 الشقراء ذات السروال القصير وراء حجب التلفزيون الإيراني لمباراة بايرن | ثقافة ومجتمع | DW | 17.02.2019

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ثقافة ومجتمع

الشقراء ذات السروال القصير وراء حجب التلفزيون الإيراني لمباراة بايرن

لأن التلفزيون الإيراني يجد حرجا في عرض صور نساء بسروال قصير، رفض لهذا السبب عرض مباراة بايرن ميونيخ أمام أوغسبورغ يوم الجمعة الماضي. الحكم كانت السيدة بيبيان شتاينهاوز وبسروال قصير طبعا، حسب ما نشرت مجلة شبيغل.

Fussball Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (picture alliance/'dpa/M. Hitij)

ذكرت مجلة "شبيغل" في عددها يوم أمس السبت أن التلفزيون الرسمي الإيراني ألغى فقرة من برنامجه مساء الجمعة والتي كانت مخصصة لنقل المباراة الدوري الالماني لكرة القدم ـ بوندسليغا ـ بين بايرن ميونيخ وأغسبورغ. والسبب كان هوية حكم المباراة، حيث قامت السيدة بيبيان شتاينهاوز  كامرأة بتحكيم المباراة، حسب ما نشرت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت.

وحسب التعليمات الدينية المتشددة المتبعة في إيران، فلا يجوز للتلفزيون الرسمي بث صور لنساء بملابس تخالف التعليمات الدينية، حسب الفهم الإيراني الرسمي. ومن بين التعليمات المتشددة منع بث صور نساء بسراويل قصيرة كالتي لبستها السيدة بيبيان شتاينهاوز كحكم مباراة تابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم.

ح.ع.ح/م.س(DW نقلا عن شبيغل)

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    تحجيب النساء أول قوانين "الثورة الإسلامية"

    قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران لم يكن ارتداء الحجاب شائعاً، بل كنّ أغلب المحجبات يرتدين "تشادور"، والذي هو عبارة عن عباءة سوداء تغطيهن من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. لكن بعض طالبات الجامعة اخترن ارتداء ربطة الرأس. بعد قيام الثورة تغير الوضع فشاع الحجاب الإسلامي في إيران ومنها انتشر إلى العالم العربي والإسلامي.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الأناقة ظاهرة "طاغوتية"!

    نهاية سبعينات ومطلع ثمانينات القرن العشرين إبان سنوات الحرب مع العراق، فرضت الأزمات الاقتصادية الخانقة صعوبات حياتية جمّة على الإيرانيين، ولم يعد أحد يفكر في الأناقة ومستلزماتها، وهكذا باتت الموضة ظاهرة كمالية يصفها الثوريون بأنّها "طاغوتية". آنذاك شاعت الجبة (مانتو) وربطة الرأس داكنة اللون وباتت إلزامية.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    نهاية الحرب أعادت ذائقة المجتمع العصرية

    مع انتهاء الحرب أواخر ثمانينات القرن العشرين، تراجعت الأزمات الاقتصادية والسياسية، ما انعكس على ملابس الناس بشكل مباشر، لاسيما أن انتشار أجهزة عرض الفيديو وأشرطته أعاد الحياة إلى ذائقة المجتمع العصرية؛ فظهرت على الجبة ألوان تنوعت بين الخردلي والحشيشي والبنفسجي الداكن. لكن الأقمشة خشنة الملمس بقيت سائدة.

  • Fußball: Iranische Frauen bejubeln WM-Teilnahme (picture-alliance/dpa)

    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الجبة المزررة والسروال الفضفاض إجبارية!

    خلال الثمانينات كانت الجبة فضفاضة طويلة تصل إلى مفصل القدم. أزياء النساء في تلك الفترة مقارنة بمرحلة التسعينات كانت أشبه بالمعاطف، وما لبثت أن زحفت على أكتفاها البطانات الضخمة. وكانت الجبب تزرر حتى نهايتها، بحيث لا يظهر سوى طرف سروال فضفاض من تحتها.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    من الجبة المعطفية الى الجبة الخفاشية

    مطلع الثمانينات كانت ربطة الرأس قاتمة اللون، وتربط حافتها بإحكام تحت الحنك بحيث تغطي الرقبة، لكن انفتاح الاستيراد في مطلع التسعينات، أغرق الأسواق بسراويل الجينز القادمة من آسيا فبات شائعاً تحت الجبة التي تحول تصميمها إلى شكل "خفاشي" كما يصفنه الإيرانيات.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    "المقنعة" ربطة رأس إجبارية منذ سن السادسة!

