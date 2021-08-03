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الصرع

الصرع هو اضطراب مزمن يصيب الدماغ ويحصل على شكل نوبات متكررة، وتتمثل هذه النوبات بحركات لاإرادية تخص أجزاء من الجسم أو أحيانا الجسم بأكمله، ويرافق هذه الحركات فقدان الوعي والقدرة على التحكم بوظائف الأمعاء والمثانة.

يعاني البعض من الإصابة بنوبات صرع. وهذا لا يعني الإصابة بالجنون أو التخلف العقلي. فالصرع ليس مرضا، بل هو دليل على وجود اختلال عصبي داخلي. وينجم هذا الخلل عن زيادة النشاط الكهربائي لخلايا المخ، ما يؤدي إلى حدوث اختلال في وعي المريض وتصرفاته لفترة قصيرة. وترافق نوبة الصرع حالة رجفان وفقدان للوعي وخروج رغوة من فم المريض. ومن الممكن علاج بعض حالات الصرع بالعقاقير، إلا أن العلاج ليس مجديا دوما ولعل أ خطر ما في نوبات الصرع أنها تحدث بشكل مفاجئ، وهو ما يعكف الباحثون على محاولة تجنبه من خلال تطوير تقنية متطورة تُشعر المصابين بقرب وقوع النوبات.

(180430) -- SHENZHEN, April 30, 2018 -- This photo taken on April 26, 2018 shows a towering skyline of Shenzhen, south China s Guangdong Province. In less than 40 years, the height of Shenzhen s tallest building has risen from 160 meters to 600 meters. Within four decades since China undertook the reform and opening-up policy, Shenzhen has transformed itself from a small farming town into a booming modern metropolis. As China s first special economic zone, the city has succeeded in developmental achievements as it grows rapidly at the outpost of the country s economic reform. Today s Shenzhen is at first hand a city of architectural and engineering wonders. Behind its rising skyline lie the efforts of generations of architects, designers and construction workers. ) (lmm) CHINA-SHENZHEN-ARCHITECTURE-URBAN DEVELOPMENT (CN) LiuxDaw PUBLICATIONxNOTxINxCHN

هل تتسبب المباني الشاهقة في الإصابة بالصداع؟! 03.08.2021

يُعجب البعض بتصميماتها، والتي تتسم بالأناقة أحيانا، كما يجدها البعض عملية وتوفر مساحات سكن للكثيرين. ولكن يمكن لمشهد المباني الشاهقة أن يتسبب في مشاكل صحية تصل أحيانا لحد تحفيز نوبات الصرع. فكيف يحدث ذلك؟
In this 2017 photo provided by the University of California, San Francisco, neurosurgeon Dr. Edward Chang is reflected in a computer monitor displaying brain scans as he performs surgery at UCSF. In a medical first, researchers, led by Chang, harnessed the brain waves of a man paralyzed and unable to speak for 15 years - and turned what he intended to say into sentences on a computer screen. (Barbara Ries/UCSF via AP)

إنجاز علمي ضخم… جهاز عصبي يترجم الأفكار لكلمات ونصوص مكتوبة!  16.07.2021

هل تخيلت أن ينجح العلماء في التوصل لجهاز يترجم أفكارك لجمل يستطيع الأخرين قراءتها بسهولة؟… هذا ما تمكن علماء في الولايات المتحدة من ابتكاره لمساعدة الأشخاص الذين فقدو القدرة على الحديث. فكيف يعمل ذلك الجهاز العصبي؟
25.3.2021, Thailand, NAKHON RATCHASIMA, THAILAND - MARCH 25: Thai greenhouse workers trim damaged marijuana leaves and care for plants at the greenhouse facilities at the Rak Jang farm on March 25, 2021 in Nakhon Ratchasima, Thailand. The Rak Jang farm, in Nakhon Ratchasima, Thailand, is one of the first farms that has been given permission by the Thai government to grow cannabis and sell their products to medical facilities since medical marijuana was legalized in 2019. The cannabis grown by the farm is high in CBD and sold to local hospitals for therapeutic treatments for patients with prescriptions. Thailand plans to continue to develop more cannabis products in an effort to boost the local economy and draw more customers to Thailand for medical tourism. (Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)

