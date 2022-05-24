 الصحة العالمية: الإصابات المسجلة بجدري القرود قد تكون ″قمة جبل الجليد″ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.05.2022

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صحة

الصحة العالمية: الإصابات المسجلة بجدري القرود قد تكون "قمة جبل الجليد"

تخشى منظمة الصحة العالمية من انتشار جدري القرود خاصة في البلدان التي لا تعد موطناً رئيسياً للمرض، ما جعل المنظمة تصف الانتشار غير المألوف للمرض بأنه ربما يكون مجرد "قمة جبل الجليد".

صورة تعبيرية لعينة مخبرية من جدري القردة

حذّرت المنظمة من أن الإصابات المكتشفة موخراً بالمرض يمكن أن تكون "قمة جبل الجليد".

حذّرت منظمة الصحة العالمية الجمعة (27 أيار/مايو 2022) من الإصابات المئتين بجدري القردة التي رصدت في الأسابيع الأخيرة في بلدان لا ينتشر فيها الفيروس عادة، يمكن أن تكون "قمة جبل الجليد".

مختارات

كشفت السلطات الصحية بالعاصمة الألمانية عن تسجيل حالتين اثنتين من حالات الإصابة بفيروس جدري القرود، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل أول إصابة في البلاد. ما أسباب المرض؟ وأعراضه؟ وطرق الوقاية منه؟

مع الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بفيروس جدري القرود، زادت أيضا مخاوف البعض من خطورة هذا المرض على حياة الإنسان وكيفية الوقاية منه. لكن ما حقيقة خطورة جدري القرود حسب خبراء الصحة وكيف ينتقل من شخص للآخر؟

لقاحات ومضادات فيروسات جدري القرود محدودة نسبيًا، لكن النظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشار جدري القرود، بحسب مسؤول بمنظمة الصحة العالمية. فيما تستعد واشنطن لتلقيح مخالطي المرضى.

مع تزايد التحذيرات العالمية من رصد حالات متزايدة لأشخاص مصابين بجدري القرود، تتأهب دول عربية لمراقبة حدودها وفرض إجراءات لرصد المرض. وفيما أعلن المغرب رصد 3 حالات يشتبه في إصابتها بجدري القرود، يخشى البعض من إغلاق جديد.

وقالت مديرة قسم الاستعداد الدولي للمخاطر المعدية في منظمة الصحة العالمية سيلفي برياند في عرض خلال جمعية الصحة العالمية بجنيف حول الانتشار "غير المألوف" للفيروس: "لا نعرف ما إذا كنا نرى فقط قمة جبل الجليد".

وأضافت برياند أن الخبراء يحاولون تحديد سبب هذا "الوضع غير المعتاد"، وتظهر النتائج الأولية عدم وجود طفرة أو تحور في فيروس جدري القردة. وتابعت: "لدينا فرصة سانحة لوقف التفشي الآن... إذا اتخذنا الإجراءات الملائمة الآن يمكننا على الأرجح احتواؤه بسرعة".

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية: "نحن حالياً في بداية هذا الحدث"، وأردفت: "نعلم أنه سيظهر مزيد من الحالات في الأيام المقبلة" لكن "هذا ليس مرضاً يجب أن يقلق منه عموم الناس، إنه ليس كوفيد أو غيره من الأمراض التي تنتشر بسرعة".

أوروبا.. الأكثر تضرراً

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القردة في أنحاء العالم 219 حالة الأربعاء في 20 دولة هي ليست من البلدان التي يتوطن فيها المرض، وفق تقرير صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ويثير تفشي المرض الانزعاج لأن جدري القردة، الذي ينتشر من خلال الاتصال الوثيق وتم اكتشافه لأول مرة في القردة، يظهر غالباً في غرب إفريقيا ووسطها، ونادراً ما ينتشر في أماكن أخرى.

وقالت الوكالة الأوروبية التي تتخذ من ستوكهولم مقراً إن "غالبية الحالات لدى شبان يعرّفون أنفسهم بأنهم رجال يمارسون الجنس مع رجال. ولم تحدث وفيات". وتتركز معظم الإصابات في قارة أوروبا التي سجلت 191 حالة، بينها 118 في دول الاتحاد الأوروبي.

