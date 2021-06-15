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الشعبوية

الشعبوية أحد أشكال العمل السياسي الذي يقوم على تفسير القضايا العامة بشكل درامي محملا النخب الحاكمة مسؤولية المشاكل السياسية والاجتماعية. أما الهدف من ذلك فهو تغيير موازين القوى المهيمنة على السلطة.

يحاول الشعبويون الاقتراب من الناس من خلال خطب ووعود تحرك المشاعر وتثير المخاوف. كما يقدمون في خطبهم حلولا بسيطة لمشاكل سياسية واجتماعية معقدة معتمدين على شعارات براقة مثل "فرنسا للفرنسيين"، و"نحن الشعب" و "كل السلطة للشعب" وغير ذلك.

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منتدى DW للإعلام العالمي.. مكافحة المعلومات المضللة والشعبوية 15.06.2021

خلال وباء كورونا ظهرت الكثير من المعلومات المضللة. دور الإعلام في مكافحتها من القضايا التي تبحثها نسخة هذا العام من منتدى DW للإعلام العالمي الذي افتتحته المستشارة أنغيلا ميركل ويبث على الانترنت.
January 14, 2017*** U.S. and Polish army soldiers attend an official welcoming ceremony for U.S. troops deployed to Poland as part of NATO build-up in Eastern Europe in Zagan, Poland, January 14, 2017. REUTERS/Kacper Pempel

ذهاب ترامب .. الحكومات الشعبوية في أوروبا تفقد العراب الأمريكي 14.11.2020

الحكومات الشعبوية في أوروبا الشرقية لاسيما بولندا والمجر فقدت بهزيمة دونالد ترامب "عرابها" السياسي. فهل وجب عليها أن تتخذ مسارات أخرى وهل ستكون الحياة أسهل بالنسبة إلى الأوروبيين الآخرين؟
People attend a protest against the government's restrictions following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, at Cannstatter Wasen area in Stuttgart, Germany, May 16, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

ألمانيا ـ قلق من "احتجاجات كورونا" رغم تزايد الثقة بالحكومة 16.05.2020

رغم المخاوف من تبعات المظاهرات، التي يشارك فيها الآلاف في عدة مدن ألمانية احتجاجاً على الإجراءات المتعلقة بكورونا ويعتقد أن اليمين الشعبوي يستغلها، إلا أن الاستطلاعات تظهر إرتفاع ثقة غالبية الألمان بالسلطات والسياسات.

ARCHIV - 04.01.2019, ---: HANDOUT - Dieses von Sea-Watch.org zur Verfügung gestellte Foto zeigt am 04.01.2019 gerettete Migranten und neue Besatzungsmitglieder an Bord der Sea-Watch 3. (zu Rettungsschiff «Sea Watch 3» darf nicht in italienische Gewässer) Foto: Chris Grodotzki/Sea-Watch.org/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

في تحد لحظر حكومي سفينة إنقاذ ألمانية تدخل المياه الإيطالية 26.06.2019

بعد وقوفها لأسبوعين قبالة السواحل الإيطالية وعلى متنها عشرات المهاجرين الذين تم إنقاذهم، تحدت سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" حظر الحكومة الإيطالية الشعبوية ودخلت المياه الإقليمية لإيصال المهاجرين إلى شاطئ الأمان.
27.08.2018, Sachsen, Chemnitz: Polizisten stehen in der Innenstadt bei einer Kundgebung der rechten Szene, um ein Aufeinanderprallen von rechten und linken Gruppen zu verhindern. Nach einem Streit war in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tat war Anlass für spontane Demonstrationen, bei denen es auch zu Jagdszenen und Gewaltausbrüchen kam. Foto: Sebastian Willnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الشرطة الألمانية تعترف بوجود متعاطفين مع الأحزاب الشعبوية داخل صفوفها 24.06.2019

قال مسؤول بالشرطة الألمانية إن أزمة اللجوء بداية من 2015 أدت لتعاطف أفراد بالشرطة الاتحادية مع حزب البديل الشعبوي وترشح بعضهم عن الحزب بالانتخابات المحلية. وشكا المسؤول من عدم لمس تقدير من جانب الحكومة لعمل رجال الشرطة.

