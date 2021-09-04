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الشوكولاتة

الشوكولاته مادة غذائية مكونة من الكاكاو مضافا إليها بعض المحليات مثل السكر. وتحظى الشوكولاتة بشعبية واسعة، فضلا عن أن الكثير من الدراسات أثبتت أن لها فوائد جمة على الصحة النفسية.

تتميز الشوكولاتة بمذاقها اللذيذ، لكن كثيرا ما ارتبطت بعوامل تسيء لسمعتها مثل محتواها العالي من الدهون وارتباطها بحب الشباب والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، إلا أن الكثير من الدراسات أثبتت دورها الفعال في رفع الروح المعنوية. ويرجع ذلك إلى مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة بداخلها، والتي تساعد على تحفيز أماكن معينة في الدماغ لإفراز الأندورفين. كما أثبتت أن تعديل المزاج بتناول الشوكولاتة، يعود إلى احتوائها على كمية عالية من مادة الفينول، وهي من المواد المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد على تعزيز الحالة المزاجية.

31.01.2002 Igitt! Viel zu süß - Junge Frau kippt Würfelzucker aus einer Coladose in ein Glas, Symbolfoto,Getränk, Getränke, Zucker, süß, süßes, süße, Zuckerwürfel, Würfel, Coca-Cola, Coke, Mimik, ungesunde, ungesund, Diabetes, angewiderte, angewidert, Süßungsmittel, Raffinadezucker, Industriezucker, Dose, Getränkedose, Dosen, Getränkedosen, , Studioaufnahme , Schräglage; , hoch, Kbdig, Einzelbild, close, Deutschland, , Gesundheit

"السم الأبيض"...نصائح عملية لتقليل استهلاكنا من السكر 04.09.2021

يتسلل السكر إلى وجباتنا اليومية باستمرار، من دون أن نلحظ، فالسكر موجود في الأطعمة والمشروبات من حولنا. ومن المعلوم أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤدي إلى السمنة ومرض السكري وأمراض أخرى. نصائح عملية للتقليل استهلاكنا للسكر.
Midsection of woman essen, essende, essender, essendes, isst, Ernaehrung, Lebensmittel salad | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture alliance/Bildagentur-online

الحمية الغذائية - خمسة أطعمة لا تستحق سمعتها الجيدة! 03.05.2021

من المعروف أن الشوكولاتة أو رقائق البطاطس المملحة، هي أطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية. غير أن هناك بعض الأطعمة الأخرى التي تتمتع بسمعة جيدة، لكنها لا تناسب الحمية الغذائية.
February 3, 2020, Atlanta, GA, United States of America: Illustration created at the Centers for Disease Control and Prevention showing the ultrastructural morphology exhibited by the Novel Coronavirus 2019-nCoV virus which has caused an outbreak of respiratory illness first detected in Wuhan, China in 2019. Note the spikes that adorn the outer surface of the virus, which impart the look of a corona surrounding the virion, when viewed electron microscope. (Credit Image: Â© Cdc/Planet Pix via ZUMA Wire |

كورونا.. هذه النباتات تساعد في الوقاية وتخفيف الأعراض! 04.12.2020

لا علاج لمرض كوفيد-19 في الأفق المنظور، ولا لقاح تم البدء بإعطائه حتى الآن. بيد أن دراسة لباحثين في جامعة أمريكية توصلت إلى أن بعض مستخلصات النباتات تساعد في الوقاية من العدوى وتخفف التأثيرات والأعراض. فما هي؟
Chocolate with hazelnuts PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xjoannawnukx Panthermedia14223365

في بلدة سويسرية.. السماء تمطر شوكولاتة! 21.08.2020

حب الأطفال للشوكولاتة يجعل بعضهم يتمنى نزولها من السماء في حلم طفولي بريء. هذا ما حصل تقريباً في بلدة سويسرية صغيرة اكتشف بعض سكانها تغطية حبوب الكاكاو صغيرة الحجم تُستخدم في إعداد الشوكولاتة لسياراتهم. فما الذي حصل؟
Chocolate Easter bunnies wearing masks

الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟ 07.07.2020

الشوكولاتة كغيرها من تفاصيل حياتنا تأثرت بظهور فيروس كورونا وانتشاره حول العالم. وفي اليوم العالمي لهذا المنتوج الحلو المذاق، نتعرف على أسرار صناعة معشوقة مئات الملايين وما تخفيه من قسوة، وانعكاسات أزمة كورونا عليها!

