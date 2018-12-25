 الصادق المهدي: ندعم الحراك الشعبي ونظام البشير يجب أن يرحل | أخبار | DW | 25.01.2019

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أخبار

الصادق المهدي: ندعم الحراك الشعبي ونظام البشير يجب أن يرحل

أعلن الصادق المهدي أبرز زعيم معارض في السودان أنه يؤيد "الحراك الشعبي" في البلاد مؤكدا أن نظام عمر البشير "يجب أن يرحل". وأوضح في خطبة الجمعة بحضور مئات من مناصريه "نؤيد هذا الحراك الشعبي. ونحن له داعمون".

Sudan Proteste gegen Präsident Al-Baschir (Reuters/M. N. Abdallah)

دعا الصادق المهدي زعيم أكبر حزب معارض في السودان الحكومة للامتثال للاحتجاجات الحاشدة والاستقالة أثناء كلمة لمئات من انصاره في مسجد بضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم اليوم الجمعة. وخرج مئات المحتجين بعدها في مسيرة عبر أم درمان بعد صلاة الجمعة حتى أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مسعى لتفرقة الجمع.

ويخرج طلاب ونشطاء وغيرهم من المحتجين في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول، مطالبين بنهاية للمصاعب الاقتصادية في أطول تحد لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

مختارات

دخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الثاني والمحتجون يزدادون تمسكا بمطالبهم، فيما دعا اتحاد المهنيين لتظاهرات جديدة الأسبوع المقبل. الشرطة تدخلت مجددا لمنع مسيرة كانت تنوي التوجه نحو البرلمان للمطالبة بتنحي الرئيس البشير. (20.01.2019)

اختار الرئيس السوداني عمر البشير قطر كأول وجهة له منذ اندلاع الاحتجاجات التي باتت تطالب بتنحيه. فماذا ستقدم هذه الدولة الخليجية للبشير وبأي مقابل؟ وكيف ستتفاعل دول أخرى معادية لقطر كالسعودية ومصر مع هذا التقارب؟ (22.01.2019)

وقال المهدي في المسجد المرتبط بحزب الأمة الذي ينتمي له "هذا النظام يجب أن يرحل وفترة انتقالية في القريب العاجل". وعبر المهدي الذي كان رئيسا للوزراء عن تأييده للاحتجاجات وندد باستخدام قوات الأمن للذخيرة الحية قائلا إن 50 شخصا قتلوا. ومنذ بدأت الاضطرابات، تشير التقديرات الرسمية إلى سقوط 30 قتيلا بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وتجمع محتجون أيضا في عدة أحياء بالخرطوم. وقال شاهد من رويترز إن مئات المحتجين أغلقوا طريقا رئيسيا جنوبي العاصمة مضيفا أن الشرطة ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

لكن البشير يلقي باللوم في الاحتجاجات على عملاء أجانب وتحدى خصومه قائلا إن عليهم السعي إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.

وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية السودانية وقعت على التماس في وقت سابق من الشهر الجاري يدعو البشير لحل الحكومة وتشكيل إدارة انتقالية تحدد موعدا للانتخابات. ولم يكن حزب الأمة من الموقعين على الالتماس لكنه عبر عن تأييده للاحتجاجات وطالب من قبل بتغيير الحكومة.

ح.ع.ح/ع.ش(أ.ف.ب/رويترز)

  • Proteste Gelbwesten in Paris (Reuters/S. Mahe)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    السترات الصفراء

    الوصفة بسيطة: يأخذ الشخص سترة صفراء ويحدد موعداً عبر "فيسبوك" وينزل إلى الشارع. حركة السترات الصفراء لا يقودها زعماء وغير مرتبطة بأحزاب. فالمجموعات اليسارية واليمينية المتطرفة أيضاً تجتمع تحت هذا الشعار. الاحتجاج ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون يجمع بينها.

  • Thailand Bangkok Demonstration Rothemden (AP)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    الأقمصة الحمراء

    في تايلاند أثارت "القمصان الحمراء" الاهتمام بعض الوقت إليها. وحتى هنا تجمع عدد من المجموعات السياسية تحت لواء منظمة واحدة، هي التحالف الديمقراطي الوطني ضد الدكتاتورية. وكانت "القمصان الحمراء" مقربة من رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا، الذي أزيح عن السلطة في 2006 من خلال انقلاب عسكري. وقد نظموا العديد من الاحتجاجات الشعبية المثيرة للانتباه.

  • Thailand Demonstration Gelbhemden Anhänger König Bhumibol Adulyadej (picture-alliance/dpa/Royal Household Bureau)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ضد الأقمصة الصفراء

    في تايلاند، ظلت "القمصان الحمراء" لفترة طويلة في مواجهة "القمصان الصفراء". فهم في غالبيتهم ليبراليون أو محافظون يجمع بينهم رفض السياسة الحكومية المتبعة من قبل تاكسين. والكثير من "القمصان الصفراء" كانوا أنصار للملك بوميبول أدوليادي، الذي كان لونه الرمزي الأصفر، الذي يمثل في تايلاند الاثنين. أما الأحمر فيمثل في المقابل الأحد.

