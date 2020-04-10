 الصحة العالمية تدعو لتكثيف الجهود لمواجهة أوبئة جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الصحة العالمية تدعو لتكثيف الجهود لمواجهة أوبئة جديدة

فيما ينشغل العالم بكورونا، طالبت منظمة الصحة العالمية بتكثيف الجهود "استعدادا للوباء المقبل". بدوره دعا الاتحاد الأوروبي، حسب وثيقة، لمراجعة شاملة للجهود الدولية لمواجهة كورونا وتقييم الفجوات استعدادا لأي "تفش للأمراض".

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غبريسوس

غبريسوس: العالم ينفق سنويا سبعة آلاف مليار دولار في القطاع الصحي.. رغم ذلك فان أكثر من خمسة مليار إنسان لن يتلقوا الخدمات الصحية الأساسية في 2030.

حضت منظمة الصحة العالمية الأربعاء (السادس من مايو/ أيار 2020) على الاستثمار من دون تأخير في الصحة والوقاية استعدادا لظهور أوبئة جديدة. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غبريسوس "في وقت نجهد للرد على وباء كوفيد-19، علينا أيضا أن نكثف جهودنا استعدادا (للوباء) المقبل".

مختارات

كرّر مدير منظمة الصحة العالمية دفاعه عن استراتجية منظمته في وجه الاتهامات الموجهة له بالتأخر في التعامل مع كوفيد-19، مشيراً في سياق آخر إلى أن العالم ينتظره مسار طويل لأجل التغلب على فيروس كورونا. (22.04.2020)

توالت الانتقادات من الصين وعدة عواصم غربية بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب تجميد مساهمة بلاده في منظمة الصحة العالمية، فيما أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "أن الفيروس لا يعرف حدودا وينبغي التعاون ضده". (15.04.2020)

يأتي هذا في وقت أشارت فيه وكالة رويترز إلى مسودة ستطرح في اجتماع وزراء الصحة بالمنظمة خلال اجتماع افتراضي لجمعيتها العامة عبر الإنترنت في 18 و19 مايو/ أيار، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم دعاوى إجراء مراجعة للجهود الدولية المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك أداء المنظمة.

وبحسب المسودة يجب أن يتضمن التقييم الآثار طويلة الأمد على الصحة و"الفجوات في الاستعداد لجائحة كورونا" كما تعيد تذكير الدول الأعضاء وعددها 194 دولة بضرورة الإبلاغ عن أي تفش للأمراض "في وقت مناسب".

وأوضح غبريسوس أن العالم ينفق سنويا سبعة آلاف مليار دولار في القطاع الصحي، أي نحو عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدول، ورغم ذلك فان أكثر من خمسة مليار إنسان لن يتلقوا الخدمات الصحية الأساسية العام 2030، وهذا يشمل المعالجين والأدوية الضرورية والمياه النقية في المستشفيات.

مشاهدة الفيديو 01:42

ردود أفعال وقف إدارة ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية

وتابع المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية "هذه الثغرات لا تضر فقط بصحة الأفراد والعائلات والمجتمعات، بل تعرض أيضا الأمن العالمي والتنمية الاقتصادية للخطر"، مشددا على ضرورة إقامة بنية تحتية صلبة من آليات العلاج الأولية وأن تكون في متناول السكان. وقال "الوقاية ليست فقط أفضل من الشفاء، بل أيضا أقل كلفة".

واعتبر غبريسوس أنه "إذا كنا قد تعلمنا شيئا من كوفيد-19 فهو أن الاستثمار في الصحة اليوم سينقذ أرواحا غدا. التاريخ لن يحاكمنا فقط على قدرتنا على تجاوز هذا الوباء، بل أيضا على العبر التي اخذناها والخطوات التي قمنا بها".

وذكر بأنه إذا كان الوباء يتراجع في غرب أوروبا، فإنه يواصل تفشيه في مناطق عدة من العالم، وخصوصا حيث النظام الصحي بالغ الضعف وربما غير موجود، مشيرا خصوصا إلى أفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Ein Mann geht in der Dämmerung auf einem Weg, während im Hintergrund Smog und Dunst Hochhäuser und die Städtelandschaft vernebelt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تحسن جودة الهواء

    في ظل توقف معظم العمليات الصناعية في العالم، بدأت جودة الهواء في التحسن بشكل ملحوظ، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تراجع نسب تركز غاز ثاني أكسيد النيتروجين في العالم، وهو غاز سام ينبعث بصورة رئيسية من عوادم السيارات والمصانع، وأحد أكبر مسببات تلوث الهواء في العديد من المدن.

  • Riesige Abgaswolken entweichen aus einem Kohlekraftwerk in Deutschland in den Himmel

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

    تسببت أزمة كورونا أيضاً في انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء حول العالم. فبفضل توقف النشاط الاقتصادي بشكل كبير في معظم الدول قلت نسبة انبعاث هذا الغاز كما حدث من قبل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي الصين وحدها قل تركز هذا الغاز في الهواء بنسبة 25 بالمئة بحسب ما نقل موقع "Carbon Brief"، إلا أن هذا الانخفاض من المتوقع أن يكون لفترة مؤقتة حتى عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته مرة أخرى.

  • Ein Igel guckt unter Fetthennen-Pflanzen im Gras hervor

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    عالم جديد للحيوانات في المدن الخاوية

    بينما انعزل البشر في بيوتهم لمحاولة السيطرة على انتشار كورونا، أصبح المجال مفتوحاً أمام بعض الحيوانات لاكتشاف العالم في غيابهم. فقلة الحركة المرورية في الشوارع أنقذت الحيوانات الصغيرة التي بدأت تستيقظ من سباتها الشتوي مثل القنافذ، من الدهس تحت عجلات السيارات. وليس من المستبعد أن البط يتساءل حالياً عن سبب غياب البشر، فنقص فتات الخبز في الحدائق أدى إلى اضطرارها وطيور أخرى للبحث عن الطعام بنفسها.

  • Ein Schuppentier liegt gefesselt in einem Maschennetz in einem Haufen illegal gehandelter Wildtiere

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    رفع الوعي بشأن تجارة الحيوانات البرية

    يتمنى نشطاء حماية البيئة أن يكون فيروس كورونا سبباً في تقليل تجارة الحيوانات البرية في جميع أنحاء العالم، بعد أن باتت هذه التجارة تهدد العديد من الفصائل بالانقراض. ويرجح علماء أن فيروس كورونا المستجد نشأ في الأصل في أحد أسواق تجارة الحيوانات البرية في ووهان الصينية، التي تعد محوراً للتجارة المشروعة وغير المشروعة لهذه الحيوانات على حد سواء.

  • An Wasserpfählen festgemachte Gondeln liegen auf dem klaren Wasser eines der beliebten Kanäle Venedigs

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    نظافة المياه

    نظافة المياه بعد أيام من إعلان إيطاليا إجراءات الإغلاق التام، انتشرت صور القنوات المائية من مدينة البندقية، حيث ظهرت المياه نقية دون شوائب للمرة الأولى. يرجع السبب في ذلك إلى قلة حركة المراكب السياحية بعد أن توقف تحريكها للرواسب في مياه المدينة. كما أن قلة سفن النقل في البحار أعطى مجالاً للكائنات البحرية مثل الحيتان للعوم بهدوء وبدون إزعاج.

  • Kunststoffabfälle sind in gelben Müll-Säcken aufgetürmt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    زيادة المخلفات البلاستيكية

    لم تكن جميع التغييرات البيئية في الفترة الأخيرة إيجابية، فأحد الآثار السلبية للجائحة زيادة المخلفات البلاستيكية بشكل كبير، بداية من القفازات الطبية ومروراً بالعبوات. يرجع السبب في ذلك إلى اتجاه الناس للوجبات الغذائية المغلفة والمعبأة في الوقت الحالي. حتى المقاهي التي كانت تشجع إحضار الزبائن لأكوابهم توفيراً للأكواب البلاستيكية المضرة بالبيئة أوقفت هذه الخدمة خوفاً من انتشار العدوى.

  • Schüler protestieren für das Klima und halten Schilder in die Höhe. Auf einem bemalten Pappschild ist zu lesen: Es gibt keinen Planeten B

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تجاهل أزمة المناخ

    كانت قضية التغير المناخي مطروحة بقوة على الساحة قبل ظهور فيروس كورونا، إلا أنها اختفت منذ بدء الجائحة. لا يعني ذلك أنها صارت أقل أهمية، إذ يحذر الخبراء من تأخير القرارات المهمة المتعلقة بالبيئة، رغم تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي للعام المقبل. وبالرغم من انخفاض الانبعاثات الحرارية منذ بداية أزمة كورونا، إلا أنه من المستبعد أن يكون لهذا التحسن الأثر القوي على المدى البعيد.


مواضيع ذات صلة

USA New York | Coronavirus | Todesopfer

كورونا- أكثر من 100 ألف وفاة، والصحة العالمية تحذر: لا يوجد بلد محصن 10.04.2020

ما بين مقابر جماعية في أمريكا وتمديد الإغلاق الوطني في إيطاليا وأكبر عدد وفيات في يوم واحد في بريطانيا، يواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح في العالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا يوجد بلد محصن من الوباء.

Saudi Arabien | G20-Finanzministertreffen in Riad

مجموعة العشرين تتعهد ببذل كل ما يمكن للتغلب على جائحة كورونا 26.03.2020

في ختام قمة افتراضية طارئة عبر الفيديو أكّد قادة مجموعة دول العشرين التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجبهة موحدة، ومتعهدين ببذل كل ما يمكن للتغلب على الجائحة، وضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

Deutschland Krankenhausärzte erhalten Anweisungen zu einem Beatmungsgerät am Universitätsspital Eppendorf in Hamburg

الدول الغربية تواصل تصدر قائمة ضحايا فيروس كورونا 06.04.2020

لا يزال فيروس كورونا يخطف أرواح آلاف الناس يوميا، ووصل عدد من قضوا بسببه لأكثر من 73 ألف شخص بالعالم. وتواصل الدول الغربية الكبرى احتلال مراكز الصدارة في قائمة المتضررين من الفيروس سواء من حيث أعداد المصابين أو الموتى.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  