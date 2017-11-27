نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الصدفية

مرض جلدي سريع الانتشار، يظهر عند المراهقين، وقد ينتهي في منتصف الثلاثينات، لكنه يستمر مع البعض حتى سنوات متقدمة. وهو مرض مزمن غير قابل للشفاء التام، ويؤدي الى احمرار البشرة وتقشرها واكتسائها لونا صدفيا أبيض.

الصدفية جملة اضطرابات جلدية مزمنة تظهر كطفح جلدي محمر اللون وتعد من الأمراض التي يصعب شفاؤها التام . وقد تظهر على أي مكان في الجلد لكن أكثر مناطق الاصابة بها هي الركبة و المرفق و فروة الرأس واليدين و القدمين وأسفل الظهر أحياناً ، ويصاب بها الذكور والاناث وعادة من عمر 15 الى 35 سنة ولكن قد تحصل في مقاطع عمرية اخرى أيضاً .

ILLUSTRATION - Ein Mann kratzt sich die Haut am Rücken am Freitag (17.09.2010) in der Poliklinik für Hautkrankheiten am Universitätsklinikum Münster (UKM). Experten diskutieren beim 2. Münsteraner Pruritussymposium Leitlinien für verbesserte Patientenversorgung. Das Kompetenzzentrum Pruritus am UKM ist bundesweit die erste Einrichtung für Patienten mit chronischem Juckreiz. Foto: Friso Gentsch dpa/lnw pixel

الإجهاد يفاقم الأمراض الجلدية 27.11.2017

يتسبب الإجهاد في العديد من الأمراض من بينها أمراض الجلد، كما تشرح طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة يائيل أدلر، التي تتحدث في هذا الفيديو عن الآثار السلبية للإجهاد على الجلد.
schuppenflechte - psoriasis an den Ellenbogen © Farina3000 #20249245

دراسة : الصدفية تزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية 02.10.2017

ربطت دراسة حديثة بشكل غير مباشر بين مرض الصدفية و إمكانية التعرض للإصابة بالأزمات والسكتات القلبية، كما أوضحت الدراسة أيضاً أن فترة الإصابة بالمرض هي عامل هام من العوامل التي قد تؤدي للإصابة بالأزمات القلبية.

schuppenflechte - psoriasis an den Ellenbogen © Farina3000 #20249245

دراسة: التاريخ العائلي مؤشر لأمراض القلب لدى المصابين بالصدفية 05.07.2016

في دراسة إحصائية وجد باحثون دنماركيون أن المصابين بالصدفية يزيد لديهم احتمال إصابتهم باحتشاء عضلة القلب عندما يكون لديهم تاريخ وراثي لمشكلات في القلب والشرايين.
Schönheitspflege für die Frau - Haare frisieren ILLUSTRATION - Eine Frau föhnt sich am 12.03.2013 in Berlin die Haare.

كيف تنشأ القشرة في الرأس وما هي طرق علاجها 19.03.2015

كيف تنشأ القشرة في الرأس، ولماذا تستمر لفترة طويلة؟ وكيف يمكن علاجها؟ الأمر الجيد أن معظم الحالات هي من النوع البسيط الذي يمكن معالجته بوصفات منزلية، ولكن أحيانا لا بد من مساعدة طبية.