  • Rom Konklave beginnt (Reuters)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    للألوان سلطة

    لطالما عبّرت الألوان دوماً عن السلطة السياسية. فحتى خلال العصور الوسطى كان مسموحاً فقط للنخب الأرستقراطية ارتداء اللونين الأحمر أو البنفسجي، لأن إنتاج هذه الألوان كان صعباً جداً. وظل هذا السر في الألوان قائماً أيضاً داخل الكنيسة الكاثوليكية. نرى هنا المجمع المغلق لانتخاب البابا في 2013 ـ فمن يرتدي اللباس الأحمر هو كاردينال.

  • Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten in Hongkong vor 01.12.2014 (AFP/Getty Images/D. de la Rey)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ثورة المظلات

    الألوان تجمع بين الناس وتعرض التوحد في وجه الظروف الخارجية. والقضية لا ترتبط فقط بألوان أو قطع ملابس. فأحياناً تصلح بعض المظلات لبلوغ الهدف. في هونغ كونغ، خرج آلاف الأشخاص في 2014 من أجل مزيد من الديمقراطية في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، وكانوا يحملون المظلات للاحتماء من الشمس والمطر والغاز المسيل للدموع أو هراوات الشرطة.

  • Hong Kong Regenschirm Revolution (picture-alliance/epa/A. Hofford)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    لون المظلة

    في كثير من الأماكن، اتفق المشاركون في هونغ كونغ على حمل مظلات بلون موحد، في الغالب الأصفر. من خلال ذلك تبدو المجموعة متجانسة والغرض من المظلات لا يتأثر. وكان من الممكن شراء مظلات تحمل شعار "القوة للشعب".

  • Iran Grüne Bewegung Logo Symbolbild

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    حركة خضراء

    بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2009، اندلعت في العديد من المدن احتجاجات شعبية ضد نتائج الانتخابات. واتهم المتظاهرون القيادة بالإبقاء على المتشدد محمود أحمدي نجاد في السلطة من خلال التزوير. معارضوه كانوا يلبسون اللون الأخضر ويحملون أقمشة خضراء. واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المهرجانات الخطابية، ما أدى إلى مقتل الكثيرين واعتقال الآلاف.

  • Argentinien Mütter der Plaza de Mayo Archivbild 2005 (picture alliance/AP Photo)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أمهات بيض

    المنديل الأبيض هو رمزهن: أمهات ساحة دي مايو التقين ابتداء من 1977 في نفس الساحة في العاصمة بوينس أيريس. كانت السيدات يطالبن النظام العسكري (وبعدها حكومات مدنية) الكشف عن مصير أبنائهن المختفين. فخلال الحكم الدكتاتوري في الأرجنتين "اختفى" نحو 15.000 شخص تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.

  • Serbien Demos Vukovar Verbrechen (DW/Igor Jeremic)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    نساء بالأسود

    قصة النساء المتشحات بالسواد بدأت خلال الانتفاضة في بداية 1988 في القدس: نساء فلسطينيات وإسرائيليات بلباس أسود يتظاهرن في صمت ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا التقليد في الاعتصام قلدته نساء في كثير من البلدان ـ مثل هنا في بلغراد عام 2013.

  • Sowjetunion Parade auf dem Roten Platz (picture-alliance/Tass)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    العلم الأحمر

    على مدى قرون ظل الأحمر لون الحُكام. لكن ذل تغير مع قبعة اليعاقبة، أحد الرموز البارزة للثورة الفرنسية. وظل الأحمر يعني لون التحرر وسيطر على المهرجانات الخطابية للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، على غرار ما حصل في استعراض الأول من مايو/ أيار عام 1971 في موسكو.

  • Judenverfolgung im Dritten Reich (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أقمصة سوداء أو بنية

    بغية مكافحة الحركة العمالية بأعلامها الحمراء، كان الفاشيون يرتدون أقمصة سوداء أو بنية، مثل أتباع الحزب الاشتراكي القومي (النازي) في ألمانيا. الزي كان ذا أهمية كزي يبرز الشخص وسط الجماهير أو يجعله يختفي. واليوم يوصف المحافظون في اللغة السياسية عادة باللون الأسود.

  • Demonstration gegen Gewalt an Frauen (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    اللون البنفسجي

    البنفسجي هو لون الحركة النسوية، لأن هذا اللون يتكون عندما نمزج بين اللون الوردي الخاص تقليدياً بالبنات والأزرق الناصع الخاص بالأولاد ـ وهذا رمز مثالي للمساواة بين الجنسين. وفي الأدب، دخل اللون البنفسجي بفضل رواية أليس ووكر بعنوان "اللون البنفسجي"، الذي يتحدث عن امرأة أمريكية زنجية حررت نفسها.

  • Großbritannien London Gay Pride Parade (picture-alliance/ZUMA PRESS/R. Pinney)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    علم قوس قزح

    علم قوس قزح مزركش ويجتمع تحته الكثير من المجموعات: ناشطو سلام دوليون وسحاقيات ومثليون وأنصار منظمة "غرينبيس" لحماية البيئة. قوس قزح يعني النهضة والتغيير والتسامح والسلام، وهو كرمز أقدم مما نعتقد: فمنذ حروب المزارعين في 1525 رفرف علم قوس قزح.


مختارات

بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

سترات صفراء وأقمصة حمراء ونساء بلباس أسود أو أعلام بألوان قوس قزح ـ الألوان تلعب دوراً مهماً في الحراك السياسي، فهي تضع الحدود نحو الخارج وتخلق الهوية في اتجاه الداخل. (04.12.2018)  

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