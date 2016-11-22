الشلل النصفي هو حالة مرضية يققد فيها المصاب الإحساس والقدرة على الحركة في أحد نصفي الجسم. هناك حالات يكون الشلل النصفي كاملاً وأخرى غير كامل. ورغم اختلاف أسباب الإصابة بالشلل، إلا أن هناك تقنيات حديثة جعلت العلاج ممكنا

تتفاوت درجات الشلل النصفي من مصاب إلى آخر. ولا بد من التمييز بين الشلل النصفي الكامل وفي هذه الحالة لا يمكن للمصاب السيطرة على البول والبراز. وفي الشلل النصفي غير الكامل، يكون المريض قادراً على التحكم بالمثانة. وتختلف أسباب الإصابة بالشلل فبعضها سببه حادث أوتغيرات التهابية ناتجة عن الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، فضلاً عن الأورام التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار في النخاع الشوكي. لاشك أن الشفاء من الشلل النصفي كلياً أمر غير ممكن. لكن بفضل التقنيات الحديثة، أصبح بإمكان المصابين بالشلل النصفي استعادة القدرة على المشي، وتعد بدلة الروبوت من بين أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج الشلل النصفي، إذ يساعد على تخفيف أعراض الشلل وتحسين الحالة النفسية والدورة الدموية والنشاط الجسدي بشكل عام.