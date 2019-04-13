 الشوكولاتة للحفاظ على السمع! | عالم المنوعات | DW | 14.04.2019

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منوعات

الشوكولاتة للحفاظ على السمع!

للشوكلاتة مزايا وفوائد كثيرة، ولطالما حاول المحبون إهدائها للمحبوب من اسماع صوتهم وبث مشاعرهم للآخر، بيد دراسة حديثة أكدت أن الشوكلاتة يمكنها فعلا أن تحمي من فقدان السمع، وهو ما تبين من خلال خصائصها الفريدة.

Hunger verändert die Wahrnehmung (picture alliance/dpa/O.Berg)

خلصت دراسة علمية إلى أن الشوكولاتة يمكنها أن تساعد في الحماية من فقدان السمع. وتوصلت الدراسة، التي نشرتها دورية ذا نيوترنت العلمية ،و قام بها عدد من الأطباء في العاصمة الكورية الجنوبية سول مؤخرا، إلى أن معدل فقدان السمع بين من تتراوح أعمارهم من 40 إلى 64 عاما كان أقل بكثير بين الذين يتناولون الشوكولاتة. وقال الباحثون إن المواد الكيماوية التي يطلق عليها بوليفينول، الموجودة في الكاكاو، بها خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب قد تحمي من فقدان السمع.

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وشملت الدراسة 3575 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بيمن 40 و 64 عاما، حيث تم إخضاعهم لاختبارات سمع قبل إجراء حوارات معهم بشأن مدى استهلاكهم للشوكولاتة. وتوصل الباحثون إلى أن معدل فقدان السمع كان " أقل بكثير" عند الذين يتناولون الشوكولاتة وبلغ نسبة 26.8، مقابل 36% للذين لا يتناولون الشوكولاتة.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسات سابقة كانت قد توصلت إلى دور الشوكلاتة الداكنة أيضا في تحسين حاسة البصر لاسيما التمييز بين الألوان وأيضا دورها في تحسين القدرة على قراءة وتمييز الحروف، إذ يرجح الخبراء أن مادة "فلافونويد" الموجودة في نبات الكاكاو تؤثر أيضا على تدفق الدم في الأوعية الدموية للعين ما يؤدي إلى تحسين قدرته البصرية.

ع.أ.ج/ ط أ

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    الكاتب: زمن البدري


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