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الصراع الطائفي

يأخذ الصراع الطائفي أشكالا عديدة أكثرها سوءا عمليات القتل الجماعي التي تستهدف المدنيين العزل لمجرد انتمائهم بالولادة إلى مذاهب مختلفة حتى ولو كانت منتمية إلى دين واحد.

أعادت الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975 الصراع الطائفي إلى الواجهة، لاسيما بعد أن وصل الاقتتال الطائفي خلال هذه الحرب إلى مذاهب تناحرت داخل الانتماء الديني الواحد. ويشهد العراق بدوره صراعات طائفية وعرقية حادة أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين من مناطق سكناهم وأرض أجددهم. وينظر غالبية المراقبين إلى الأزمة السورية التي اندلعت منذ آذار/مارس 2011 على أنها حرب طائفية ذات بعد إقليمي ودولي.

November 16, 2016. Shi'ite fighters ride on military vehicles heading toward the airport of Tal Afar during a battle with Islamic State militants in Tal Afar west of Mosul, Iraq, November 16, 2016. REUTERS/Stringer EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

مسائية DW : هل يؤجج قانون هيئة الحشد الشعبي الصراع الطائفي في العراق؟ 28.11.2016

تشهد الساحة السياسية العراقية استقطابا كبيرا بين القوى السياسية الشيعية والسنية بعد رفض الأخيرة لقانون يعطي الحشد الشعبي شرعية قانونية ويضمه إلى القوات الحكومية. فما هي المآخذ على هذا القانون؟ مسائية DW تتناول هذا الملف
++++++++++++++++ 27.04.2016 +++++++++++++++++++++++++ Jemen Schüler bei der Morgenpredigt im Hof einer Schule in Sana'a (c) DW

الحرب في اليمن... المدارس والجامعات ساحات للتحريض الطائفي 08.05.2016

الحرب الطائفية في كل بلد تحتاج إلى آلية تجعلها طويلة الأمد، وأفضل آلية هي سلاح التحريض الطائفي في المدارس والجامعات ومعاهد العلم والتنمية. الصراع الطائفي في اليمن يكشف مدى خطورة هذه الآلية لهدم المجتمع.
25.05.2015+++ SURUC, TURKEY - MARCH 25: A Syrian man walks between tents in Suruc refugee camp on March 25, 2015 in Suruc, Turkey. The camp is the largest of its kind in Turkey with a population of around 35,000 Syrians who have fled the ongoing civil war in their country. (Photo by Carl Court/Getty Images)

أردوغان يقترح بناء مدينة للاجئين السوريين على الحدود مع تركيا 05.03.2016

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بناء قرية على مقربة من الحدود التركية لاستيعاب اللاجئين السوريين، فيما أكد رئيس الوزراء التركي داود أوغلو أن على أنقرة وطهران تطوير "منظور مشترك" لإنهاء الصراع الطائفي في المنطقة.
Supporters wave the flag of Lebanon's Shiite movement Hezbollah, as they watch the movement's leader Hassan Nasrallah give a televised speech from an undisclosed location during a rally held in the southern suburbs of Beirut on February 16, 2016, to mark the anniversary of the Israeli killings of Lebanese Hezbollah commanders Ragheb Harb, Abbas al-Mussawi and Imad Mughnieh. Mussawi was killed on February 16, 1992 in an Israeli air raid on Nabatiyeh, Harb was assassinated in south Lebanon during Israel's occupation in February 1984 and Mughnieh was killed in a car bombing in the Syrian capital Damascus on February 12, 2008. / AFP / ANWAR AMRO (Photo credit should read ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)

الصراع السعودي الإيراني يهدد بقطع أرزاق اللبنانيين 03.03.2016

تحول لبنان إلى ساحة أخرى من ساحات الصراع الطائفي بين طهران والرياض ما يهدد بقطع أرزاق اللبنانيين. السعودية تضغط باتجاه عزل حزب الله واللبنانيون يخشون فقدان التوازن السياسي في البلاد.
FILE - In this Tuesday, July 27, 2010 file photo, Sunni lawmaker Salim al-Jubouri speaks to the press in Baghdad, Iraq. Iraqi lawmakers broke their deadlock Tuesday and elected Sunni lawmaker Salim al-Jubouri as the new speaker of parliament, taking the first formal step toward forming a new government that is widely seen as crucial to confronting militants who have overrun much of the country. According to the constitution, parliament now has 30 days to elect a president, who will then have 15 days to ask the leader of the largest bloc in the legislature to form a government. Then a prime minister will be picked. (AP Photo/Hadi Mizban, File)

