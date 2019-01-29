 الشفافية الدولية: العالم لا يحرز تقدما في الحرب على الفساد | أخبار | DW | 23.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الشفافية الدولية: العالم لا يحرز تقدما في الحرب على الفساد

منظمة الشفافية الدولية تشكو المنظمة من إحراز تقدم في الحرب ضد الفساد، وذلك في أكثر من 180 دولة في العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى. ودول عربية من الدول "الأكثر" فسادا وفق مؤشر تراسبرينسي.

Puerto Rico Erdbeben Protest (AFP/R. Arduengo)

أكدت منظمة الشفافية الدولية في دراسة لها أن الحرب على الرشوة والفساد لم تحقق نجاحا في معظم دول العالم، بل وربما منيت بانتكاسات. وجاء على لسان الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، باتريشيا موريرا، أن "القصور في تحقيق خطوات حقيقية للأمام ضد الفساد، مخيب للآمال في معظم البلدان، وله آثار سلبية بالغة على المواطنين في العالم بأسره". وأشارت موريرا إلى أن أكثر من ثلثي دول العالم لم تصل حتى إلى نصف نقاط المؤشر.

مختارات

طالب الاتحاد الأوروبي ودول غربية عدة بتحقيق شفاف وشامل في ملابسات سقوط طائرة الركاب الأوكرانية فوق طهران. جاء ذلك بعد ما أشارت حكومات غربية إلى أن الطائرة أُسقطت، ربما عن طريق الخطأ، بصاروخ إيراني، وهو ما تنفيه طهران. (10.01.2020)

​​​​​​​شهدت ستينات القرن العشرين استقلال عدد كبير من الدول الإفريقية. حققت دول القارة السمراء بعض النجاحات الملموسة في ملفات عدة، بيد أن سؤال التنمية ما زال مفتوحاً: أي الطرق على دول إفريقيا جنوب الصحراء سلوكه؟ (29.12.2019)

وفي تقرير المنظمة الصادر اليوم الخميس (23 يناير/ كانون الثاني)، احتلت الدنمارك، تليها نيوزيلاندا وفلندا صدارة الدول بأقل نسبة الفساد، أما ذيل القائمة فكان من نصيب فنزويلا واليمن وسوريا، يليه جنوب السودان. بنما صنفت الصومال كـ"أكثر" الدول فسادا وفق التقرير.

مشاهدة الفيديو 55:59

السلطة الخامسة - أين يقع أُس الفساد؟ تقرير دولي

وتسجل الدراسة الفساد الذي يتم رصده في الاقتصاد والسياسة والإدارة في القطاع العام في 180 دولة، معتمدة في ذلك على تحليل بيانات 12 مؤسسة مستقلة متخصصة في تحليل إدارة الحكم والمناخ الاقتصادي في هذه الدول.

وأكد معدو الدراسة أن مكافحة الفساد تراجعت في أربع من الدول السبع الصناعية الكبرى وحدها، وهي كندا وفرنسا و بريطانيا والولايات المتحدة، في حين لم تتحسن في ألمانيا واليابان، ولكنها تحسنت في إيطاليا فقط.

وألمانيا على سبيل المثال، أخفقت في تحسين مكافحة الفساد، حيث حققت وفقا للمؤشر، 80 من إجمالي 100 نقطة، عام 2019، أي أنها استقرت عند مستوى عام 2018، مما جعلها تشغل المركز التاسع بين دول العالم، وبفارق واضح بعد كل من الدنمارك ونيوزلندا، اللتين تحتلان قمة المؤشر.

ح.ز/و.ب (د ب أ، أ ف ب)

Infografik Korruptionsindex EN

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW: عام على اغتيال خاشقجي.. هل ما زالت الحقيقة ممكنة؟  

السلطة الخامسة - أين يقع أُس الفساد؟ تقرير دولي  

مواضيع ذات صلة

Korruptionswahrnehmungsindex 2018 - Edda Müller

الدنمارك تتصدر الأقل فسادا وسوريا والصومال في ذيل القائمة 29.01.2019

خلص استطلاع لمنظمة الشفافية الدولية صدرت نتائجه اليوم إلى أن الدنمارك ونيوزيلندا تصدرتا قائمة الدول الأقل فسادا في العالم. فيما احتلت سوريا والصومال ذيل القائمة، وأحرزت ألمانيا 11 درجة في قائمة تضم 180 دولة.

Internationales Büro von Transparency International in Berlin

منظمة: تزايد معدل الفساد في ألمانيا عام 2018 29.01.2019

أظهر استطلاع حديث أن حالات الفساد والرشوة داخل المؤسسات الاقتصادية والعامة في ألمانيا تزايدت العام الماضي مقارنة بالعام 2017. وفضائح الفساد للشركات الكبرى تؤثر سلبا على إيمان المواطنين بدولة القانون.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  