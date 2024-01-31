الصحة العالمية: وقف تمويل الأونروا ستكون له عواقب "كارثية"

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن وقف التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة ستكون له "عواقب كارثية" على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وأن "خطر المجاعة مرتفع".

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني/ يناير 2024) "لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل".

وأضاف "نناشد إعادة النظر في هذه الإعلانات"، مشيرا إلى القرارات التي اتخذتها عدة دول لتعليق التمويل المقدم إلى الأونروا في أعقاب اتهامات بأن بعض موظفيها شاركوا في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، صنفتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وأدت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل في أعقاب الهجوم إلى نزوح أغلب سكان غزة ودمرت الكثير من المنازل والبنية التحتية وتسببت في نقص حاد في الأغذية والمياه والأدوية.

وتوقفت أغلب المستشفيات في غزة بالفعل عن العمل بسبب القصف ونقص الوقود والإمدادات. وتقول الأمم المتحدة إن مستشفى ناصر في خان يونس بوسط قطاع غزة يعمل فقط بأدنى قدرة ممكنة وتحاصره القوات الإسرائيلية.

تحذير من خطر المجاعة

وذكر تيدروس أن "القرارات التي اتخذتها عدة دول بوقف التمويل لأونروا، أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في هذه الأزمة، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تواجه "تحديات خطيرة" لتوصيل المستلزمات الطبية إلى القطاع. لكنها استطاعت توصيل المستلزمات إلى مستشفى ناصر يوم الاثنين. وفي المقابل، رفضت إسرائيل مهمة لتوصيل الوقود والأغذية.

وتابع "تواجه منظمة الصحة العالمية صعوبة شديدة حتى في الوصول إلى المستشفيات في جنوب غزة". وأردف "ترد تقارير بوقوع قتال عنيف قرب المستشفيات في خان يونس، ما يعرقل بشدة وصول المرضى والموظفين والمستلزمات إلى المرافق الصحية".

وأشار تيدروس إلى أن موظفي المنظمة على الأرض يتحدثون عن تزايد نقص الأغذية بين المرضى وموظفي القطاع الصحي في غزة. وقال إن "خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم، مع استمرار الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية". وأضاف "كل شخص يتحدث مع فرقنا يطلب الأغذية والمياه".

كما حذّر مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين أن الحرب التي بدأت قبل نحو أربعة أشهر تركت سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" بسبب القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.

بدوره، حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير من أن الحرب جعلت قطاع غزة "غير صالح للعيش".

نتنياهو: "لا بد من إنهاء" مهمة الأونروا

في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إنه يتعين إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال أمام وفد من الأمم المتحدة "حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا".

ع.ج/ أ.ح/ ع.خ (رويترز، أ ف ب)