نواب سنة يقاطعون جلسة البرلمان العراقي احتجاجا على العنف 19.01.2016

علق البرلمان العراقي جلسته اليوم الثلاثاء وسط احتجاجات نواب سنة على أعمال عنف استهدفت طائفتهم في شرق العراق وأودت بحياة العشرات. وأجج صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" الصراع الطائفي الدائر في العراق منذ فترة طويلة.
ARCHIV 2014 **** FILE - In this Monday, June 23, 2014 photo, fighters from the Islamic State group parade in a commandeered Iraqi security forces armored vehicle down a main road at the northern city of Mosul, Iraq. (AP Photo, File)

وجهة نظر: ثقافة الموت ـ عام على "الدولة الإسلامية" 12.06.2015

منذ عام وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يتصدر الأحداث الدولية، في وقت يكوّن فيه هذا التنظيم الإرهابي الجيل القادم من الجهاديين في العراق وغيرها من المناطق، والذي سيكون أكثر وحشية كما يرى كيرستن كنيب من DW.
Irak Bagdad Flüchtlinge aus Ramadi

حرب الرمادي شردتهم وشبهة داعش تلاحقهم على أبواب بغداد 20.05.2015

يدفع الفارون من بطش داعش في الرمادي ثمن الصراع الطائفي في العراق. عشرات الآلاف من نازحي الرمادي يقفون على حدود بغداد بانتظارالسماح لهم بدخولها. لكن السلطات تخشى تسلل عناصر "داعش" معهم.
Thema: How Lebanon's Tripoli has become a microcosm of Syria violence Bab al-Tabbaneh, home to both Lebanese and Syrian refugees, one of the most densely populated and impoverished areas in Lebanon. Fotograf: Dylan Collins/DW Aus Tripoli, Libanon.

طرابلس لبنان - مرآة الصراع الطائفي في الشرق الأوسط 15.04.2015

تشهد مدينة طرابلس اللبنانية منذ فترة ليست بالقصيرة صراعاً طائفياً، ولكن الحرب الأهلية في سوريا المجاورة صبت مزيداً من الزيت على نار الصراع في هذه المدينة الساحلية.
Symbolbild Iran Saudi Arabien

الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط يغذي التوتر الطائفي 11.04.2015

يحتدم الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط بين طهران والرياض، والذي يتخذ ظاهريا شكل تناحر طائفي، كما هو الحال في عدة دول عربية. لكن محللين يعتقدون أن الصراع في حقيقته هو على النقوذ السياسي.
Bildunterschrift:Islamic fighters from the al-Qaida group in the Levant, Al-Nusra Front, wave their movement's flag as they parade at the Yarmuk Palestinian refugee camp, south of Damascus, to denounce Israels military offensive on the Gaza Strip, on July 28, 2014. Israeli shells struck a UN school in Gaza early today, killing 16, as ground troops made a signficant push into the territory despite Palestinian efforts to broker a 24-hour truce. AFP PHOTO/RAMI AL-SAYED (Photo credit should read RAMI AL-SAYED/AFP/Getty Images)

جبهة "النصرة" تحدد شروطا للافراج عن جنود لبنانيين 03.11.2014

عرضت جبهة "النصرة" المرتبطة بتنظيم القاعدة، تحرير جنود لبنانيين محتجزين لديها مقابل إطلاق سراح مقاتليها ومقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا ولبنان حسب موقع سايت للرصد.
A picture taken with a mobile phone early on May 24, 2014 shows Al-Qaeda militants posing with Al-Qaeda flags in front of a museum in Seiyun, second Yemeni city of Hadramawt province, after launching a massive pre-dawn assault that killed at least 15 soldiers and police. The assault in Hadramawt, a jihadist stronghold that has seen large-scale attacks on the army in the past, came as troops pressed a month-old ground offensive against Al-Qaeda in Abyan and Shabwa provinces to the west. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