Die ehemalige Kapernaumkirche in Hamburg-Horn wird zur Al Nour Moschee umgebaut | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Der Turm einer neuen Moschee der Al-Nour-Gemeinde mit dem goldenen arabischen Schriftzug für Allah ist am 26.05.2016 in Hamburg-Horn hinter Bäumen zu sehen. Hamburg braucht nach Ansicht der Grünen mehr Moscheen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (zu dpa Raus aus dem Hinterhof: Grüne und Muslime wollen Stadtteilmoscheen vom 29.05.2016) | Verwendung weltweit

ألمانيا..امتعاض ومعارضة لشراء كنائس وتحويلها لمساجد 02.06.2019

شراء مسلمين دور عبادة مسيحية يعطي أبرز الشعارات الشعبوية ترياق الحياة: خطر "أسلمة أوروبا". كيف ينظر قادة رأي وفاعلون في الجاليات المسلمة للأمر؟ وماذا عن الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية والرأي العام الألماني؟
From left, Geert Wilders, leader of Dutch Party for Freedom, Matteo Salvini, Jörg Meuthen, leader of Alternative For Germany party, Marine Le Pen, Leader of the French National Front, Vaselin Marehki leader of Bulgarian 'Volya' party, and Tomio Okamura leader of Czech far-right Freedom and Direct Democracy, attend a rally organized by League leader Matteo Salvini, with leaders of other European nationalist parties, ahead of the May 23-26 European Parliamentary elections, in Milan, Italy, Saturday, May 18, 2019. (AP Photo/Luca Bruno) |

يمينيو أوروبا..عندما يطغى حب المال على الوطنية 25.05.2019

يبدو أن مبدأ الوطنية عند بعض اليمينيين الشعبويين في أوروبا يقف عند المال. فضيحة زعيم حزب الحرية النمساوي هاينتس-كريستيان شتراخه، كشفت النقاب عن مصادر تمويل الأحزاب الشعبوية اليمينية وطرحت تساؤلات عديدة.

02.05.2019, Niger, Niamey: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Präsidentenpalast vom nigrischen Präsidenten Mahamadou Issoufou mit militärischen Ehren begrüsst. Niger ist die letzte Station der dreitägigen Westafrikareise der Kanzlerin. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

ميركل تستبعد أي تعاون مع الأحزاب الشعبوية في أوروبا 03.05.2019

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مطالبة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بانضمام حزب الشعب الأوروبي إلى التحالف اليميني الجديد لرئيس حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني في الانتخابات الأوروبية المقبلة.
08.10.2018, Italien, Rome: Marine Le Pen (r), Vorsitzende der Front National, und Matteo Salvini, Innenminister von Italien, sprechen vor einer Veranstaltung des Gewerkschaftsbundes zum Thema «Wirtschaftswachstum und soziale Perspektiven in einem Europa der Nationen». Foto: Alessandro Di Meo/ANSA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

هذا ما يخطط اليمين الشعبوي لتحقيقه في البرلماني الأوروبي 07.04.2019

يسعى حزب البديل من أجل ألمانيا وأحزاب يمينية شعبوية أخرى في أوروبا إلى تشكيل جبهة موحدة داخل البرلمان الأوروبي الجديد. البداية انطلقت من روما، لكن هل الأحزاب اليمينية الشعبوية تسير في نفس الاتجاه؟
(COMBO) This combination of files pictures created on May 10, 2018 shows anti-establishment Five Star Movement (M5S) leader Luigi Di Maio (L) speaking to the press after a meeting with Italian President Sergio Mattarella on May 7, 2018 at the Quirinale palace in Rome. And the leader of the far-right party Lega, Matteo Salvini, speaking to journalists after a meeting with the Italian President on April 12, 2018, at the Quirinale Palace in Rome. With coalition negotiations underway between the anti-establishment Five Star Movement and the nationalist League party, on May 10, 2018 Italy could deliver Western Europe it's first deeply populist government. / AFP PHOTO / Tiziana FABI

توتر بين فرنسا وإيطاليا بسبب اللاجئين و"إفقار أفريقيا" 21.01.2019

منذ وصول الحكومة الشعبوية للحكم والعلاقات بين باريس وروما في أسوأ أحوالها. العلاقات بين البلدين تشهد توترا جديدا بسبب اتهام نائب رئيس الحكومة الإيطالية لفرنسا بالمسؤولية عن أزمة اللاجئين لقيامها بـ "إفقار أفريقيا".
TOPSHOT - A demonstrator holds a poster picturing Saudi journalist Jamal Khashoggi and a lightened candle during a gathering outside the Saudi Arabia consulate in Istanbul, on October 25, 2018. - Jamal Khashoggi, a Washington Post contributor, was killed on October 2, 2018 after a visit to the Saudi consulate in Istanbul to obtain paperwork before marrying his Turkish fiancee. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

