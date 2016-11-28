يأخذ الصراع الطائفي أشكالا عديدة أكثرها سوءا عمليات القتل الجماعي التي تستهدف المدنيين العزل لمجرد انتمائهم بالولادة إلى مذاهب مختلفة حتى ولو كانت منتمية إلى دين واحد.

أعادت الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975 الصراع الطائفي إلى الواجهة، لاسيما بعد أن وصل الاقتتال الطائفي خلال هذه الحرب إلى مذاهب تناحرت داخل الانتماء الديني الواحد. ويشهد العراق بدوره صراعات طائفية وعرقية حادة أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين من مناطق سكناهم وأرض أجددهم. وينظر غالبية المراقبين إلى الأزمة السورية التي اندلعت منذ آذار/مارس 2011 على أنها حرب طائفية ذات بعد إقليمي ودولي.