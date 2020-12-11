 الصحراء مقابل الملف الفلسطيني؟.. حسابات الربح والخسارة للمغرب | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.12.2020

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سياسة واقتصاد

الصحراء مقابل الملف الفلسطيني؟.. حسابات الربح والخسارة للمغرب

اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل استئناف علاقاته مع إسرائيل. صيغة يرى البعض أنها تمثل تنازلا عن إحدى ثوابت البلد في السياسة الخارجية. فما هي تفاصيل الاتفاق؟ وهل هناك مقايضة أم مجرد تفاهم على المصالح؟

الملك محمد السادس- دونالد ترامب- بنيامين نتنياهو

ماذا وراء استئناف العلاقات المغربية-الإسرائيلية برعاية ترامب؟

كان الخبر مفاجئا للكثيرين، لكنه كذلك كان منتظرا لمن تتبع الأحداث خلال الأشهر الماضية، فتطبيع المغرب للعلاقات مع إسرائيل وإن كان جزئيا حسب التأكيد المغربي، لم يأت من فراغ، فعلى مدار عام 2020 كانت هناك إرهاصات واضحة لهذه التسوية، منذ تقرير موقع أكسيوس الأمريكي في فبراير/شباط عندما نقل أن إسرائيل تسعى لإقناع ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية حتى يقوم المغرب بتطبيع علاقاته معها.

بيدَ أن المغرب لديه تحدياته الخاصة، فالرباط تبحث عن دعم دولي في ملف الصحراء لأجل إنهائه على قاعدة الحكم الذاتي تحت سيادتها. وبإعلان ترامب الأخير، يكون المغرب قد حقق انتصارا ديبلوماسيا مشهوداً، غير أن جزءاً واسعاً من الشارع المغربي يتخوّف أن يكون الاعتراف على شكل مقايضة، يغيّر بها المغرب قناعته بدعم الفلسطينيين في سبيل إنشاء دولتهم المستقلة.

ولم يأت الإعلان المغربي عن ذكر تبادل للسفراء، وهو ما اعتبر بمثابة "تطبيع جزئي" يختلف عن تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل. وعلى حد تعبير سارة فوير، محللة بـ"معهد دراسات الأمن القومي" في إسرائيل، فالأمر لا يتعلق باتفاق سلام، بل بما يشبه العودة إلى ما كان عليه الحال بين الطرفين قبل عام 2002، عندما كان هناك مكتب اتصال إسرائيلي في الرباط، وهو أمر يشاطره كذلك عزيز إدامين، باحث مغربي في القانون الدولي، إذ لا يرى أن هناك مستجدات كبيرة بين المغرب وإسرائيل، سوى وجود إعلان رسمي عن "استئناف" علاقات كانت مستمرة وإن لم تكن معلنة.

المغرب: لم نفرط في القضية

يشدّد بلاغ الديوان الملكي في المغرب أن تدابير "استئناف العلاقات الديبلوماسية" مع إسرائيل لا يمس "الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة". تأكيد الرباط يأتي كذلك في بلاغ آخر عن اتصال جمع العاهل المغربي محمد السادس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، جاء فيه أن المغرب "يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبداً، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".

وعكس ما جرى مع اتفاقيات التطبيع الأخرى، لم يرد أيّ موقف رسمي للسلطة الفلسطينية ضدّ التطبيع المغربي-الإسرائيلي، فيما جاءت الردود الرافضة من فصائل فلسطينية أخرى. ويعتقد نشأت الأقطش، أستاذ الإعلام بجامعة بيرزيت ضواحي رام الله، أن هناك تفاهما ضمنيا بين السلطة الفلسطينية والمغرب، لأنه ليس للأولى أي شيء تقوله إذا كانت "تطبع بدورها مع الاحتلال منذ اتفاق أوسلو".

ويرى الأقطش في تصريحات لـDW عربية أن "تبرير الدول العربية التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل بأنها لن تتراجع عن موقفها من القضية الفلسطينية ليس أمراً جديداً، فقد بدأه أنور السادات في اتفاقيات كامب ديفيد". ويضيف: "كل هذه مبرّرات غير مسنودة، فأيّ تطبيع مع إسرائيل دون أن يأخذ الفلسطيني حقوقه يضرّ بالقضية الفلسطينية مهما حاولنا تجميله".

بين الصحراء وفلسطين

تحرّك المغرب بشكل كبير في السنوات الماضية لكسب التأييد لتصوّره في إنهاء نزاع الصحراء، ويمكن اعتبار عام 2020 سنة الاختراق المغربي في إقناع دول بفتح قنصليات لها في الصحراء، زاد من ذلك إدارتهلأزمة معبر الكركرات بشكل لم يخلق له أيّ احتكاك مع الأمم المتحدة، ليأتي القرار الأمريكي ويعطي دفعة كبيرة للتحركات المغربية.