Mehrere verschiedene Schokoladentafeln | Verwendung weltweit

ألمانيا: سرقة "غريبة من نوعها" داخل محل تجاري 08.03.2020

في سرقة وصفتها أكثر من وسيلة إعلامية ألمانية بأنها "غريبة" من نوعها، سرقت سيدة حوالي 140 من ألواح الشكولاتة. وألقي القبض على السيدة، التي لا يُعرف بعد سبب سرقتها لهذه الكمية الكبيرة من الشوكولاتة.
Jugendliches Paar diskuttiert über die Benutzung des Kondoms, Brasilien, Südamerika | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الصحة العالمية تصنف إدمان الجنس والألعاب الإلكترونية كأمراض 21.05.2019

في عصر العولمة وتأثير العالم الرقمي المتسارع، لم تعد الفيروسات والميكروبات والفطريات مسببات المرض الوحيدة، بل أضيفت إليها أمراض من قبيل إدمان الجنس وإدمان العقاقير وإدمان الشوكولاتة وإدمان الألعاب الإلكترونية.
ARCHIV - In eine Tafel Schokolade beißt eine Frau am 30.01.2009 in Köln. Wer mit Hunger in den Supermarkt geht, kauft meist zu viel. Das ist bekannt. Woran das liegt und was der Hunger noch mit der Wahrnehmung macht, haben Würzburger Wissenschaftler herausgefunden. Und sie haben zugleich Tipps für Fastende parat. Foto: Oliver Berg dpa/lby (zu dpa Gespräch Psychologe: Hunger verändert die Wahrnehmung vom 03.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

الشوكولاتة للحفاظ على السمع! 14.04.2019

للشوكلاتة مزايا وفوائد كثيرة، ولطالما حاول المحبون إهدائها للمحبوب من اسماع صوتهم وبث مشاعرهم للآخر، بيد دراسة حديثة أكدت أن الشوكلاتة يمكنها فعلا أن تحمي من فقدان السمع، وهو ما تبين من خلال خصائصها الفريدة.
ARCHIV - Schokoladenosterhasen stehen am 02.03.2015 im Unternehmen Confiserie Felicitas GmbH in Hornow (Brandenburg). Zu Ostern warten in diesem Jahr so viele Schokoladen-Hasen wie noch nie in den Geschäften auf Abnehmer: Rund 213 Millionen Exemplare hat die deutsche Süßwarenindustrie hergestellt. Rund 40 Prozent davon gehen in den Export. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa Exportschlager Schoko-Osterhase erfreut auch Kinder in Australien vom 02.04.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

في عيد الفصح .. الألمان أنفقوا 400 مليون يورو على الحلوى! 13.04.2019

تتزين المحلات التجارية في ألمانيا، قبل عيد الفصح، بأشكال وأنواع مختلفة من الشوكولاتة. وحسب ما كشفت عنه دراسة جديدة فإن الألمان أنفقوا قرابة 400 مليون يورو على هذه المناسبة العام الماضي.

Halle (Sachsen-Anhalt): Eine Tasse aus Schokolade für ein Schokoladenzimmer zeigt am 22.11.2004 die Konditorin Claudia Heimann in der Halloren Schokoladenfabrik in Halle (Saale). Das Schokoladenmuseum des Unternehmens wird am 25.11.2004 das erste Schokoladenzimmer in Deutschland eröffnen. Seit Monaten ist ein Team aus acht Konditoren und Gestaltern damit beschäftigt, aus 800 Kilogramm Schokolade und 200 Kilogramm Marzipan ein Zimmer mit Wänden und Alltagsgegenständen aus Schokolade zu gestalten. Das süße Zimmer ist im Biedermeierstil eingerichtet. (HAL101-221104) | Verwendung weltweit

