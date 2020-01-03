الشورى الإيراني يصنف القوات الأمريكية "منظمة إرهابية"

أعلن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني تخصيص دعم إضافي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وذلك خلال جلسة للبرلمان اليوم الثلاثاء (السابع من يناير/ كانون الثاني 2020) صوّت فيها لصالح تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) منظمة "إرهابية".

كما اعتبر القانون الذي اعتمده المجلس بشكل طارئ على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليمان

إثر ضربة أميركية في مطار بغداد، أن القوات الأميركية المنتشرة في القرن الإفريقي إلى آسيا الوسطى، مروراً بالشرق الأوسط "إرهابية". وأدرج النص أيضا كل شخص مرتبط باغتيال سليماني ضمن هذا التصنيف.

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ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أعلن لاريجاني تخصيص 200 مليون يورو (225 مليون دولار) لتعزيز البنية الدفاعية لقوات فيلق القدس عبر الاستقطاع من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية خلال الشهرين المتبقيين من السنة المالية الجارية (تنتهي 20 آذار/مارس). وقال إن هذه المخصصات تهدف "لدعم قوات فيلق القدس التي تتولي بدورها دعم المقاومة على مستوى المنطقة"، مؤكدا استصدار موافقة قائد الثورة الاسلامية في استقطاع المبلغ من الصندوق.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)