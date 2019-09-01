الصليب الأحمر: مقتل أكثر من 100 شخص في غارة للتحالف في اليمن

قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوخنشتاين الذي توجه إلى ذمار بعد الغارة "نقدر أن أكثر من 100 شخص قتلوا" في الغارة، وبحسب راوخنشتاين فإن 40 شخصا على الأقل يتلقون العلاج في مستشفيين في المدينة. وأضاف "بينما نتحدث، تعمل الفرق بلا كلل للعثور على ناجين تحت الأنقاض" مشيرا أن الفرق تقوم "حاليا بجمع الجثث". وأكد أن فرص العثور على ناجين "ضئيلة للغاية".

وكان التحالف بقيادة السعودية أعلن في بيان بثّته قناة "الإخبارية" الحكومية السعودية أنه قام "بتدمير موقع تابع لميليشيا الحوثي بذمار يحتوي على مخازن لطائرات بدون طيار". وبحسب التحالف فإن الموقع أيضا "يحتوي على صواريخ دفاع جوي معادية". وأضاف التحالف "اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين في عملية الاستهداف بذمار".

بينما أعلنت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين في وقت سابق أن التحالف استهدف في "سبع غارات" جوية "مبنى للأسرى" في ذمار، مشيرة إلى أن القصف خلف "عشرات القتلى والجرحى".

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي. وقد تصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

ولا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.

م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب)