الشك يحاصر مستقبل نجم ريال مدريد!

منذ سنوات، يُعد النجم البرازيلي مارسيلو دا سيلفا من الأعمدة الرئيسية للفريق الإسباني العملاق ريال مدريد، حيث يمتلك صاحب القدم اليسرى الساحرة موهبة كروية لا تساعده فقط على القيام بأدوار دفاعية صرفة، بل أيضاً تقديم يد العون إلى هجوم "الميرنغي".

ويُعاني مارسيلو هذا الموسم من انخفاض واضح في المستوى، بسبب زيادة وزنه بنحو سبعة كيلوغرامات وتعرضه كذلك للإصابة، ما أدى إلى جلوسه على دكة بدلاء ريال مدريد، وطرح عدة تساؤلات عن مستقبل النجم البرازيلي مع "الأبيض الملكي".

فقد ذكر موقع "لو 10 سبورت" أن لاعب ريال مدريد مارسيلو، قد يحزم حقائبه ويرحل نهاية الموسم الحالي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، وأضاف الموقع الفرنسي أن الوضع الذي يوجد فيه النجم البرازيلي حالياً يرفع من إمكانية انتقاله إلى "البيانكونيري".

وتابع الموقع الفرنسي أن مارسيلو لم يكن يفكر مسبقاً في الرحيل عن ريال مدريد، لكن جلوسه حالياً على دكة البدلاء وتعرضه للانتقادات، ربما سيدفع بالنجم البرازيلي إلى تغيير موقفه، ومغادرة سفينة "الميرنغي" نهاية الموسم.

وبحسب نفس المصدر، يحاول نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو إقناع مارسيلو بالانتقال إلى "السيدة العجوز"، إذ تجمع النجم البرتغالي علاقة صداقة قوية داخل وخارج المستطيل الأخضر مع مارسيلو دا سيلفا.

من جهة آخرى، أوضح المصدر ذاته أنه رغم تجديد يوفنتوس مؤخراً عقد لاعبه البرازيلي ساندرو، إلاّ أنّ النادي الإيطالي العملاق لا زال يفكر في مارسيلو، الذي يعتبر من أحسن اللاعبين في العالم في مركزه.

الجدير ذكره أن مارسيلو (30 عاماً)، يمتلك عقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف سنة 2022، وتبلغ القيمة المالية للنجم البرازيلي حالياً تقريباً 70 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفر ماركت".