بعد التصريح بأدوية مستخلصه منه .. هل القنب "دواء سحري؟" 21.04.2021

يمكن استخدام القنب كمسكن للألم قادر على تقليل الحاجة للمضادات الحيوية، ولكن البحث عن الاستخدامات الطبية للقنب مازال مستمرا. فهل من المبكر إصدار حكم نهائي على المخدر، المعروف أيضا بالحشيش أو الماريجوانا؟
The logo of French drug maker Sanofi is pictured at the company's headquarters, in Paris, Thursday, Feb. 7, 2019. (AP Photo/Christophe Ena) |

يستخدم في دول عربية كثيرة ـ علاج فرنسي في دائرة الإتهام 04.08.2020

على خلفية حدوث تشوهات عقلية وإدراكية للمواليد، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً ضد الشركة المنتجة لدواء يعالج الصرع بتهمة "القتل غير العمد"، وهو دواء يستخدم أيضاً في عدة دول عربية.
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باحثون: مادة مشتقة من القنب تساعد مرضى الصرع 25.05.2017

كشفت دراسة أمريكية أن مادة كانابيدول المستخرجة من القنب الهندي تساعد بشكل كبير في تحسن حالة المرضى المصابين بالصرع المصحوب بالتشنجات لدى الأطفال والناشئة. الدراسة تمهد أيضاً لعلاج أنواع أخرى من الصرع مستقبلاً.
Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Neurobiologie in Magdeburg werten am Freitag (11.02.2005) Bilder einer Untersuchung am stärksten Kernspintomographen Europas aus, der zuvor erstmals am Menschen getestet wurde. Wissenschaftler wollen mit Hilfe des Gerätes, das Prozesse im Inneren des Gehirns sichtbar macht, Nervenkrankheiten wie Alzheimer, Multiple-Sklerose und Epilepsie erforschen. Kernstück der 9,2 Millionen Euro teuren Anlage ist ein vier Meter langer und 32 Tonnen schwerer Ganzkörper-Magnet. Das erzeugte Magnetfeld hat eine Stärke von 7 Tesla und ist damit 140 000 mal stärker als das der Erde. Kernspintomographen mit dieser Technologie wurden laut Institut bislang nur in den USA genutzt. Gängig sind Kernspintomographen mit 1,5 bis 3 Tesla Stärke. Foto: Jens Wolf/lah (zu lah 4343 vom 11.02.2005) +++(c) dpa - Report+++

تحقيق- الصور وبعض الألوان تسبب الصرع ! 09.05.2017

بات معروفا لدى العلماء والأطباء أنّ بعض الصور المتوهجة الموجودة في التلفاز أو ألعاب الكومبيوتر قد يكون لها تأثيرات على البشر المعرضين للإصابة بالصرع الناتج عن الحساسية تجاه الصور. الجديد ان الحساسية غالبا سببها صور ثابتة
TEL AVIV, ISRAEL: Israeli rescue personnel help a woman who had en epileptic attack after a suicide bombing in Tel Aviv 01 November 2004. At least four people were killed and dozens were wounded Monday when a teenage Palestinian suicide bomber blew himself up in an open-air food market in the heart of Israel's commercial capital. The attack, the first suicide bombing in more than two months, was roundly condemned with both Israel and United Nations saying it underlined the need for the Palestinian Authority to crack down on armed militants. AFP PHOTO/PEDRO UGARTE (Photo credit should read PEDRO UGARTE/AFP/Getty Images)

دواء مستخلص من الماريوانا لعلاج نوبات الصرع الشديدة 25.12.2015

الصرع يعد من الأمراض العصبية التي تصيب الكبار والصغار، ونوبات الصرع الشديدة تستعصي على العلاج ما يزيد من ألم ومعاناة المصابين. لكن مركبا جديدا تم استخلاصه من الماريوانا يشكل أملا لمن يعانون من نوبات الصرع الشديدة.
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الصرع- عاصفة في الرأس! 27.11.2015

