الشوكولاتة للحفاظ على السمع!

خلصت دراسة علمية إلى أن الشوكولاتة يمكنها أن تساعد في الحماية من فقدان السمع. وتوصلت الدراسة، التي نشرتها دورية ذا نيوترنت العلمية ،و قام بها عدد من الأطباء في العاصمة الكورية الجنوبية سول مؤخرا، إلى أن معدل فقدان السمع بين من تتراوح أعمارهم من 40 إلى 64 عاما كان أقل بكثير بين الذين يتناولون الشوكولاتة. وقال الباحثون إن المواد الكيماوية التي يطلق عليها بوليفينول، الموجودة في الكاكاو، بها خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب قد تحمي من فقدان السمع.

مشاهدة الفيديو 06:39 شارك الإكوادور تصنع أغلى شوكولاته في العالم إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2xNCz الإكوادور تصنع أغلى شوكولاته في العالم

وشملت الدراسة 3575 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بيمن 40 و 64 عاما، حيث تم إخضاعهم لاختبارات سمع قبل إجراء حوارات معهم بشأن مدى استهلاكهم للشوكولاتة. وتوصل الباحثون إلى أن معدل فقدان السمع كان " أقل بكثير" عند الذين يتناولون الشوكولاتة وبلغ نسبة 26.8، مقابل 36% للذين لا يتناولون الشوكولاتة.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسات سابقة كانت قد توصلت إلى دور الشوكلاتة الداكنة أيضا في تحسين حاسة البصر لاسيما التمييز بين الألوان وأيضا دورها في تحسين القدرة على قراءة وتمييز الحروف، إذ يرجح الخبراء أن مادة "فلافونويد" الموجودة في نبات الكاكاو تؤثر أيضا على تدفق الدم في الأوعية الدموية للعين ما يؤدي إلى تحسين قدرته البصرية.

ع.أ.ج/ ط أ