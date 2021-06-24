الشيوعية مصطلح يعبر عن نظام سياسي واجتماعي يقوم على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج. وقد أظهرت تجربة البلدان الشيوعية سابقا أن هذا النظام غير قابل للحياة بسبب غياب التعددية

تعود الشيوعية كنظرية سياسية متكاملة إلى أواخر القرن الثامن عشر عندما تبلورت على يد الفيلسوف الألماني كارل ماركس وصديقه فريدريش انجلز من خلال منشورات عديدة أشهرها بيان الحزب الشيوعي وكتاب رأس المال. وقد طبق فلاديمير لينين نظرية ماركس وطورها بعد سيطرة البلاشفة على السلطة في روسيا عام 1917. ومن هنا جاءت النظرية الماركسية- اللينينية التي اعتمدها الاتحاد السوفيتي سابقا.