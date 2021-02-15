الصحة العالمية تصرح باستخدام لقاح أسترازينيكا بصفة عاجلة

أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين (15 فبراير/شباط 2021) اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة أسترازينيكا) وجامعة أكسفورد ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ، ما يوسع نطاق الحصول على هذا اللقاح الرخيص نسبيا لدى الدول النامية.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس "لدينا الآن جميع لوازم التوزيع السريع للقاحات. لكننا لا نزال بحاجة إلى زيادة الإنتاج".

وتأتي موافقة منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على إدراج اللقاح بعد أيام من تقديم لجنة تابعة للمنظمة توصيات مؤقتة بشأنه، قائلة إنه يجب إعطاء جرعتين منه بفاصل زمني يتراوح ما بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعا لجميع البالغين، ويمكن استخدامه في الدول التي تشهد تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

وكانت المنظمة قد أوصت باستخدام لقاح أسترازينيكا ضد مرض كوفيد- 19 برغم التقارير التي تشير إلى محدودية فعاليته في بعض الحالات. وأصدرت المنظمة ا توجيهاتها اليوم الأربعاء، بعد أيام من نشر دراسة تظهر أن اللقاح يوفر حماية أقل ضد سلالة (501 واي. في 2) من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأشيد بجرعات لقاح أسترازينيكا-أكسفورد لأنها أقل تكلفة وأسهل توزيعا من بعض اللقاحات المنافسة، بما فيها لقاح بيونتيك وفايزر الذي أدرج للاستخدام في الطوارئ من قبل المنظمة أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

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وفي سياق متصل قال كريس ويتي، كبيرالمستشارين الطبيين في إنجلترا، اليوم الاثنين إن هناك سلالات عديدة لفيروس كورونا المستجد قد تقلل فعالية اللقاحات المضادة له. وأضاف وايتي "هناك سلالات عديدة تبدو متشابهة جدا مع بعضها من عدة أوجه، وفي الواقع يمكنها أن تقلل فعالية اللقاح بشكل طفيف... أو في بعض الحالات، تقللها بشكل أكثر من طفيف. "وفي هذه الحالة... يعيد العلماء تصميم اللقاح ويسمح ذلك بإعادة التطعيم ضد السلالة الجديدة".

وجرى تسجيل نحو 109 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأكثر من مليونين ونصف المليون وفاة حسب حصيلة لرويترز.

هـ.د/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)