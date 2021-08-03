الصرع هو اضطراب مزمن يصيب الدماغ ويحصل على شكل نوبات متكررة، وتتمثل هذه النوبات بحركات لاإرادية تخص أجزاء من الجسم أو أحيانا الجسم بأكمله، ويرافق هذه الحركات فقدان الوعي والقدرة على التحكم بوظائف الأمعاء والمثانة.

يعاني البعض من الإصابة بنوبات صرع. وهذا لا يعني الإصابة بالجنون أو التخلف العقلي. فالصرع ليس مرضا، بل هو دليل على وجود اختلال عصبي داخلي. وينجم هذا الخلل عن زيادة النشاط الكهربائي لخلايا المخ، ما يؤدي إلى حدوث اختلال في وعي المريض وتصرفاته لفترة قصيرة. وترافق نوبة الصرع حالة رجفان وفقدان للوعي وخروج رغوة من فم المريض. ومن الممكن علاج بعض حالات الصرع بالعقاقير، إلا أن العلاج ليس مجديا دوما ولعل أ خطر ما في نوبات الصرع أنها تحدث بشكل مفاجئ، وهو ما يعكف الباحثون على محاولة تجنبه من خلال تطوير تقنية متطورة تُشعر المصابين بقرب وقوع النوبات.