لو أمكن للمصابين بالصرع التنبؤ بالنوبات قبل وقوعها، لكان ذلك نعمة ما بعدها نعمة، فهذا يُمكن أن يجنّبهم مخاطر كبرى ومواقف صعبة. فريق من الباحثين يعكف على تطوير تقنية متطورة تُشعر المصابين بقرب وقوع النوبات.
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دراسة: السعال الديكي له علاقة بإصابة الأطفال بالصرع 05.11.2015

لا يقف خطر مرض السعال الديكي على إصابة الجهاز التنفسي للأطفال فقط والمصحوب بسعال عنيف متواصل لمدة خارجة عن نطاق السيطرة، وإنما يجعلهم عرضة للإصابة بالصرع في وقت لاحق بحسب دراسة دنماركية.
Graphik: Mittels Elektrokortikographie wird Gehirnaktivität aufgezeichnet (blaue Kreise). Aus den Aktivitätsmustern (blau/gelb) lassen sich die gesprochenen Wörter erkennen Foto: CSL/KIT Quelle: http://www.kit.edu/downloads/pi_bilder/2015_063_Spracherkennung_aus_Gehirnstroemen.jpg

هل يمكن إعادة الكلام دون سماعه؟ 24.06.2015

توصل العلماء إلى طريقة لقراءة العقل وتحليل موجات الدماغ وترجمتها إلى كلمات بدون الحاجة إلى الاستماع. رغم أن التجارب مازلت في بداياتها، إلا أنها يمكن أن تحدث ثورة في التواصل بين البشر.
TEL AVIV, ISRAEL: Israeli rescue personnel help a woman who had en epileptic attack after a suicide bombing in Tel Aviv 01 November 2004. At least four people were killed and dozens were wounded Monday when a teenage Palestinian suicide bomber blew himself up in an open-air food market in the heart of Israel's commercial capital. The attack, the first suicide bombing in more than two months, was roundly condemned with both Israel and United Nations saying it underlined the need for the Palestinian Authority to crack down on armed militants. AFP PHOTO/PEDRO UGARTE (Photo credit should read PEDRO UGARTE/AFP/Getty Images)

الحياة مع مرض الصرع .. معركة كل يوم! 01.06.2015

يعاني الكثير من المصابين بالصرع من معاملة سيئة ضدهم، سواء في العمل أو خارجه. وقد تتحول إلى تمييز ضدهم أو رفضهم في بعض أماكن العمل. فكيف تبدو الحياة اليومية لمريض الصرع.
03.07.2013 DW FIT UND GESUND Epilepsie

الصرع .. لا يمنع من ممارسة الرياضة 13.01.2014

يخشى المصابون بالصرع من ممارسة الرياضة خوفاً من الإصابة بنوبة الصرع أثناء ممارستها، إلا أن الأطباء الألمان لا يرون مانعاً من ممارسة الرياضة للاستفادة من تأثيرها الإيجابي على صحة المريض ومساعدته على الاندماج في المجتمع.
Eine schwangere Frau hält sich ihren Bauch, sie trägt ein weißes Shirt. 2009

المسموح والممنوع أثناء فترة الحمل 02.01.2014

تمتنع الكثير من الحوامل عن تناول أي دواء أثناء الحمل خوفا من تشوه الجنين لدرجة أن البعض منهن يتحملن آلام الصداع أو نزلات البرد لعدة أيام. ينصح الأطباء بالحذر من الأدوية، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من الهلع.
Berlin: Das optisch verfremdete, symbolhafte Foto zeigt den Kopf einer Frau mit geschlossenen Augen. (BRL461-1606003) Schlagworte Gesellschaft, Gesundheit, Krankheiten, Psychologie, BRL461-16.06.2003, traum, schlafen, träumen, Kopfschmerzen

باحثون ألمان يعزون الصداع النصفي إلى عوامل وراثية 14.10.2005

ما زال مرض الشقيقة أو الصداع النصفي يمثل لغزاً يحير العلماء. لكن نتائج دراسة دولية جديدة تبعث على التفاؤل باكتشاف أسباب هذا المرض الذي يعاني منه في ألمانيا وحدها ما يقارب 14 مليون شخص.