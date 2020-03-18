الصحة العالمية: دول شرق أوسطية لا تبلغنا بمعلومات كافية عن كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء (18 مارس/ آذار 2020) إن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط "لا تبلغ المنظمة بمعلومات كافية" عن حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا.

وقال أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية إن هناك "تفاوتاً" بين بلدان المنطقة في طريقة مكافحة فيروس كورونا و"هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد".

ونشر الحساب الرسمي للمنظمة الأممية على موقع "تويتر" تغريدة تحدث فيها عن هشاشة النظم الصحية لدول بمنطقة الشرق الأوسط داعيا تلك الدول لزيادة الاستجابة للتعامل مع الحالات المرضية:

من ناحية أخرى قالت المنظمة إنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج الفيروس، ونصحت بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب الكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين، وطالبت من لديه أعراض تتوافق مع الإصابة بفيروس كوفيد 19 بطلب الرعاية الطبية.

ع.ح.ص.ش. (رويترز)