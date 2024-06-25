الصحة العالمية: الكحول يتسبب في وفاة نحو 3 ملايين شخص سنويا

قالت منظمة الصحة العالمية إن الكحول يقضي على حياة نحو 3 مليون شخص سنويا، وهو رقم "مرتفع بشكل غير مقبول"، رغم التراجع الطفيف في تناوله. وكشفت المنظمة عن معدل استهلاك الفرد من الكحول في العالم بما ذلك في الدول الإسلامية.

يقضي الكحول على 2.6 مليون شخص سنوياً، وفق تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء (25 يونيو/حزيران 2024). ويبيّن أحدث تقرير صادر عن الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة بشأن الكحول والصحة، أن الكحول مسؤول عن وفاة واحدة تقريباً من بين كل 20 حالة سنوياً على مستوى العالم، بما يشمل حوادث الطرق المتأتية من تناوله وحالات العنف وسوء المعاملة الناجمة عنه، فضلاً عن الكثير من الأمراض والاضطرابات.

وبحسب التقرير، نُسبت 2.6 مليون حالة وفاة إلى الكحول في عام 2019، وهي أحدث الإحصاءات المتاحة، أو 4,7% من الوفيات في جميع أنحاء العالم في ذلك العام. ويمثّل الرجال ثلاثة أرباع هذه الوفيات.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان "إن تعاطي المواد (المسببة للإدمان) يضرّ بشكل خطير بصحة الفرد، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض العقلية ويؤدي بشكل مأسوي إلى ملايين الوفيات التي يمكن الوقاية منها كل عام".

يمثّل الرجال ثلاثة أرباع الوفيات بسبب الكحول، حسب منظمة الصجة العالمية صورة من: picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/M. Begsteige

ويشير في التقرير إلى "انخفاض معيّن في استهلاك الكحول والأمراض المرتبطة به منذ عام 2010 في جميع أنحاء العالم". لكنّ " العلل الصحية والاجتماعية الناجمة عن تعاطي الكحول لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول"، بالنسبة لتيدروس أدهانوم غيبرييسوس الذي يؤكد أن الشباب يتأثرون بشكل غير متناسب جراء هذه المشكلة. فقد سُجلت أعلى نسبة من الوفيات الناجمة عن الكحول في عام 2019 في الفئة العمرية 20-39 عاماً، بنسبة 13% من الوفيات.

معدلات استهلاك الفرد من الكحول

وتسجل أوروبا أعلى مستويات الاستهلاك ، بمتوسط 9.2 لترات من الكحول سنوياً، تليها الأميركتان بـ 7.5 لترات. ويوضح التقرير أن أدنى استهلاك موجود في الدول ذات الأغلبية المسلمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وتعتبر ألمانيا إحدى الدول الرائدة في استهلاك الكحوليات ، وفقا لأرقام المنظمة. ففي المتوسط، يتناول كل شخص يزيد عمره عن 15 عاما في ألمانيا 12.2 لترا من الكحوليات المقطرة في عام 2029. ولا تقدم منظمة الصحة العالمية تصنيفات دقيقة للدول لأنها تقول إن هناك هوامش خطأ في جميع الأرقام.

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وفي المعدل، استهلك الشخص الذي يشرب الخمر 27 غراماً من الكحول يومياً في عام 2019، بحسب التقرير. وهذا يعادل تقريباً كأسين من النبيذ ، أو كوبين من البيرة (الجعة) ، أو جرعتين من المشروبات الكحولية القوية.

لكنّ الاستهلاك موزع بشكل غير متساوٍ في جميع أنحاء العالم، إذ يمتنع أكثر من نصف سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً عن شرب الكحول امتناعاً تاماً.

في عام 2019، أقرّ 38% من شاربي الكحول الدائمين بأنهم انخرطوا في نوبات إسراف في شرب الخمر، وقد عُرّف عن ذلك بأنه استهلاك ما لا يقل عن 60 غراماً من الكحول النقي في مناسبة واحدة أو أكثر خلال الشهر السابق. على الصعيد العالمي، يُعتبر 23,5% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً مدمنين على شرب الخمر. لكنّ الرقم يقفز إلى أكثر من 45% للأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين يعيشون في أوروبا، ونحو 44% لأولئك الذين يعيشون في الأمريكيتين.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)