وسجّلت غالبية الإصابات في ثلاث دول أوروبية هي المملكة المتحدة حيث رصدت أولى حالات الإصابة غير المعتادة مطلع أيار/مايو (71 حالة) وإسبانيا (51) والبرتغال (37)، وفق المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

 

واعتبر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الإثنين أن احتمال انتقال عدوى جدري القردة بين عامة السكان "منخفض للغاية"، لكنه من ناحية أخرى "مرتفع" لدى من لديهم عدة شركاء جنسيين.

وهذا المرض متوطن في 11 دولة في غرب إفريقيا ووسطها، وهو من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه منذ نحو أربعين عامًا لكنه أقل خطورة منه. ويؤدي في البداية إلى ارتفاع في درجة الحرارة ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع بثور.

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تاريخ اللقاحات

انتشار المرض جغرافياً

انتشر المرض في الكثير من الدول حول العالم. ففي آسيا والمحيط الهادي سجلت أستراليا أول إصابة لمسافر كان قد عاد مؤخرا من بريطانيا. وتم أيضا تسجيل حالة اشتباه.

وفي أوروبا اكتشف المرض في النمسا (حالة) وبلجيكا (حالتان) وجمهورية التشيك (حالة) والدنمارك (حالتان) وفنلندا (حالة) وفرنسا (خمس حالات).

وسجلت ألمانيا ثلاث إصابات، فيما أكدت إيطاليا اكتشاف تسع حالات، وأبلغت هولندا عن عدة حالات دون تحديد عدد دقيق للإصابات. وأكدت البرتغال اكتشاف 74 حالة، فيما سجلت سلوفينيا حالة واحدة.

أما إسبانيا فاكتشفت 25 حالة جديدة مؤخراً، ليرتفع الإجمالي إلى 84 حالة، وسجلت كل من السويد وسويسرا حالة واحدة، فيما رصدت المملكة المتحدة 70 حالة.

وفي الشرق الأوسط أكدت إسرائيل أول إصابة لديها في 21 مايو/أيار. فيما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الإمارات سجلت أول إصابة في 24 مايو/أيار.

وفي الأمريكيتين أعلنت الأرجنتين عن أول حالة مشتبه بها في 23 مايو/أيار، وسجلت كندا 25 حالة إصابة. وأكدت الولايات المتحدة اكتشاف 11 حالة حتى الآن.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، رويترز)     

  • BG Bonobos DR Kongo (Imago Images/Nature Picture Library/C. Ruoso)

    قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!

    انشر الحب لا الحرب

    شعار البونوبو غير المعلن هو "انشر الحب وليس الحرب". كلما كان ذلك ممكنا، تتجنب هذه القرود أي نوع من القتال. وإذا نشأ خلاف قد يؤدي إلى عراك، فإن البونوبو سيسعى إلى تخفيض وتيرته من خلال العناق بدلاً من القتال وغالبًا من خلال الجنس. كما أن نسبة الإناث بين البونوبو أعلى من الذكور، مما يساهم في بيئة أكثر سلما.

  • BG Bonobos DR Kongo (Imago Images/Nature Picture Library/C. Ruoso)

    قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!

    أقرب الكائنات إلى الإنسان

    البونوبو في جمهورية الكونغو على وشك الانقراض. قبل 40 عاما بلغ عددها حوالي 100 ألف. لكن هذا العدد تقلص اليوم بفعل عوامل بشرية ليتبقى 20 ألف قرد فقط. يتم صيد القردة الصغيرة لبيعها كحيوانات أليفة، كما يتم بيع لحمها بأسعار مرتفعة في الأسواق. وعلاوة على ذلك يقوم الإنسان بتدمير بيئتها والملاذ الآمن الوحيد لها المتمثل بالغابات.

  • BG Bonobos DR Kongo (Imago Images/Nature Picture Library/C. Ruoso)

    قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!

    لا يستطيع السباحة

    لا يعيش البونوبو حاليا سوى في جمهورية الكونغو الديمقراطية - وتحديدا في حوض الكونغو، وهي منطقة شاسعة تساوي ثلاثة أضعاف حجم فرنسا. العديد من الأنهار بما فيها نهر الكونغو تصب في هذه المنطقة. ولأن البونوبو لا يستطيع السباحة، لم يتمكن من مغادرة الحوض.

