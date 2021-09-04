الشوكولاته مادة غذائية مكونة من الكاكاو مضافا إليها بعض المحليات مثل السكر. وتحظى الشوكولاتة بشعبية واسعة، فضلا عن أن الكثير من الدراسات أثبتت أن لها فوائد جمة على الصحة النفسية.

تتميز الشوكولاتة بمذاقها اللذيذ، لكن كثيرا ما ارتبطت بعوامل تسيء لسمعتها مثل محتواها العالي من الدهون وارتباطها بحب الشباب والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، إلا أن الكثير من الدراسات أثبتت دورها الفعال في رفع الروح المعنوية. ويرجع ذلك إلى مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة بداخلها، والتي تساعد على تحفيز أماكن معينة في الدماغ لإفراز الأندورفين. كما أثبتت أن تعديل المزاج بتناول الشوكولاتة، يعود إلى احتوائها على كمية عالية من مادة الفينول، وهي من المواد المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد على تعزيز الحالة المزاجية.