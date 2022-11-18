الصابون يخفف ألم تشنجات الساقين.. هل من تفسير علمي؟

التقلصات والتشنجات العضلية المؤلمة للساق، مشكلة مألوفة لدى الكثيرين. خاصة من يمارسون الكثير من التمارين الرياضية.
غالباً ما تحدث هذه التشنجات أو التقلصات في الليل وتحرم المرء من النوم. لكن كثيراً ما يتم الحديث عن علاج منزلي يعود إلى زمن الجدات وربما قد سمعت عنه من قبل. وهو تغليف قطعة من صابون "الخثارة" بقطعة قماش قطنية ووضعها تحت أغطية السرير بالقرب من الساقين طوال الليل. ومع تكرار هذه الحيلة، قد تقلل من آلامك بعد وقت قصير فقط.
يؤكد كثيرون على فعالية هذه الحيلة من العلاج المنزلي، التي لم يتم إثباتها علمياً حتى الآن. لكن تقريرا نشر على موقع مجلة "فوكس" الألمانية، أشار إلى أن التفسير العلمي للتأثير الإيجابي للصابون في التخفيف من التشنجات العضلية في الساقين، يعود بالأساس إلى اختلال توازن الصوديوم أو المغنيسيوم في الجسم، مما قد يؤدي أيضاً إلى ظهور تقلصلت في الساق ولهذا قد يساعد المحتوى العالي من أملاح الصوديوم الموجودة في الصابون، في التخفيف من الألم.
علاج منزلي لا يكلفك شيئآً، كما لا توجد له أضرار جانبية. جربه بنفسك وانقل لنا تجربتك!
إ.م/ ع.ج
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نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي
التشنج العضلي وأهم أسبابه
العمل أمام الكمبيوتر يجبرنا على اتخاذ وضعية متشنجة لساعات طويلة، فالأيدي على لوحة المفاتيح والأعين تركز على الشاشة.
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نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي
كيف يحدث التشنج
وأثناء الجلوس أمام الكومبيوتر تبقى عضلات الكتف والرقبة مشدودة طوال الوقت، فيما يتباطؤ تدفق الدم إليها، وبالتالي تقل نسبة الأكسجين التي تصلها، ما يؤدي إلى تصلب العضلات والتصاقها ببعضها، كما تتداخل مكوناتها بشكل لا تستطيع الخلاص منه.
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نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي
مخاطر التشنج
يجب التصرف بسرعة عند حدوث أول التصلبات، وإلا قد يصاب المرء بصداع قوي، وهنا ينصح الأطباء بممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من هذه التصلبات بسرعة.
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نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي
تمرين مدّ العضلات المتشنجة
اقبض بيدك بكل قوة داخل العضلة ويمكن تطبيق ذلك على عضلات الرقبة، إذ يمكن الضغط على تلك العضلات بالإبهام والسبابة من الأعلى إلى الأسفل، كما يمكن للمرء إمالة الرأس إلى الجانب، أي ملامسة الأذن اليسرى للكتف الأيسر، وفي نفس الوقت مدّ اليد اليمنى إلى الأسفل، بحيث يحصل شدّ على طول محور الكتف والرقبة. كما يجب المحافظة على التنفس بارتخاء لمدة 20 أو30 ثانية، ومن ثم العودة إلى الوضع الطبيعي ببطء.
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نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي
طريقة فك التشنجنات في المنزل
من يحمل التصلب من العمل إلى المنزل، عليه بحمام كامل أو الاغتسال بالماء الحار.
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نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي
وسائل آخرى للعلاج ذاتيا
إحدى الوسائل المنزلية الجيدة هي اللفة الساخنة، ويتم صنعها بطي منشفة على طولها ومن ثم لفّها وصب الماء الساخن عليها بحذر، فتندفع الحرارة الرطبة إلى الخارج وتخفف من تصلب العضلات. لكن العلاج الذاتي له حدوده.
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نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي
متى تصبح زيارة الطبيب ضرورية
عندما يكون المرء مقيداً في حركته ويصبح الترنح واضحاً، إضافة إلى تنميل في الذراعين واليدين، عندها لابد من زيارة الطبيب. ولنقي أنفسنا من تصلب العضلات فما علينا إلا الالتزام بممارسة الرياضة والحركة.
الكاتب: DW/دالين صلاحية