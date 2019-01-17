 الشك يحاصر مستقبل نجم ريال مدريد! | عالم الرياضة | DW | 22.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

الشك يحاصر مستقبل نجم ريال مدريد!

أوردت تقارير صحفية أن نجماً يبدع منذ سنوات مع ريال مدريد، ربما سينزل من سفينة "الميرنغي" نهاية الموسم الحالي، وينتقل إلى الفريق الإيطالي العملاق يوفنتوس. نجم "الأبيض الملكي" يعاني من لعنة الإصابات وزيادة الوزن.

Marcelo von Madrid (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

صورة من الأرشيف.

منذ سنوات، يُعد النجم البرازيلي مارسيلو دا سيلفا من الأعمدة الرئيسية للفريق الإسباني العملاق ريال مدريد، حيث يمتلك صاحب القدم اليسرى الساحرة موهبة كروية لا تساعده فقط على القيام بأدوار دفاعية صرفة، بل أيضاً تقديم يد العون إلى هجوم "الميرنغي".

ويُعاني مارسيلو هذا الموسم من انخفاض واضح في المستوى، بسبب زيادة وزنه بنحو سبعة كيلوغرامات وتعرضه كذلك للإصابة، ما أدى إلى جلوسه على دكة بدلاء ريال مدريد، وطرح عدة تساؤلات عن مستقبل النجم البرازيلي مع "الأبيض الملكي".

فقد ذكر موقع "لو 10 سبورت" أن لاعب ريال مدريد مارسيلو، قد يحزم حقائبه ويرحل نهاية الموسم الحالي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، وأضاف الموقع الفرنسي أن الوضع الذي يوجد فيه النجم البرازيلي حالياً يرفع من إمكانية انتقاله إلى "البيانكونيري".

مختارات

"هذا الشبل من ذاك الأسد" قد يكون هذا هو حال إنزو فييرا ابن النجم البرازيلي مارسيلو، الذي يُقدم أداء قويا برفقة ريال مدريد للشباب، في ظل توقعات بأن يسير إنزو على خطى والده في التألق مع "الأبيض الملكي"، لكن من مركز الهجوم. (01.03.2018)

بعدما انقطعت حبال الود بين ريال مدريد وكريستيانو رونالدو عقب انتقال هذا الأخير الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي، اتخذ "الميرنغي" عدة خطوات للتخلص من الإرث الثقيل لأحسن لاعب في العالم خمس مرات. (17.01.2019)

وتابع الموقع الفرنسي أن مارسيلو لم يكن يفكر مسبقاً في الرحيل عن ريال مدريد، لكن جلوسه حالياً على دكة البدلاء وتعرضه للانتقادات، ربما سيدفع بالنجم البرازيلي إلى تغيير موقفه، ومغادرة سفينة "الميرنغي" نهاية الموسم.

وبحسب نفس المصدر، يحاول نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو إقناع مارسيلو بالانتقال إلى "السيدة العجوز"، إذ تجمع النجم البرتغالي علاقة صداقة قوية داخل وخارج المستطيل الأخضر مع مارسيلو دا سيلفا.

من جهة آخرى، أوضح المصدر ذاته أنه رغم تجديد يوفنتوس مؤخراً عقد لاعبه البرازيلي ساندرو، إلاّ أنّ النادي الإيطالي العملاق لا زال يفكر في مارسيلو، الذي يعتبر من أحسن اللاعبين في العالم في مركزه.

الجدير ذكره أن مارسيلو (30 عاماً)، يمتلك عقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف سنة 2022، وتبلغ القيمة المالية للنجم البرازيلي حالياً تقريباً 70 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفر ماركت".

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Ronaldo

خطة ريال مدريد للتخلص من إرث رونالدو! 17.01.2019

بعدما انقطعت حبال الود بين ريال مدريد وكريستيانو رونالدو عقب انتقال هذا الأخير الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي، اتخذ "الميرنغي" عدة خطوات للتخلص من الإرث الثقيل لأحسن لاعب في العالم خمس مرات.

Großbritannien Premier League | Christian Eriksen, Tottenham Hotspur

ريال مدريد يفتح خزائنه لضم نجم توتنهام 08.01.2019

يبدو أن نتائج ريال مدريد المخيبة في هذا الموسم ستدفع الفريق إلى النزول بكل ثقله في فترة انتقالات اللاعبين. "الميرنغي" بدأ التحرك من أجل ضم نجم يسيل لُعاب عدة أندية أوروبية، فيما قد تقبل إدارة "السبيرز" بعرض ريال مدريد.

Italien Fußball Serie A Juventus - Genua

يوفنتوس يتجه لحسم مصير بنعطية 10.01.2019

بينما يحضى مدافع يوفنتوس، المهدي بنعطية باهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة ترغب في الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية، أوضحت تقارير صحفية أن "البيانكونيري" يتجه إلى حسم مصير المدافع المغربي الصلب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

الشك يحاصر مستقبل نجم ريال مدريد!

تصرف صلاح يضعه في سلة واحدة مع رونالدو!

في أكثر من 40 حالة .. تقنية الفيديو أنقذت الحكام الألمان

جسر الموهبة قد يعبر بالعراقي "ميمي" إلى أوروبا

مورينيو يفتح النار على الشياطين الحمر من قطر

كريستال بالاس يفوز على أندية البرميرليغ بلفتة إنسانية