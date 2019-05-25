 الصحة الفلسطينية: قطاع غزة يعيش أسوأ أزمة أدوية على الاطلاق | أخبار | DW | 25.05.2019

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أخبار

الصحة الفلسطينية: قطاع غزة يعيش أسوأ أزمة أدوية على الاطلاق

ناشد مدير مجمع طبي في غزة "جميع الضمائر الحية" سرعة التدخل لإنقاذ مرضى غزة. ويعاني القطاع المحاصر من عدم وجود أدوية أساسية ومضادات حيوية وأدوية خاصة لعدد من الأمراض الشائعة.

Gaza Gazastreifen Krankhaus Gesundheit (DW)

مستشفى في غزة (أرشيف)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات خطيرة على المرضى في القطاع بسبب أزمة الأدوية التي وصفتها بالأشد على الإطلاق، حيث وصل معدل العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية لأكثر من 52 في المائة.

مختارات

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" السبت (25 مايو/ أيار 2019) عن المدير العام لمجمع الشفاء الطبي، الدكتور مدحت عباس، قوله إن أكبر المستشفيات الحكومية في قطاع غزة باتت تفتقد الكثير من الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية، والأدوية الخاصة بمرضى الضغط والسكري وأدوية الأورام، وكذلك المستهلكات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي. وأوضح عباس أن معظم الأصناف الدوائية غير متوفرة حالياً في صيدليات المشافي الحكومية، ولا تتوفر أيضاً في صيدليات القطاع الخاص.

وأشار المدير العام لمجمع الشفاء الطبي إلى أن "فقدان الأدوية يشكل خطراً على حياة المرضى، كالحليب العلاجي لمرضى التبول الفينولي، والذي يتسبب في حدوث التخلف العقلي في حالة عدم تلقي الطفل المصاب بالمرض له، وكذلك الأدوية الخاصة بزارعي الكلى، إذ قد يتسبب غياب الدواء إلى رفض الكلية المزروعة وبالتالي فشل عمليات الزراعة، حسب قوله.

وناشد الدكتور عباس جميع الداعمين للقطاع الصحي وجميع الضمائر الحية سرعة التدخل لإنقاذ مرضى غزة، في سياق عدم تلقي المرافق الصحية للحصص الدوائية الخاصة بها منذ مطلع العام الحالي.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    شاب فلسطيني يعمل داخل نفق تهريب بين قطاع غزة ومصر. الأنفاق هي مصدر تهريب ما تحتاجه غزة، بعد إغلاق المعابر إليها.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    نفق بين غزة وإسرائيل. تأريخ الصور يعود إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. ألأنفاق تستعمل لتهريب المستلزمات الحياتية أو حتى السلاح.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    فلسطيني يقوم بنقل المواد من مصر إلى داخل القطاع. إسرائيل حاصرت غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ما أضطر أهل غزة لحفر الأنفاق.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    مهرب فلسطيني يحمل في يده علبة دجاج كنتاكي هربها من مصر إلى القطاع. هذه الوجبة ليست سريعة، فهي تستغرق ساعتين لعبور الحدود.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    مهربون ملثمون، ينقلون الحليب والغذاء. يلجأ الفلسطينيون إلى تهريب المواد الغذائية من مصر، بسبب إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    يهرب سكان غزة حتى الأغنام والمواشي. مثلما يظهر في الصورة.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    أسس المهربون في أنفاقهم شبكات كهرباء وشبكات اتصالات.

  • Israel Gaza Tunnel

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    جندي إسرائيلي داخل نفق بين غزة وإسرائيل، كان يستخدمه رجال حماس في العبور. يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تدمير كل الأنفاق بين غزة ومصر وغزة وإسرائيل.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى تدمير كل الأنفاق بين غزة ومصر وغزة وإسرائيل. سكان غزة حفروا الأنفاق بين مصر وبين القطاع للتزود بالمواد الغذائية ومستلزمات الحياة، لكن الأنفاق تستعمل أحيانا لتهريب السلاح كما يشاع. (29.07.2014)  

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