 ″الصحة العالمية″ هل تعلن ″حالة الطوارئ″ بسبب كورونا؟ | أخبار | DW | 30.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"الصحة العالمية" هل تعلن "حالة الطوارئ" بسبب كورونا؟

كورونا ..ألف إصابة جديدة في الصين وإجلاء الرعايا الأجانب يتواصل، بينما تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان انتشار السريع للفيروس حالة طوارئ عالمية.

China Coronavirus Queen Elizabeth Hospital in Honkong (Reuters)

 

دعت منظّمة الصحّة العالميّة "العالم بأسره إلى التحرّك" لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذي خلّف إصابات فاقت عدد الإصابات بوباء سارس قبل نحو عشرين عامًا، فيما أجلي مئات الأجانب من مدينة ووهان الصينيّة بؤرة الوباء.

مختارات

شكّل فيروس "كورونا" الجديد اهتماماً لدى المواطنين في الدول العربية، مما يطرح تساؤلاً حول قدرات حكوماتهم على مواجهته. يأتي ذلك بعد مرور 5 سنوات على متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في العالم العربي التي أودت بحياة العشرات. (28.01.2020)

أعلنت ألمانيا عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المميت في الصين إلى 106، وعدد الإصابات إلى أربعة آلاف إصابة. (28.01.2020)

والأسبوع الماضي ارتأت منظمة الصحة العالمية التعامل مع الفيروس بروية معتمدة على تحذيرات الخبراء بأنه أقل فتكا من فيروس السارس الذي ظهر أيضا في الصين قبل سنوات، لكن قدرة الفيروس على الانتشار وارتفاع حالات الوفيات دفعت المنظمة لاجتماع أزمة اليوم الخميس (30 يناير/ كانون الثاني)، لتحديد ما إذا كان الفيروس الآن يشكل "حالة طوارئ عالمية".

مشاهدة الفيديو 11:54

مسائيةDW : فيروس كورونا يواصل انتشاره.. هل سيصيب اقتصاد العالم؟

وأعلنت السُلطات الصينيّة الخميس تسجيل 37 حالة وفاة إضافيّة بالفيروس في مقاطعة هوبي في وسط الصين، ما يرفع إلى 170 عدد الوفيات جرّاء الوباء المنتشر في البلاد. كما سُجّلت 1032 إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس في هوبي ونحو 700 إصابة أخرى في أنحاء الصين، وفق السلطات التي أشارت إلى تسجيل إصابة أولى بالفيروس في التيبت.

وبالتالي، يرتفع إلى نحو 7700 عدد الإصابات الإجماليّ بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد. وهذا الرقم تخطّى عدد الإصابات عند انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفّسي الحاد) الذي أصاب 5327 شخصًا في 2002 و2003 وأدّى إلى وفاة 774 شخصًا في العالم بينهم 349 في البرّ الصيني.

توازيًا، تتّسع لائحة الدول التي وصلها الوباء المستجدّ، كان آخرها فنلندا والإمارات.

وأعلنت 20 دولة عدا الصين عن تسجيل نحو 80 حالة إصابة مؤكّدة على أراضيها. وسُجّلت حالة خامسة الأربعاء في فرنسا. بينما قررت شركات طيران على غرار الخطوط الجوّية البريطانية ولوفتهانزا والخطوط الإندونيسيّة "ليون اير" التي تملك أكبر أسطول في جنوب شرق آسيا، وقف رحلاتها إلى الصين منذ الأربعاء.

جاء ذلك بعد أن نصحت دول عدّة، منها المملكة المتّحدة وألمانيا والولايات المتحدة، مواطنيها بعدم السفر إلى الصين. كما قرّرت هونغ كونغ غلق ستّ من نقاط العبور الـ14 مع باقي الصين. وستُقلّص روسيا إلى حدّ كبير رحلاتها بالقطار إلى الصين بدءًا من 31 كانون الثاني/ يناير، ولن تُبقي إلا على الرحلة بين موسكو وبكين.

مشاهدة الفيديو 02:06

فيروس كورونا والأخبار الزائفة...وما علاقة بيل غيتس؟

وبدأت العديد من الدول في إجلاء رعاياها من الصين، فيما ينتظر  600 مواطن أوروبي نقلهم من الصين وفق المفوّضية الأوروبية.

أما في الصين ذاتها، فقد تمّ تمديد عطلة السنة الجديدة الى الثاني من شباط/فبراير، وألغيت العديد من البطولات الرياضية منها تصفيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقرّرة في شباط/ فبراير. كما أرجئت بطولات العالم لألعاب القوى في القاعة التي كانت مقرّرة في بانكين من 13 الى 15 آذار/مارس، الى 2021.

الفيروس أصاب أيضا الاقتصاد العالمي، إذ أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بويل أمس الاربعاء أن الوباء الحالي يمثل "مشكلة خطيرة جداً" وأنه  يلقي بظلال من عدم اليقين على مجمل آفاق الاقتصاد العالمي.

وتشاطره في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات وشركات صناعة السيارات وشركات في مجال المعلوماتية فضلا عن صناعة المنتجات الفاخرة.

و.ب/ (د ب أ، أ ف ب، رويترز) 

    

     

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

فيروس كورونا والأخبار الزائفة...وما علاقة بيل غيتس؟  

مسائيةDW : فيروس كورونا يواصل انتشاره.. هل سيصيب اقتصاد العالم؟  

مواضيع ذات صلة

Corona-Virus in Peru

حالات جديدة لفيروس كرونا بألمانيا وستة آلاف إصابة في الصين 29.01.2020

بعد يوم واحد من الإعلان عن أول إصابة في ألمانيا، ظهرت إصابات جديدة في ولاية بافاريا، بينما تكابد الصين من أجل احتواء الوباء في وقت اقتربت فيه حصيلة الإصابات من ستة آلاف حالة.

Hongkong Coronavirus | Mysteriöse Lungenkrankheit aus Wuhan

الصين.. الصحة العالمية قلقة من تفشي الفيروس التاجي الجديد 13.01.2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سوف تواصل التشاور مع خبراء طوارئ الصحة التابعين لها بعد ورود تقارير تفيد بأن تايلاند شهدت أولى حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد. كيف ينتقل الفيروس وماذا يسبب من أمراض؟

Lufthansa Jumbo-Jet Symbolbild Preisexplosion für Flugticket

لوفتهانزا وشركات طيران عدة تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب "كورونا" 29.01.2020

قررت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من الصين واليها، يأتي ذلك في سياق إجراءات اتخذتها أيضا عدة شركات طيران دولية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا القاتل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  