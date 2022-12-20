 الصحة العالمية تعلن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور في الصين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2023

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الصحة العالمية تعلن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول وفاة بإنفلونزا الطيور (إتش3 إن8)، ويتعلق الأمر بسيدة صينية تبلغ 56 عاما. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إعادة تقييم حقيقة مخاطر الإصابة بهذا الفيروس التي تصنف بأنها مخاطر منخفضة إلى متوسطة.

حسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها فإن مخاطر الإصابة لدى البشر بإنفلونزا الطيور منخفضة

حسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها فإن مخاطر الإصابة لدى البشر بإنفلونزا الطيور منخفضة

قالت منظمة الصحة العالمية إن امرأة صينية أصبحت أول حالة وفاة بشرية بنوع من إنفلونزا الطيور تندر الإصابة به بين البشر، لكن السلالة لم تنتشر فيما يبدو بين السكان.

مختارات

وذكرت المنظمة في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء  (12 أبريل/ نيسان 2023) أن المرأة (56 عاما) من إقليم غوانغدونغ هي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا (إتش3 إن8)، وهي نوع فرعي منإنفلونزا الطيور. وكانت الحالتان الأخريان في الصين أيضا وجرى تسجيلهما العام الماضي.

وكان مركز فوانغدونغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن حالة الإصابة الثالثة في أواخر الشهر الماضي لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة. وقالت منظمة الصحة إن المرأة كانت تعاني من عدة أمراض وكانت تتعامل كثيرا مع الطيور الحية.

يذكر أنه بين تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وأيلول/ سبتمبر 2022، تأثرت 37 دولة أوروبية بإنفلونزا الطيور، وتم اكتشاف ما يقرب من 2500 بؤرة تفشي في مزارع القارة، وفق تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي.

وسبق للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها قد قال إن مخاطر الإصابة لدى البشر منخفضة ومن "منخفضة إلى متوسطة" بالنسبة للأشخاص الذين هم على اتصال بالطيور والدواجن.

هـ.د/ع.ج (رويترز، أ ف ب)

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  • Hände waschen

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    الكاتب: بريجيته أوسترأت/ دالين صلاحية


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