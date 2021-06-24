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الشيوعية

الشيوعية مصطلح يعبر عن نظام سياسي واجتماعي يقوم على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج. وقد أظهرت تجربة البلدان الشيوعية سابقا أن هذا النظام غير قابل للحياة بسبب غياب التعددية

تعود الشيوعية كنظرية سياسية متكاملة إلى أواخر القرن الثامن عشر عندما تبلورت على يد الفيلسوف الألماني كارل ماركس وصديقه فريدريش انجلز من خلال منشورات عديدة أشهرها بيان الحزب الشيوعي وكتاب رأس المال. وقد طبق فلاديمير لينين نظرية ماركس وطورها بعد سيطرة البلاشفة على السلطة في روسيا عام 1917. ومن هنا جاءت النظرية الماركسية- اللينينية التي اعتمدها الاتحاد السوفيتي سابقا.

Hungary's Prime Minister Viktor Orban leaves at the end of the two days face-to-face European Union (EU) summit at the European Council Building in Brussels, on October 16, 2020. (Photo by JOHANNA GERON / POOL / AFP) (Photo by JOHANNA GERON/POOL/AFP via Getty Images)

بسبب قانون يتعلق بالمثليين - انتقادات أوروبية للمجر 24.06.2021

دخل حيز التنفيذ بالمجر قانون تعتبره غالبية دول الاتحاد الأوروبي ينطوي على تمييز بحق المثليين. ونفى رئيس وزراء المجر أن يكون القانون يميز ضد "مجتمع الميم"، قائلا: "لقد حاربت من أجل حرية المثليين وحقوقهم" في زمن الشيوعية.

ARCHIV - Das Porträt zeigt den Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht (undatiertes Archivfoto). Foto: dpa (nur s/w;zu dpa-Literaturdienst «Neu entdeckt: «Ich, Berthold Brecht, alt: 20 Jahre» vom 28.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit 100 Must-Reads Bertolt Brecht Dreigroschenroman

بيرتولت بريشت.. "الشاعر الذي يلي غوته في الأهمية" 30.11.2020

بيرتولت بريشت، المعروف أيضاً في العالم العربي بـ "بريخت"، هو أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في المسرح العالمي، فلقد تعدت شهرته حدود بلده ألمانيا، حتى يمكن القول إن معظم الحركات المسرحية الحديثة خرجت من تحت عباءته.
Menschen aus Ost und West tanzen am Tag nach der Grenzoeffnung auf der Mauer vor dem Brandenburger Tor in Berlin am 10. Nov. 1989. Vor 15 Jahren, am 9. Nov. 1989, verkuendete der SED-Funktionaer Guenter Schabowski das neue Reisegesetz und damit die Oeffnung der Mauer. (AP Photo/Thomas Kienzle)

"هكذا عشت اللحظات الأولى لتوحيد ألمانيا وكيف تبدو اليوم" 03.10.2020

رغم مرور 30 سنة على إعادة توحيد ألمانيا فإن الفروق ومستويات الدخل ما تزال قائمة بين الشرق والغرب. ورغم التباين فإن مستوى المعيشة في الشرق تضاعف أكثر من مرة. ما خلفية الفروق من خلال معايشة شخصية للوحدة منذ أيامها الأولى؟

Hungarian border guards cut a hole into the Iron Curtain, May 2, 1989, opening its border with Austria and the west near Hegyeshalom, some 50 kilometers east of Vienna. Hungary began dismantling its border fortifications. (AP Photo/Bernhard J. Holzner) |

أحوال الديمقراطية في أوروبا الشرقية بعد 30 عاما على سقوط الشيوعية 19.10.2019

عام 1989 انهارت الشيوعية في شرق أوروبا لتبدأ حقبة التحول فيها. ما موقف الناس هناك وفي شرق ألمانيا من الديمقراطية واقتصاد السوق بعد 30 عاما على الانهيار؟ استطلاع يٌظهر تأييد الغالبية للتحول رغم اختلاف الصورة من بلد لآخر.
September 24, 2008 NEW YORK - SEPTEMBER 24: Former President George Bush speaks during the opening session of the Clinton Global Initiative (CGI) September 24, 2008 in New York City. President Clinton is hosting the fourth annual meeting of the Clinton Global Initiative (CGI), a gathering of politicians celebrities, philanthropists and business leaders to discuss pressing global issues. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

