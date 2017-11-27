مرض جلدي سريع الانتشار، يظهر عند المراهقين، وقد ينتهي في منتصف الثلاثينات، لكنه يستمر مع البعض حتى سنوات متقدمة. وهو مرض مزمن غير قابل للشفاء التام، ويؤدي الى احمرار البشرة وتقشرها واكتسائها لونا صدفيا أبيض.

الصدفية جملة اضطرابات جلدية مزمنة تظهر كطفح جلدي محمر اللون وتعد من الأمراض التي يصعب شفاؤها التام . وقد تظهر على أي مكان في الجلد لكن أكثر مناطق الاصابة بها هي الركبة و المرفق و فروة الرأس واليدين و القدمين وأسفل الظهر أحياناً ، ويصاب بها الذكور والاناث وعادة من عمر 15 الى 35 سنة ولكن قد تحصل في مقاطع عمرية اخرى أيضاً .