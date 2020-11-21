"الصحة العالمية" توافق على استخدام لقاح "كوفوفاكس" الهندي ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان الجمعة (17 ديسمبر/ كانون الأول 2021) موافقتها على استخدام لقاح "كوفوفاكس" الهندي المضاد لكوفيد.

وقالت المنظمة إن هذا اللقاح "ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من شركة "نوفافاكس" الأمريكية ويشكل جزءا من آلية كوفاكس (النظام الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد)، ما يتيح تعزيز الجهود القائمة لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول المنخفضة الدخل".

وأوردت الطبيبة ماري انجيلا سيماو المكلفة الوصول إلى الأدوية في منظمة الصحة أن "اللقاحات تبقى الوسائل الأكثر فاعلية للحماية من الإصابات الخطيرة والوفيات الناتجة من سارس-كوف-2 رغم ظهور متحورات جديدة".

وأكدت أن هذه الموافقة من شأنها "تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات ، بينها 41 دولة لا تزال غير قادرة على تلقيح عشرة في المئة من سكانها فيما لم يبلغ العدد الأكبر من الدول نسبة 40 في المئة" من السكان المطعمين.

وكانت منظمة الصحة حددت هدف تلقيح أربعين في المئة من السكان في كل الدول التي تحصل على اللقاحات بحلول نهاية العام. ويعطى اللقاح الهندي كوفوفاكس على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تراوح بين درجتين وثمان درجات مئوية.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب)