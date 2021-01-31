"الصحة العالمية" تحسم الجدل حول فعالية لقاح أسترازينيكا

أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

وفي توصياتها حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح "حتى لو كانت نسخ متحوّرة منتشرة في البلد". وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، فإنه "لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه".

وقالت اللجنة في توصيات أولية بشأن الجرعة، إن اللقاح يجب أن يُعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية.

وأوقفت جنوب أفريقيا توزيع اللقاح هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات من تجربة صغيرة أنه لا يحمي من المرض الخفيف إلى المتوسط ​​الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة المنتشرة الآن في البلاد.

ومن جهة أخرى أعلنت مجموعة أسترازينيكا اليوم إنشاء شراكة مع "اي دي تي بيولوجيكا" الألمانية لتكون قادرة على إنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا بدءاً من الفصل الثاني من هذا العام. وأشار بيان إلى أنّ المجموعتين "تنظران في إمكانات تسريع إنتاج لقاح أسترازينيكا" خلال الأشهر المقبلة.

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وينص الاتفاق على زيادة قدرات التصنيع في منشأة تابعة للشركة في ألمانيا لإنتاج ملايين الجرعات شهرياً بحلول نهاية 2022. ويُفترض أن يسمح هذا الاستثمار الذي لم يُكشف عن تفاصيله بعد، بإنتاج لقاحات أخرى من نوع لقاح أسترازينيكا وسيجعل من المختبر الألماني أحد أهمّ المصنّعين في أوروبا.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه أسترازينيكا التي طوّرت لقاحها بالتعاون مع أوكسفورد، انتقادات بسبب تأخر تسليم الجرعات للاتحاد الأوروبي الذي تسبب بتجاذب بين المفوضية الأوروبية ولندن.

وقال باسكال سوريوت، رئيس أسترازينيكا إن هذا الاتفاق مع الشركة الألمانية سيساعد أوروبا على بناء منشأة خاصة بها لإنتاج اللقاحات. وكانت المفوضية الأوروبية طلبت 400 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)