جورج بوش الأب.. قاد حرب تحرير الكويت ودعم وحدة ألمانيا 01.12.2018

كان رئيسا للولايات المتحدة لمدة أربع سنوات فقط، إلا أن جورج بوش الأب شكل تاريخ بلاده المتحدة لعقود من الزمان، كما عايش وساهم في صنع تحولات وأحداث شكلت بعضها نواة "النظم العالمي الجديد" الذي أعلنه مع نهاية الحرب الباردة.
Karl Marx Philosoph und Ökonom (Getty Images/H. Guttmann)

كارل ماركس- مفكر ألماني غيّر وجه التاريخ 05.05.2018

يُعد كارل ماركس أحد أكثر الفلاسفة الألمان تأثيرا في الفكر المعاصر. وقد تحولت أفكاره إلى تطبيق سياسي وهو أمر نادر الحدوث، لكنّ الكتلة الشيوعيىة التي بنيت على الفكر الماركسي انهارت، ما اعتبر فشلاً للفلسفة الماركسية.
13.04.2018, Rheinland-Pfalz, Trier: Der Kopf der noch durch eine Plane eingehüllten Karl-Marx-Statue des chinesischen Künstlers Wu Weishan ist beim Aufstellen der Statue frei zu sehen. Die Statue ist 2,3 Tonnen schwer und 4,40 Meter groß. Sie wird offiziell am 05.05.2018 enthüllt. Foto: Harald Tittel/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا تحتفل بمرور قرنين على ميلاد كارل ماركس 04.05.2018

بدأت احتفالات بمناسبة حلول الذكرى الـ 200 لميلاد عالم الاقتصاد وأب الشيوعية كارل ماركس في مدينة ترير جنوب غرب ألمانيا، بحفل افتتاحي حضره حوالي ألف ضيف.
FILE PHOTO - A combination photo shows a Korean Central News Agency (KCNA) handout of Kim Jong Un released on May 10, 2016, and Donald Trump posing for a photo in New York City, U.S., May 17, 2016. REUTERS/KCNA handout via Reuters/File Photo & REUTERS/Lucas Jackson/File Photo ATTENTION EDITORS - THE KCNA IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. SOUTH KOREA OUT.

حوار الخميس: كوريا الشمالية - تقارب مع الولايات المتحدة بلا ترسانة نووية 25.04.2018

حوار الخميس- السلاح النووي لكوريا الشمالية لا يشكل تهديدا لأمن العالم حالياً، فقد قرر زعيم الدولة الشيوعية تعليق تجاربه النووية. وتلتقي الكوريتان على مسار الوحدة برعاية صينية، ولقاء مرتقب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

اوركسترا .. من أبواق السفن! 24.02.2018

بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس دولة إستونيا واستقلالها عن الإمبراطورية الروسية أطلقت العبّارات الإستونية في ميناء تالين أبواقها في تناغم مدهش جعلها أشبه بسيمفونية

ARCHIV- CDU-Generalsekretär Peter Hintze stellt am 18.7.1994 in Bonn mit dem Wahlplakat Auf in die Zukunft ... aber nicht auf roten Socken eine Aktion gegen die neue deutsche Linksfront vor. Mit der umstrittenen «Rote-Socken»-Kampagne machte die CDU im Bundestagswahlkampf 1994 Front gegen eine Koalition aus SPD und PDS - der Vorläuferpartei der Linken. Dies war als Warnung vor einem Comeback der alten DDR-Staatspartei SED gedacht. Die PDS- Vorgängerpartei SED war aus dem Zusammenschluss von KPD und SPD entstanden. Foto: Martin Gerten dpa (zu Hintergrund dpa 4205 «Rote Socken» im Wahlkampfstreit vom 01.09.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة 06.09.2017

