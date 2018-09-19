الصحفي الألماني-التركي يوجيل يتهم الحكومة الألمانية بـ"الخيانة"

في ختام المؤتمر الإعلامي "إم100 سانسوسي كولوكيوم" بمدينة بوتسدام شرقي ألمانيا مساء الثلاثاء (18 أيلول/ سبتمبر)، استلم مراسل صحيفة "دي فيلت" الألمانية دينيز يوجيل جائزة (إم 100). وفي الكلمة التي ألقاها يوجيل أثناء تسلم الجائزة انتقد الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا أواخر الشهر الجاري واتهم الحكومة الألمانية "بالخيانة".

دينيز يوجيل مع رئيسة تحرير دويتشه فيله إيناس بول ورئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليدنار لدى استلامه الجائزة

وقال إنه يبدو إن الحكومة الألمانية "تستعد مرة أخرى لخيانة كل الناس في تركيا الطامحين إلى مجتمع حر وديمقراطي وعلماني". ورأى يوجيل أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير سيستقبل "مجرما مدانا بسرقة البشر، على مأدبة رسمية" بحسب تعبيره.

ويتم منح هذه الجائزة للأشخاص الذين تراهم الجهة المانحة أنهم يعملون من أجل الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة، وفاز بها من قبل وزير الخارجية الألماني الراحل هانز-ديتريش غينشر ورسام الكاريكاتير الدنماركي كورت فيسترغارد ومجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة.

يذكر أن يوجيل قضى عاما في الحبس في تركيا حتى تم الإفراج عنه في شباط/فبراير الماضي. ويتهمه الادعاء العام التركي بالترويج للإرهاب وإثارة الفتن. وغادر يوجيل تركيا بعد إطلاق سراحه، إلا أن قضيته لا تزال سارية في تركيا.

من جانبه، قال ديتمار فويدكه، رئيس حكومة ولاية براندنبورغ، في مستهل المؤتمر إن يوجيل "حاز على أقصى درجات الإعجاب مني بسبب موقفه القتالي أثناء سجنه في تركيا".

وشارك في المؤتمر نحو 60 رئيس تحرير ومؤرخ وسياسي من أوروبا والولايات المتحدة، وأجرى الحضور نقاشا بعنوان "وحدي في المنزل" عن أوروبا في مرحلة ما بعد ارتباطها بأمريكا.

ع.ج/ و. ب (د ب أ)