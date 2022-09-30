 الصاعد جمال موسيالا .. نجم المستقبل في بايرن ومنتخب ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.10.2022

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رياضة

الصاعد جمال موسيالا .. نجم المستقبل في بايرن ومنتخب ألمانيا

جمال موسيالا موهبة جديدة لا تتكرر كثيرا في الكرة الألمانية. إنه يذكر ماتيوس بمارادونا وميسي في شبابهما، أما توماس مولر زميله في بايرن، فيرى أن النجم الشاب ذكاؤه مرتفع حقا وأن ما يقدمه ليس سوى انعكاس لقدراته ومهاراته.

جمال موسيالا يحتفل بعد تسجيله الهدف الثاني لبايرن في مرمى ليفركوزن بالدوري الألماني (30/9/2022)

جمال موسيالا يحقق رقما شخصيا في مباراة بايرن أمام ليفركوزن ويشارك في ثلاثة أهداف، كما أنه سجل في 7 مباريات هذا الموسم ما يعادل ما سجله من أهداف الموسم الماضي كله

إنه موسم استثنائي للاعب الشاب جمال موسيالا (19 عاما) نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، الذي يخطو بثبات ليصبح أمل بايرن وأمل ألمانيا هذه السنة والسنوات القادمة.

اللاعب الذي انتقل في صباه إلى ساوثهامبتون ثم إلى تشيلسي مجانا في المرتين، أصبحت قيمته السوقية الآن 80 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

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وفي الموسم الحالي للدوري الألماني، وبعد خوض بايرن ثماني مباريات، لعب موسيالا سبعة منها، سجل النجم الشاب خمسة أهداف، وهو ما يعادل ما سجله الموسم الماضي كله. كما صنع حتى الآن في الدوري ثلاث تمريرات حاسمة.

إنه لاعب "لديه مستوى ذكاء مرتفع حقا" بحسب ما يقول عنه زميله في الفريق توماس مولر. ويضيف مولر صاحب الحذاء الذهبي في مونديال 2010 وبطل مونديال 2014: "إنه يفهم أشياء لا أراها أحيانًا. أحاول مواكبة ذلك".

وفي افتتاح الجولة الثامنة بالدوري الألماني سجل موسيالا هدفا وصنع اثنين، خلال فوز بايرن الساحق (4-صفر) على ليفركوزن ليتخلص البافاري من سلسلة من أربع مباريات دون انتصار في البوندسليغا.

وظهر لاعب منتخب ألمانيا بأداء رائع، وصرح بعد المباراة: "أعتقد أنها مرحلة مبكرة جدا من الموسم ويجب أن نلعب الكثير من المباريات بهذا الأداء. لذا لا يمكن أن نقول الآن إننا عدنا لمستوانا المعهود".

وأضاف "أراد الجميع الانتصار اليوم، كانت هناك ضغوط على الجميع وأردنا الوصول للقمة وأظهرنا قدراتنا اليوم، الضغوط موجودة دائما في بايرن".

مولر يحتفل مع موسيالا بالهدف الذي سجله النجم الشاب في شباك ليفركوزن في الدوري الألماني

تفاهم رائع بين موسيالا وزميله في بايرن ميونيخ توماس مولر

وفي تلك المباراة صنع موسيالا الهدف الأول لزميله ليروي ساني. ثم اخترق لاعب الوسط المهاجم دفاع ليفركوزن وهز الشباك في الدقيقة 17 بعد تبادل للكرة مع توماس مولر. كما ساعد ساديو ماني في إنهاء صيامه عن التسجيل في خمس مباريات، حين مرر الكرة للمهاجم السنغالي ليسدد كرة غيرت اتجاهها أيضا ليحرز هدفه الأول أمام جماهيره.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها موسيالا في ثلاثة أهداف في مباراة واحدة حتى الآن. لكن ربما لن تكون الأخيرة، فما زال أمامه الكثير ليقدمه.

يقول عنه العملاق مانويل نوير، قائده في بايرن والمنتخب الألماني "إنه لاعب رئيسي". أما الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة بايرن، أوليفر كان: "دائما ما يتمكن من الوصول إلى أعلى مستوى أداء له". وذهب توماس مولر إلى أبعد من ذلك بقليل، بقوله: "من الواضح تمامًا أنه من غير العادي امتلاك هذه المهارات وهذه القدرات مجموعة في هذا السن". ويقول مولر بصراحته المعهودة إن ما يقدمه موسيالا وطريقة لعبه ليست سوى انعكاس لمهاراته، حسب ما يفهم من كلامه، الذي نقله موقع كيكر. ويوضح أنه أحيانا يمرر له الكرة "لأنني أعرف ما يمكنه فعله بالكرة"، ويقول مولر إن ما يقدمه صاحب القميص 42 من أداء جميل في المباريات مسألة عادية، يراها كل يوم تقريبًا في التدريب.

أما أسطورة ألمانيا وعميد لاعبي العالم السابق لوتار ماتيوس فصرح من قبل أن جمالا موسيالا يذكره بمارادونا وميسي عندما كانا صغيرين.

ص.ش/ف.ي (رويترز)

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