علاج لذيذ الطعم.. الشيكولاتة لمعالجة السعال 18.01.2019

خبر جيد لمحبي الشيكولاتة، فقد كشفت دراسة أمريكية أن الشيكولاتة قادرة على تهدئة النهايات العصبية في البلعوم جراء تهيجها بنزلات البرد. فهل يمكن أن تعوض عن أدوية السعال؟
dpatopbilder - HANDOUT - 10.12.2018, Nordrhein-Westfalen, Werl: Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen neben auf der Strasse ausgelaufener Schokolade. Ein Schokoladentank war bei einer Firma übergelaufen. Die Strasse wurde gesperrt, eine Tonne Schokolade musste von einer Fachfirma beseitigt werden. Foto: ---/Feuerwehr Werl /dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits |

ألمانيا في حيرة بعد أن غطت الشوكولاتة شارعاً كاملاً! 12.12.2018

شهد أحد الشوارع في غرب ألمانيا فيضاناً من النوع اللذيذ، حيث غطى سيلٌ من الشوكولاتة السائلة أحد الشوارع، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الإطفاء لجرف الشوكولاتة إلى جانب الطريق والعمل على وإزالتها. ما الذي حدث؟

Swiss Flag next to a large Rolex Clock at a jeweller shop in Lucerne, Switzerland. | Verwendung weltweit

"الجانب المظلم" من بلد الشوكولاتة والساعات! 10.12.2018

أول ما يتبادر لذهن البعض لدى سماع اسم سويسرا هو تلك الدولة المحايدة التي تزخر بالبنوك العالمية والمنظمات الدولية، ناهيك عن تميزها في صنع أفضل أنواع الشكولاتة وأرقى ماركات الساعات. لكن تقريراً جديداً قد يغير تلك الصورة!
Cup of coffe latte standing on coffee beans isolated on dark red background

دراسة: تناول هذا المزيج يحمي من أثار الشيخوخة! 05.11.2018

دراسة حديثة توصلت إلى مزيج غذائي يُساعد في الحماية من "الإجهاد التأكسدي" المسؤول جزئياً عن الإصابة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر، فيما يُتوقع خبراء أن يتم استعمال هذا المزيج مستقبلاً في عدة مواد غذائية.
Rosewein wird im Weingut Klosterhof Töplitz am 10.09.2016 in Töplitz (Brandenburg) in Gläser gegossen. In dem ökologisch bewirtschaftetem Weingut mit 2,5 Hektar Fläche und einer Besenwirtschaft werden die Sorten Weiß- und Grauburgunder, Riesling und Regent angebaut. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

تناول النبيذ والشكولاتة .. حمية محتملة لإنقاص الوزن 30.08.2018

هل من الممكن الاستغناء عن التمارين الرياضية المرهقة وتجنب تناول المأكولات الدسمة والاكتفاء بكأس من النبيذ أو بقطع من الشوكولاتة من أجل خفض أوزاننا والحصول على جسم مثالي؟ دراسة حديثة ترى أن ذلك قد يكون ممكنا!.
Girl Eating Delicious Sweet Chocolate

شوكولاتة باللون الوردي بلا ألوان صناعية 07.05.2018

تنضم الشوكولاتة الوردية للمملكة التي يعشقها الجميع، وردية حقاً ولكن دون ألوان صناعية، بل باللون الطبيعي. هل هي خاتمة رحلة الشوكولاتة التي بدأت بلون الكاكاو الأكثر شيوعا، ثم ظهرت الشيكولاتة السوداء، وبعدها البيضاء؟
ARCHIV - In eine Tafel Schokolade beißt eine Frau am 30.01.2009 in Köln. Wer mit Hunger in den Supermarkt geht, kauft meist zu viel. Das ist bekannt. Woran das liegt und was der Hunger noch mit der Wahrnehmung macht, haben Würzburger Wissenschaftler herausgefunden. Und sie haben zugleich Tipps für Fastende parat. Foto: Oliver Berg dpa/lby (zu dpa Gespräch Psychologe: Hunger verändert die Wahrnehmung vom 03.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

الشوكولاتة في خطر .. وقد تختفي من الأسواق خلال 30عاما! 05.01.2018

في الوقت الذي تتحدث دراسات عن احتمالية اختفاء الشوكولاتة من الأسواق بسبب التغييرات المناخية، التي يشهدها العالم، يعكف خبراء من أمريكا على استخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية، لإيجاد حل لهذه المادة الغذائية اللذيذة للغاية.
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