حين كان الصراع الانتخابي يمثل مواجهة حقيقة بين معسكرين إيدولوجيين مختلفين، كانت الملصقات الانتخابية تحذر من الشيوعية عبر الجوارب الحمراء وأخرى من مضاربات البورصة. بأي شعارات فازت أحزاب ألمانيا بالانتخابات البرلمانية؟
14.03.2013 Eine Bronzebüste von Karl Marx ist am 14.03.2013 im Karl-Marx-Haus in Trier (Rheinland-Pfalz) zu sehen. Der 14. März ist der 130. Todestag von Karl Marx, am 5. Mai wäre er 195 Jahre alt geworden. Foto: Thomas Frey/dpa |

مشاهداتي: في بيت كارل ماركس.. "معبد الشيوعية" 31.07.2017

وصلتُ ترير أقدم مدينة ألمانية مساءً، فنبهني أحد الأصدقاء على فيسبوك إلى ضرورة زيارة بيت المفكر الألماني كارل ماركس. صباح اليوم التالي تخطيت عتبة بيته بذهول ورهبة وكأنّي أعبر بوابة معبد صانع الفكر الشيوعي.
FILE - In this June 1972 file photo, Cuba's leader Fidel Castro autographs a book during his visit to East Berlin in the former German Democratic Republic. Castro has died at age 90. President Raul Castro said on state television that his older brother died late Friday, Nov. 25, 2016. (Prensa Latina via AP Images/Rogelio More, File) |

فيدل كاسترو: 638 محاولة اغتيال .. والوفاة طبيعية 27.11.2016

تعرض الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو إلى الكثير من محاولات الاغتيال الفاشلة، لدرجة أنه دخل موسوعة غينيس بسببها. وكالة الاستخبارات الأمريكية حاولت مراراً اغتيال الزعيم الكوبي، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.
FILE - Cuban President Fidel Castro delivers a speech at the Revolution Square in Havana, Cuba, during the celebration of World Labour Day, Monday, 01 May 2006. EPA/Alejandro Ernesto (zu dpa Memento mori in Havanna - Revolutionsführer Fidel Castro wird 90 vom 12.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

العالم ينعى كاسترو "الرمز التاريخي" و"الطاغية" 26.11.2016

نعى قادة العالم زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، الذي أسس دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة. وفاته -كما كانت حياته- قسمت الرأي العام، ففيما أشاد البعض بشخصيته التاريخية، احتفل آخرون بموت "الطاغية".
FILE - Cuban President Fidel Castro delivers a speech at the Revolution Square in Havana, Cuba, during the celebration of World Labour Day, Monday, 01 May 2006. EPA/Alejandro Ernesto (zu dpa Memento mori in Havanna - Revolutionsführer Fidel Castro wird 90 vom 12.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

وفاة كاسترو-غياب آخر عمالقة الحقبة الشيوعية 26.11.2016

بوفاة فيدل كاسترو غاب واحد من آخر عمالقة السياسة في الحقبة الشيوعية، حاكم متسلط جعل من جزيرة صغيرة في الكاريبي محور اختبار قوة بين القوتين العظميين الأميركية والسوفيتية، قبل أن ينسحب من السلطة لدواع صحية.
30.10.2016*** dpatopbilder Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) besichtigt am 30.10.2016 das neu eröffnete Werk für Trockenbausysteme der Knauf Gips KG in Haiphong. Steinmeier besucht während einer dreitägigen Reise die Sozialistische Republik Vietnam. Foto: Gregor Fischer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

شتاينماير يدعو النظام الشيوعي في فيتنام لمزيد من الانفتاح 31.10.2016

يزور وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير فيتنام حيث دعا القيادة الشيوعية هناك بإلحاق إصلاحات سياسية بالإصلاحات الاقتصادية. ومن المقرر أن تدور المحادثات أيضا حول قضايا حقوق الإنسان والخلاف البحري مع الصين.
People march during an anti-government demonstration organized by main opposition parties in Warsaw, Poland May 7, 2016. REUTERS/Kacper Pempel © Reuters/K.Pempel

وارسو تشهد إحدى أكبر المظاهرات ضد الحكومة منذ سقوط الشيوعية 07.05.2016

في إحدى أكبر المظاهرات منذ إنهيار الشيوعية تظاهر نحو ربع مليون شخص في وارسو احتجاجا على حكومة حزب القانون والعدالة الشعبوية البولندية، ودعما لمكانة بولندا في الاتحاد الأوروبي. وشهدت مظاهرة مضادة حضور نحو ألف شخص.
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