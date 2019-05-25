الصحة الفلسطينية: قطاع غزة يعيش أسوأ أزمة أدوية على الاطلاق

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات خطيرة على المرضى في القطاع بسبب أزمة الأدوية التي وصفتها بالأشد على الإطلاق، حيث وصل معدل العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية لأكثر من 52 في المائة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" السبت (25 مايو/ أيار 2019) عن المدير العام لمجمع الشفاء الطبي، الدكتور مدحت عباس، قوله إن أكبر المستشفيات الحكومية في قطاع غزة باتت تفتقد الكثير من الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية، والأدوية الخاصة بمرضى الضغط والسكري وأدوية الأورام، وكذلك المستهلكات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي. وأوضح عباس أن معظم الأصناف الدوائية غير متوفرة حالياً في صيدليات المشافي الحكومية، ولا تتوفر أيضاً في صيدليات القطاع الخاص.

وأشار المدير العام لمجمع الشفاء الطبي إلى أن "فقدان الأدوية يشكل خطراً على حياة المرضى، كالحليب العلاجي لمرضى التبول الفينولي، والذي يتسبب في حدوث التخلف العقلي في حالة عدم تلقي الطفل المصاب بالمرض له، وكذلك الأدوية الخاصة بزارعي الكلى، إذ قد يتسبب غياب الدواء إلى رفض الكلية المزروعة وبالتالي فشل عمليات الزراعة، حسب قوله.

وناشد الدكتور عباس جميع الداعمين للقطاع الصحي وجميع الضمائر الحية سرعة التدخل لإنقاذ مرضى غزة، في سياق عدم تلقي المرافق الصحية للحصص الدوائية الخاصة بها منذ مطلع العام الحالي.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)