"الولايات المتحدة كانت تدعم بشكل غير مباشر المغرب في النزاع، إذ كان الكونغرس يُدرج منذ سنوات الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب في إطار الدعم الذي تقدمه أمريكا للمغرب" يقول عزيز إدامين، باحث مغربي في القانون الدولي، مضيفاً لـDW عربية أن قرار ترامب يؤكد هذا التوجه وسيساعد المغرب كثيراً، أولاً لأن واشنطن لها حق النقض في مجلس الأمن، ثانيها لأنها هي التي تعدّ مشروع القرار المتعلّق بتمديد صلاحيات المينورسو(بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية)".

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ما أهمية اليهود المغاربة في إسرائيل بالنسبة لمستقبل نتنياهو السياسي؟

مختارات

معبر حدودي على امتداد بضعة كيلومترات يهدّد بعودة الحرب بين المغرب والبوليساريو. كيف بدأ التصعيد وما أهمية المعبر؟ ما آفاق الحلّ لتجنيب المنطقة نزاعا جديدا؟ تقرير DW عربية عن منطقة النزاع ومواقف عدة أطراف فاعلة فيه؟

بيدَ أن الأقطش يرى أن "الربط بين القضيتين (أي قضية الصحراء والقضية الفلسطينية) مؤسف ومؤلم ويجرح الشعوب العربية ويُظهر كما لو أن هناك ثمن ينبغي دفعه". ويتابع: "لا ننتظر اعترافاً أمريكياً بسيادة الدول العربية، فالسيادة لا تأتي من هذا الباب بل تأتي من الإيمان بالحق والانتصار له وانتزاعه". ويتهم الأقطش أمريكا وإسرائيل بـ"لعب شيطاني لأجل بث الفرقة بين الفلسطينيين وعمقهم العربي، وهو مجهود بدأ ينجح مؤخراً بشكل محدود".

وتقول سارة فوير، لـDW إنجليزي، إن اتفاقا من هذا النوع لم يكن المغرب سيقدر على عقده مع إدارة بايدن، لذلك تم الاتفاق عليه في الأسابيع الأخيرة لحكم ترامب. غير أن هناك ثمناً "غالياً" لهذا الاتفاق، إذ تضيف المتحدثة أنه "لحد اللحظة لا تُعرف الطريقة التي سترّد بها الجزائر وجبهة البوليساريو"، وتضع المتحدثة كثيراً احتمال تصاعد العنف في المنطقة.

ويملك المغرب خصوصية عن باقي الدول العربية في العلاقة مع إسرائيل، فهو صاحب أكبر جالية يهودية في إسرائيل، كما أنه لعب دورا كبيرا على يد الملك الراحل الحسن الثاني -الذي استقبل شمعون بيريز شخصيا- في اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت مساهمة المغرب محدودة جدا في الحروب العربية-الإسرائيلية، كما كان له اتصالات رسمية مع إسرائيل لأكثر من ست سنوات حتى توقفت بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

هل ينقض بايدن الاتفاق؟

لم يتبق لترامب سوى بضعة أسابيع لرحيله الرسمي، ولا يظهر خلفه جو بايدن متحمسا للكثير من قرارات سلفه، فبايدن يريد العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية المناخ، كما أكد أنه سيعيد النظر في طريقة تعامل ترامب مع عدة دول عربية. لكن هل يصل به الأمر حدّ التراجع عن اعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية؟

جو بايدن

جو بايدن غير متفق مع ترامب في الكثير من سياساته الخارجية

يستبعد إدامين أن تحصل هذه الخطوة ما دام لها ارتباط مباشر بإسرائيل، الدولة التي يدعمها بايدن بقوة. ويتوقع إدامين أن يتحوّل قرار ترامب إلى جزء من السياسة الأمريكية تجاه المغرب بما يشكّل دعماً لهذا الأخير.

في حين يكتب محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون، في تدوينة على فيسبوك أن الإعلان الرئاسي الذي وقعه ترامب "ضعيف الدلالة القانونية والسياسية في السياق الأمريكي لسهولة إلغائه نظرا لكونه مجرّد أداة عملية في السياسة العامة ويعد أمرا رمزيا"، مضيفا أن البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة ستوضح مجددا أن "موقف واشنطن يدعم مبدأ تقرير المصير، ويحث جميع الأطراف: المغرب والبوليساريو والجزائر على التفاوض".

مشاهدة الفيديو 19:08

استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.. أي اختراق تحقق؟

وبعيداً عن الإدارة الأمريكية يتبين فعلاً أن هناك تغييرات كبيرة في الصراع العربي-الإسرائيلي، إذ يقول الأقطش إن "لا يرى سوءا فيما يحصل بالنسبة للفلسطينيين، فهم الآن وللمرة الأولى يرون حقيقة العلاقات دون ماكياج بين إسرائيل والدول العربية". ومن جهة أخرى، باتت هذه الدول تعلن مصالحها بشكل لا لبس فيه، ما يضع "مبادرة السلام العربية" في مأزق كبير ويؤسس لمرحلة جديدة من أكبر تجلياتها: انهيار أكبر للخط الرسمي العربي المتوحد وراء الجانب الفلسطيني، ما دامت الكثير من الدول العربية قد تخلّت عن شرط اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 مقابل السلام مع الدولة العبرية.

إسماعيل عزام (بمساهمة من جينيفر هوليز)

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


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