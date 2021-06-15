الشعبوية أحد أشكال العمل السياسي الذي يقوم على تفسير القضايا العامة بشكل درامي محملا النخب الحاكمة مسؤولية المشاكل السياسية والاجتماعية. أما الهدف من ذلك فهو تغيير موازين القوى المهيمنة على السلطة.

يحاول الشعبويون الاقتراب من الناس من خلال خطب ووعود تحرك المشاعر وتثير المخاوف. كما يقدمون في خطبهم حلولا بسيطة لمشاكل سياسية واجتماعية معقدة معتمدين على شعارات براقة مثل "فرنسا للفرنسيين"، و"نحن الشعب" و "كل السلطة للشعب" وغير ذلك.