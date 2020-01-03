 الشورى الإيراني يصنف القوات الأمريكية ″منظمة إرهابية″ | أخبار | DW | 07.01.2020

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أخبار

الشورى الإيراني يصنف القوات الأمريكية "منظمة إرهابية"

اعتمد مجلس الشورى الإيراني قانونا طارئا يصنف وزارة الدفاع الأمريكية والقوات الأمريكية كقوى "إرهابية"، كما أدرج النص المعتمد كل شخص على علاقة بمقتل سليماني.

Konflikt Iran-USA | Parlamentssitzung in Teheran (picture-alliance/dpa/Tasnim News Agency/M. Hassanzadeh)

أعلن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني تخصيص دعم إضافي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وذلك خلال جلسة للبرلمان اليوم الثلاثاء (السابع من يناير/ كانون الثاني 2020) صوّت فيها لصالح تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) منظمة "إرهابية".

كما اعتبر القانون الذي اعتمده المجلس بشكل طارئ على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليمان

إثر ضربة أميركية في مطار بغداد، أن القوات الأميركية المنتشرة في القرن الإفريقي إلى  آسيا الوسطى، مروراً بالشرق الأوسط "إرهابية". وأدرج النص أيضا كل شخص مرتبط باغتيال سليماني ضمن هذا التصنيف. 

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ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أعلن لاريجاني تخصيص 200 مليون يورو (225 مليون دولار) لتعزيز البنية الدفاعية لقوات فيلق القدس عبر الاستقطاع من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية خلال الشهرين المتبقيين من السنة المالية الجارية (تنتهي 20 آذار/مارس). وقال إن هذه المخصصات تهدف "لدعم قوات فيلق القدس التي تتولي بدورها دعم المقاومة على مستوى المنطقة"، مؤكدا استصدار موافقة قائد الثورة الاسلامية في استقطاع المبلغ من الصندوق.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ) 

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


 

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