  • BG Bonobos DR Kongo (picture-alliance/imageBROKER/I. Kuzmin)

    قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!

    تطابق جيني كبير

    ما يصل إلى 98 بالمائة من الحمض النووي للبونوبو مطابق للحمض النووي للإنسان. فقرود بونوبو هي أقرب إلى الإنسان منها إلى الغوريلا. لكن ثمة بعض الاختلافات أيضا، على سبيل المثال يمكن أن يعاني البونوبو من أمراض مثل فيروس نقص المناعة الإيدز، لكنه محصن ضد الملاريا.

  • BG Bonobos DR Kongo (Imago Images/Nature Picture Library/D. Heuclin)

    قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!

    جنة البونوبو

    "لولا يا بونوبو" تقع في منطقة كيموينزا وتعتبر المحمية الطبيعية الوحيدة في العالم التي تحتضن قرود البونوبو اليتيمة بعد أن تشردت بسبب الاتجار غير المشروع، وهي تعتبر بمثابة جنة لهذه القرود. أسسها الناشط البيئي البلجيكي كلودي أندريه، بهدف توفير الرعاية للقرود قبل إرجاعها إلى الحياة البرية من جديد.

  • BG Bonobos DR Kongo (Imago Images/Nature Picture Library/C. Ruoso)

    قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!

    الحاجة إلى الطمأنينة والحنان

    الرعاية النفسية لا تقل أهمية عن الرعاية الصحية. أحيانا، يتعرض صغار البونوبو لصدمات نفسية بسبب فقدان أمهاتهم، يمكن أن تودي بحياتهم. ولتجنب هذا، تعمل نساء على رعاية رضع البونوبو بهدف توفير الحنان والطمأنينة لها. ويحتاج طفل البونوبو لهذه الرعاية الخاصة حتى يبلغ سن الرابعة.

  • BG Bonobos DR Kongo (Imago Images/Nature Picture Library/C. Ruoso)

    قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!

    أرض البونوبو

    تبلغ مساحة المحمية الطبيعية في مقاطعة إكواتور في جمهورية كونغو الديمقراطية 20 ألف هكتار كم من الغابات. و المعروفة محليا باسم "إيكولو يا بونوبو" ، وهو ما يعني "أرض البونوبو". وتسعى الحكومة إلى توسيع هذه المحمية لتصل إلى نحو 100 ألف هكتار، لحماية البونوبو من الانقراض على المدى الطويل.

  • BG Bonobos DR Kongo (Imago Images/Nature Picture Library/C. Ruoso)

    قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!

    الاستعداد للعودة إلى البرية

    يعيش أكثر من 60 قردا على مساحة 75 هكتارا من الغابات الاستوائية حيث توجد محمية لولا يا بونوبو. هنا يتم تربية ورعاية القرود المريضة قبل إعادتها إلى حياتها الطبيعية والحرية في البرية. وأعادت لولا يا بونوبو مجموعتين من أيتام البونوبو بعد رعابتها وتأهيلها إلى البرية منذ عام 2009.

  • BG Bonobos DR Kongo (DW/S. Fröhlich)

    قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!

    التحول من عدو إلى صديق

    أكثر من 30 ألف شخص يزورون المحمية كل عام. معظم الزوار من أطفال المدارس الكونغولية، فهم صناع القرار في المستقبل. فإذا كان هناك أحد سينقذ البونوبو، ربما سيكون منهم! إعداد: شيليا فروليش/ ح.ش


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Diese elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003, die von den Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt wurde, zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelförmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe im Zusammenhang mit dem Präriehundeausbruch von 2003 stammt. Fälle der eigentlich seltenen Affenpocken werden mittlerweile in immer mehr Ländern nachgewiesen - nun etwa auch in Spanien, Portugal und den USA. (zu dpa «Affenpocken in immer mehr Ländern - bisher Europa und Nordamerika») +++ dpa-Bildfunk +++

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Das von der UK Health Security Agency (UKHSA) zur Verfügung gestellte Bild zeigt Hautläsionen bei Patienten, bei denen Affenpocken nachgewiesen wurden (Bestmögliche Bildqualität). In Großbritannien sind zwei weitere Fälle von Affenpocken erfasst worden. (zu dpa Zwei weitere Fälle von Affenpocken in Großbritannien bestätigt) +++ dpa-Bildfunk +++

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