مسلحون يستولون على العدين بجنوب غرب اليمن 16.10.2014

سيطرت عناصر يشتبه بانتمائها للقاعدة في اليمن على مديرية العدين التابعة لمحافظة اب الواقعة في جنوب غرب اليمن. يأتي ذلك بعد يوم من سيطرة الحوثيين على مركز المحافظة، في خطوة تنذر باشتداد لهيب الصراع الطائفي في اليمن.
Catherine Samba-Panza smiles after she was elected as Central African Republic's interim president at the national assembly in Bangui January 20, 2014. Central African Republic's transitional parliament elected Samba-Panza, the mayor of Bangui, as interim president on Monday, tasked with ending months of sectarian killings and guiding the country to elections. REUTERS/Siegfried Modola (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - Tags: POLITICS HEADSHOT)

أول امرأة تقود افريقيا الوسطى مؤقتا وتدعو لنزع السلاح 20.01.2014

بعد عدة جولات فاشلة لانتخاب رئيس مؤقت جديد في جمهورية أفريقيا الوسطى التي يمزقها الصراع الطائفي، تم انتخاب رئيسة بلدية العاصمة بانغي، كاثرين سامبا بانزا رئيسة مؤقتة للبلاد والتي طالبت جميع الأطراف بضرورة إلقاء السلاح.
04.jpg Titel: DW besucht die Front im libanesischen Tripoli Beschreibung: Straßenkämpfe in Tripoli haben ihre Spuren hinterlassen. Rechte: Khaldoun Zeineddine (DW Korrespondent, Tripoli (Libanon)/ 30.05.2013)

جولة في طرابلس اللبنانية..عند خط التماس بين السنة والعلويين 04.06.2013

ظلت مدينة طرابلس اللبنانية منذ سنوات الحرب الأهلية في حالة توتر واحتقان طائفي، لكن الحرب في سوريا فجرت الأوضاع في المدينة المنقسمة إلى سنة وعلويين. DW زارت المدينة ورصدت كيف يعيش أهل طرابلس عند خط التماس في شارع سوريا.
An Iraqi police officer inspects the site of a car bomb attack in Basra, 340 miles (550 kilometers) southeast of Baghdad, Iraq, Monday, May 20, 2013. Two car bombings in the southern city of Basra, killing and wounding dozens of people, police said. Iraq has seen a spike of attacks, including bombings hitting both Sunni and Shiite civilian targets over the last week. (AP Photo/ Nabil al-Jurani)

تقرير دولي: أكثر من ألف قتيل في العراق خلال الشهر الأخير 01.06.2013

الأمم المتحدة تعلن عن مقتل أكثر من ألف شخص في هجمات بالعراق خلال الشهر الماضي، مما يجعل هذا الشهر الأكثر دموية منذ الصراع الطائفي الذي شهده العراق قبل أعوام، وهو ما يثير المخاوف من عودة الحرب الأهلية.
Saudi female journalists attend a men's Asian Handball Championship match between Saudi Arabia and Qatar in Jeddah on January 31, 2012. Female journalists were recently allowed to cover sporting events despite strict segregation of the sexes outside the home that is enforced by the kingdom's powerful religious police which means that women are effectively barred from many jobs and social activities. AFP PHOTO/Amer HILABI (Photo credit should read AMER HILABI/AFP/Getty Images)

تويتر في السعودية: موقع للتواصل الإجتماعي أم للصراع الطائفي؟ 07.02.2013

يصل عدد مستخدمي موقع تويتر في السعودية إلى أربعة ملايين. ويشير باحثون إلى أن تويتر هو الأكثر تأثيراً على المجتمع السعودي وخاصة الشباب الذين يرون تويتر منبراً للتعبير عن أفكارهم. لكن هناك من يرى أن تأثيره الاجتماعي سلبي.
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هل سترسم الطائفية خريطة منطقة الشرق الأوسط القادمة؟ 25.12.2012

"الصراع الطائفي قديم في منطقة الشرق الأوسط، والمسؤول عنه هو الإرث الثقيل والساسة". أستوديو الحدث أستضاف المفكر العراقي غالب الشابندر في حوار صريح حول الطائفية وجذورها. وحول الصراع في سوريا ومستقبل المنطقة.
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