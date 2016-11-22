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الشوفان

الشوفان هو عبارة عن حبوب كاملة تستخرج من نبات الشوفان ولهذه الحبوب فوائد صحية كثيرة فهي غنية بالألياف والمركبات الغذائية الهامة ويمكن تناوله بأشكال مختلفة

أظهرت دراسات كثيرة أن تناول الشوفان مفيد للصحة، إذ يساعد في إنقاص الوزن، فالشوفان غني بالألياف التي تزيد الإحساس بالشبع و تقلل إستهلاك الوحدات الحرارية خلال اليوم. كما أن الشوفان خالي من السكر البسيط الذي يزيد الجوع و تخزين الدهون، والألياف الموجودة بداخله تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ومن الممكن تناول الشوفان مع اللبن أو الفواكه او العسل، كما يستخدم في صناعة الخبز.