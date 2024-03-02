الشمس والمياه الفيروزية.. تعرف على أجمل الشواطئ!

إذا كنت من محبي الشاطئ، ولكنك لا تعرف بعد إلى أين تذهب هذا العام، فقد يكون التصنيف الحالي مصدر إلهام لك. قام موقع مهتم بقضايا السفر بتقييم تجارب الملايين من المصطافين وخلص إلى مكان الشواطئ الأكثر شعبية في العالم.

لرغبتهم في العثور على أجمل الشواطئ، يتوجه العديد من الناس إلى وجهات أحلامهم البعيدة مثل تايلاند وسيشل وجزر المالديف. لكن تشير التقييمات على موقع TripAdvisor إلى أن أجمل الشواطئ في العالم تقع في أوروبا.

لذلك فمن يرغب في قضاء عطلته على شواطئ رملية رائعة لا يلزمه بالضرورة الطيران بعيداً. إذ يمكن للمسافرين أن يجدوا شواطئ طويلة الأمتار ومدهشة في أوروبا أيضاً.

اعتمد التصنيف على ملايين التعليقات والشهادات من المسافرين على موقع Tripadvisor . غالبًا ما لا يتم أخذ الشواطئ الأقل شهرة وبالتالي الأقل زيارة في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بعدد التقييمات. ومع ذلك: يوضح الترتيب الشواطئ التي تحظى بشعبية وتترك وراءها زوارًا متحمسين:

الغارف في البرتغال

ساحل الغارف في البرتغال يمتد لمسافة 200 كيلومتر ويقدم أجمل شاطئ في العالم: بلايا دا فاليسيا أو الغارف يتألق بصخوره البرتقالية على سواحل الجرف وشاطئ رملي أبيض يمتد لستة كيلومترات. هذا الشاطئ الحلم لا يوجد نظيره في أوروبا وحتى في العالم بأسره، بحسب عشاقه من المصطافين هناك.

سبياجا دي كونيجلي - شاطئ الأرانب في لامبيدوزا (إيطاليا)

يقع شاطئ سبياجا دي كونيجلي على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ويقدم إلى جانب الأرانب المُسماة بالشاطئ نفسه رمالاً بيضاء ومياهاً زرقاء فاتحة. يذكر مستخدمو Tripadvisor أيضًاالمياه الفيروزية وخطوط الحافلات الجيدة. وعند غروب الشمس يمكن رؤية الأرانب بالقرب من المياه.

*لا كونشا - شمال شرق إسبانيا:

مفاجأة: الشاطئ الثالث على منصة التتويج هو شاطئ لا كونشا في سان سيباستيان فيشمال شرق إسبانيا.

تقع بلايا دي لا كونشا في سان سباستيان في أقصى الشمال الشرقي لإسبانيا، وهي منطقة جميلة ويمكن ممارسة الرياضة والسباحةهناك كما توجد العديد من الملاعب بالجوار منها.

وإذا كنت تفكر فيالسفر إلى مكان مختلف، يمكنك التفكير في شواطئ هاواي وجزر التركس وكايكوس. يأتي شاطئ كانابالي في جزيرة ماوي في هاواي في المرتبة الرابعة ويحتل شاطئ غريس باي في توركس وكايكوس المرتبة الخامسة

شاطئ فاراديرو، كوبا

كتب أحد المستخدمين عن شاطئ فاراديرو في شمال كوبا: "لم يسبق لي أن رأيت مثل هذه المياه الزرقاء ومثل هذه الرمال البيضاء الناعمة " و يعد شاطئ فاراديرو أحد أنظف الشواطئ في العالم ويبلغ طوله أكثر من 20 كيلومترًا.

تشتهر كذلك جزر سيشيل بشواطئها البيضاء التي لا نهاية لها. ويوجد المزيد من التنوع على شاطئ Anse Lazio في جزيرة براسلين. هناك العديد من الخلجان ذات صخور الجرانيت الكبيرة التي تعتبر رائعة للغطس.

ع.أ.ج