    شاعت خلال الثمانينات والتسعينات "المقنعة" وهي ربطة رأس مخاطة مقفلة ترتديها المرأة كما تظهر الصورة. شاعت المقنعة في البداية في المدارس الابتدائية حيث ترتديها البنات منذ سن السادسة، ثم باتت إلزامية في المدارس وعلى العاملات في المصانع ودوائر ومؤسسات الدولة، واللواتي لم يلتزمن بها يجري نقلهن إلى أماكن نائية لإجبارهن على الاستقالة.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الجبة أقصر وأضيق وربطة الرأس زاهية الألوان

    بحلول منتصف التسعينات تقاصرت جبب النساء لتصل مستوى الركبة وباتت ضيقة تظهر استدارات الجسد، كما تغيرت خاماتها إلى أقمشة رقيقة، وتغيرت موديلاتها فباتت تكشف عن مساحات أكبر من ملابس المرأة ولم تعد معطفاً محكم الغلق. واختفت الجبة الخفاشية بألوانها المعتمة. كانت قوات السباه تطارد النساء في المدن وتمنع التطور الجديد.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الشال طرد المقنعة وباتت الجبة معطفا قصيراً

    منذ الألفية الثالثة باتت الجبب أقصر وأشد ضيقاً، وحلّ شال خفيف يلقى على الرأس بعفوية مقصودة محل ربطة الرأس والمقنعة. أكمام الجبة القصيرة اختلفت أيضا عن الجبة القديمة وكذلك ياقاتها فباتت أكثر انفتاحاً وتظهر جزءاً من عنق المرأة. وشاعت في طهران الجبب الكتانية ولم يعد للجبة الإسفنجية المعطفية وجود.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    جبة طويلة ضيقة بلا أزرار وربطة رأس رمزية

    مع هذا الانفتاح بدأت الشرطة بالتشدد، وللالتفاف على إجراءاتهم التعسفية شاعت المعاطف الضيقة الطويلة الخالية من الأزرار التي مهما طالت تبقى كاشفة عن مساحة كبيرة من ملابس المرأة، وشاع تحتها ما يعرف ب "ليغنغ" أي السروال الملتصق بالجسد كما شاعت الأحذية الرياضية من الماركات الشهيرة. أما ربطات الراس فأضحت تكشف عن مقدمة ونهاية شعر المرأة بإصرارٍ شديدٍ رغم القيود.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    وداعاً للجبة وللربطة وللسروال الفضفاض!

    منذ العقد الثاني من الألفية الثانية شاعت موضة "سابورت" وبات زيا لكل البنات، أما سروايل الفيزيون اللحمية فباتت زي الطهرانيات الثابت، وأمست الجبة مجرد عباءة عصرية بألوان أنيقة مفتوحة من كل الجهات، فيما استقر الشال كغطاء نهائي للشعر. مع كل ذلك تعاظمت كمية الماكياج الذي يضعنه الإيرانيات حتى نهاراً.

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    الحجاب "الإسلامي" عنوان أنوثة المرأة وسحرها!

    ببلوغ " الثورة الإسلامية" عقدها الرابع من العمر، لم يعد للحجاب المفروض على النساء أي شبه بالحجاب الذي فُرض في أعوام الثورة الأولى. بل أضحى زياً أنيقاً يميز المرأة الإيرانية عن غيرها ويكشف أكثر مما يخفي من أجسادهن وجمالهن. وبات إظهار الشعر الملون جزءاً من أناقة المرأة رغم ارتدائها الشال "الإسلامي".

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    إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

    حملة "الى حجاب أفضل" جعلت الحجاب زياً أنيقاً

    منذ 2015 بدأت الإيرانيات بالظهور في الميادين الرياضية دون حجاب وبشعور مكشوفة خاصة على سفوح التزلج على الجليد لجبال البرز المطلة على مناطق شمال طهران. المرأة الإيرانية ترى أنها قد نجحت في خلق زي جديد أنيق يليق بها من خلال حملة سلمية صامتة جرت تحت شعار "إلى حجاب أفضل".DW / م.م


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على عكس الحزم الذي تظهره الشرطة والسلطات القضائية الإيرانية مع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، أعلنت نائبة الرئيس حسن روحاني المكلفة بشؤون المرأة والأسرة أنها ترفض "استخدام القوة" لفرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. (28.02.2018)  

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إيران - الأناقة الناعمة تتحدى الحجاب

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