السعودية وترامب في وجه مدفع تقرير هيومن رايتس ووتش 17.01.2019

التقرير الجديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول وضع حقوق الإنسان في العالم لعام 2019 يوجه انتقادات للسعودية والصين بسبب انتهاكات حقوقية، فيما وجه التقرير انتقادات حادة أيضا لدول أوروبية بسبب القوى الشعبوية.
In this Friday, Dec. 21, 2018, photo, a baby is loaded into the rescue vessel of the Spanish NGO Proactiva Open Arms, after being rescued in the Central Mediterranean Sea at 45 miles (72 kilometers) from Al Khums, Lybia. The Spanish NGO Open Arms have rescued about 300 migrants from 3 boats crossing the Mediterranean from North Africa to Europe on Friday. (AP Photo/Olmo Calvo) |

إيطاليا تغلق مرافئها بوجه 311 مهاجرا أنقذتهم منظمة إسبانية 22.12.2018

تواصل إيطاليا السير على طريق رفض المهاجرين واللاجئين، حيث أغلقت حكومتها اليمينية الشعبوية مرافئها أمام سفينة إسبانية تقل حوالي 311 مهاجرا تم انقاذهم من الغرق في البحر. مالطا رفضت بدورها استقبال هؤلاء.

Mother nursing sick child

ما العلاقة بين الشعبوية اليمينية وزيادة حالات الحصبة في أوروبا؟ 21.12.2018

لا داعٍ للاستغراب! الحصبة التي تكاد تنقرض في بعض بلدان العالم الثالث تعود بقوة إلى القارة العجوز وتبلغ رقماً قياسياً في هذا القرن. ولكن ما دور اليمين الشعبوي في ذلك؟

ARCHIV +++ Migrants are rescued by members of German NGO Sea-Watch in the Mediterranean Sea on November 6, 2017. During a shipwreck, five people died, including a newborn child. According to the German NGO Sea-Watch, which has saved 58 migrants, the violent behavior of the Libyan coast guard caused the death of five persons. / AFP PHOTO / Alessio Paduano (Photo credit should read ALESSIO PADUANO/AFP/Getty Images)

منظمة ألمانية تعود للعمل في المتوسط لإنقاذ اللاجئين 22.11.2018

رغم الضغوط التي تمارسها الحكومة الشعبوية في إيطاليا ورفض بعض الدول الأوروبية فتح موانئها، عادت منظمة "سي وتش" الألمانية للإغاثة إلى العمل في البحر المتوسط. المنظمة أعلنت أنها ستقوم بإنقاذ اللاجئين بعد توقف ثلاثة اشهر.
ARCHIV - Das Foto vom 26.01.2012 zeigt die beiden Türme des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg. EuGH urteilt am 26.07.2017 über die Rechtmäßigkeit der Aufnahme der radikalislamischen Hamas in die EU-Terrorliste. Außerdem werden EuGH-Urteile zum EU-Asylrecht erwartet. Foto: Thomas Frey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

انتكاسة لشعبويي النمسا ـ محكمة أوروبية تنتصر للاجئين 21.11.2018

إنها انتكاسة كبيرة لسياسة الهجرة واللجوء، التي تتبعها الحكومة اليمينية الشعبوية في النمسا. فقد قررت محكمة العدل الأوربية أنه لا يجوز للحكومات الأوربية أن تقدم مساعدات اجتماعية للاجئين أقل مما تقدمه لمواطنيها.

2.1.2016 BILOXI, MS - JANUARY 02: Republican presidential frontrunner Donald Trump pauses with supporters after speaking at the Mississippi Coast Coliseum on January 2, 2016 in Biloxi, Mississippi. Trump, who has strong support from Southern voters, spoke to thousands in the small Mississippi city on the Gulf of Mexico. Trump continues to split the GOP establishment with his populist and controversial views on immigration, muslims and some of his recent comments on women. (C): Getty Images/S. Platt

ثمرة الخوف.. صعود الشعبوية السياسية 28.10.2018

يحظى ساسة شعبويون بإقبال متزايد، إذ إن عدد المؤيدين لهم في العالم في ارتفاع ويفوزون في الاستحقاقات الانتخابية. فما هي الأشياء التي تجعل الشعبوية جذابة؟ وما مدى جديتها؟ هنا تعقب لآثار الشعبويين في خمسة بلدان مهمة.
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