تسبب في أذى وحوادث أليمة لهم. وهو ما دفع يوتيوب إلى تعديل سياسته الخاصة بالمحتوى بهدف منع هذه المقالب والتحديات المنطوية على الضرر والمخاطر.
وأوضح الموقع أن أنشطة التحدي المنطوية على قدر كبير من خطر الموت لن يُسمح بها بعد الآن، إضافة إلى المقاطع التي تتضمن أطفالاً يشاركون في "تحديات خطيرة تشكل خطراً وشيكاً للإصابة أو الأذى الجسدي".
كما سيحظر يوتيوب أيضاً جميع المقالب التي تجعل ضحاياها يعتقدون "بأنهم معرضون لخطر جسدي أو يمكن أن تتسبب في ضرر جسدي حقيقي". وجاء ذلك بعد أن نشرت شرطة ولاية يوتا الأمريكية تغريدة تظهر صوراً لسيارات مدمرة، قائلة إن أحد السائقين شارك في تحدي "الصندوق الطائر" تقليداً لأحد مشاهد ساندرا بولوك في الفيلم، بغية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت النتيجة الكثير من الدمار.
وجاء على موقع يوتيوب توضيحاً لسياسته الحديدة المتعلقة بالمحتوى: "حتى لو بدا غير عادل، لكن يُمنع نشر بعض المقاطع لأنها يمكن أن تؤدي بالمشاهد إلى أفعال معينة. نضع حداً للمقاطع التي تحرض على العنف أو تدعو إلى مواقف خطيرة أو فير قانونية يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر". ولن يسمح يوتيوب أيضاً بالمقالب الخطيرة أو المسيئة التي قد تسبب "ضرراً نفسياً للأطفال".
وإضافة إلى المقالب التي تهدد حياة الضحايا، أعلن المسؤولن في يوتيوب عن منع كل ما يمت بصلة إلى شروح تصنيع القنابل والمخدرات، مع استثناء المقاطع التي تُنشر لأهداف تربوية أو علمية أو فنية أو توثيقية بهذا الشأن. وأمهل الموقع مستخدميه مدة شهرين لتنظيف قنواتهم من أنشطة التحديات الخطرة.
ع.غ/ ط.أ
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط الغاضب
تلك القطة من أريزونا وهي إحدى القطط المشهورة عالميا على شبكات التواصل الاجتماعي ، وتعتبر الآن الممثل الأكثر نجاحا لنوعها من القطط. لها تعبيرات و جه غاضبة و هذا أكثر ما يميزها، رغم أن ذلك لم ينتج عن مزاج سيء و لكن عن مرض وراثي أوقف استمرار نموها، لكن مالكها لم ينزعج على الإطلاق من وجهها الغاضب بل استخدمه لتصبح هي نجمة عبر الكوميديا و الأفلام و المشاركات التي صنعها لها.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط سيمون
القط سيمون ليس قطا حقيقيا من ذوات الاربع و انما هو صنيعة قلم الرسام البريطاني سايمون توفيلد. مقاطع الفيديو المتحركة التي صنعها الفنان له، والتي تحكي قصصا خرافية و جميلة عن قط المنزل "سايمون" . أصبح هذا القط شهير في أنحاء العالم عبر موقع يوتيوب. وقد زار قناة الفيديو الخاصة به حوالي 840 مليون مشاهد حول العالم.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القطة شوبيت
هذه القطة تعيش لدى أحد أهم مصممي الأزياء ، الألماني كارل لاغرفيلد، والذي استخدمها كموديل، و بطبيعة الحال كرس مجموعته من الأزياء لملهمته " شوبيت" . شوبيت لديها صفحتها الخاصة على تويتر و انستجرام، و لديها موظف خاص يقوم على أمورها، و اثنين من الخادمات و طباخ وحارس شخصي، الأمر الذي يحسدها عليه الكثير من البشر.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
مارو
مارو قطة اسكتلندية تعيش في اليابان وأصبحت من المشاهير في جميع أنحاء العالم بفضل موقع يوتيوب. صاحبها ينشر بانتظام مقاطع فيديو لقطته اللطيفة على موقع "mugumogu"، على الرغم من عدم كشفه عن هويته. وفي الوقت نفسه، نشر كتابين عن حياة القطة النجم حتى الآن.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
ليل بوب
القط قصير الساقين ذو الجسم الهزيل، والعيون المتضخمة واللسان المتدلي: هذا هو ليل بوب. ولد مع مختلف الطفرات الوراثية ويعاني من التقزم وهشاشة العظام. على الصفحة الرئيسية له، القط الصغير يروي قصة حياته: تم التخلي عنه في شوارع بلومينغتون في ولاية انديانا الأمريكية. اليوم صار ليل بوب أحد نجوم التواصل الاجتماعي ولديه قناة يوتيوب وحساب تويتر.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
قط الشارع
بوب هو نجم الفيلم والشخصية الرئيسية في الدراما البريطانية "قط الشارع الذي يدعى بوب"، وهو فيلم يقوم على الكتاب الذي يحمل نفس الاسم الذي بيع منه ما يقرب من خمسة ملايين نسخة حتى الآن. حاز بوب على إعجاب 540 ألف على فيسبوك، في شعبية تفوق الكثير من نجوم السينما الآخرين. قبل أن يصبح بوب ذا شهرة عالمية، قيل إنه كان يحب أن يركب الحافلة في طرق لندن على أكتاف صاحبه – ولكن تلك الأوقات مضت منذ وقت طويل-
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط نالا
تم العثور على تالا، القط السيامي في مأوى للحيوانات. أخذته المالكة الجديدة وكان مريضا فرعته وحرصت على صحته. وقالت إنها نشرت تقارير مرحلية على حسابها في إنستجرام، والتي وصلت بسرعة إلى أكثر من مليون من متابعيه. في هذه الأثناء، ظهر نالا في العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب والإعلانات الخاصة بحماية الحيوانات.