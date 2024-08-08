الشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا في خطر

ارتفعت درجات حرارة المياه في الحاجز المرجاني العظيم ومحيطه في أستراليا إلى أعلى مستوياتها منذ 400 عام على مدار العقد الماضي، ما يعرض أكبر شعاب مرجانية في العالم للخطر، حسب دراسة حديثة.

أفادت دراسة علمية نُشرت الأربعاء (السابع من أغسطس/آب 2024) في مجلة "نيتشر" العلمية أنّ درجة حرارة المياه سجلت أعلي ارتفاع لها في الحاجز المرجاني العظيم الشهير في أستراليا في السنوات العشر الأخيرة، لأول مرة منذ 400 عام.

وارتفاع درجة حرارة المياه هو على الأرجح نتيجة للتغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.

وبحسب الدراسة ارتفعت درجات الحرارة درجة مئوية واحدة كل سنة منذ العام 1960، لكنّها كانت مرتفعة بشكل خاص خلال الموجات الأخيرة من "ابيضاض المرجان"، وهو يعني ارتفاع درجة حرارة المياه، ما يؤدي إلى تغير اللون.

ويُعدّ الحاجز المرجاني العظيم أكبر بنية حية في العالم الذي يضم تنوّعاً بيولوجياً غنياً جداً مع أكثر من 600 نوع من المرجان و1625 نوعاً من الأسماك.

أما ظاهرة نفوق المرجان والتي تنعكس من خلال تغيّر لونه، فناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الماء، مما يؤدي إلى هجرة الطحالب التكافلية التي تعطي المرجان لونه الزاهي. وفي حال استمرّ الارتفاع في درجات الحرارة، يتحوّل المرجان إلى اللون الأبيض وينفق.



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تأثير الاحترار المناخي

وأبدت الباحثة المتخصصة في المناخ في جامعة ولونغونغ الأسترالية هيلين ماكغريغور، "قلقاً بالغاً" بشأن الارتفاع "غير المسبوق" في درجات حرارة المياه. وأضافت أنّ هذه التغييرات، بحسب ما نشهده حتى اليوم، تحدث بسرعة كبيرة جداً لدرجة عدم قدرة الشعاب المرجانية على التكيّف معها، وهو ما يهدد بالفعل هذه البنية الحية.

وقال رئيس قسم المحيطات لدى الصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا ريتشارد ليك، في حديث إلى وكالة فرانس برس، أنه „في الوقت الحالي، نلاحظ أنّ الشعاب المرجانية تقاوم"، لقد تعافت من حلقات الابيضاض السابقة، ولكن في مرحلة ما سوف تتبدّد المرونة".

وأضاف أنّ "الشعاب المرجانية هي أول نظام بيئي في العالم يواجه تهديداً بسبب التغير المناخي". وأشار ريتشارد "نأمل ألا يقف العالم مكتوف الأيدي ويسمح بحدوث ذلك، ولكنّ الوقت يداهمنا".

وفي حزيران/يونيو، طلبت اليونسكو من أستراليا اتخاذ تدابير "عاجلة" لحماية الحاجز المرجاني العظيم، ولا سيما من خلال اعتماد أهداف مناخية أكثر طموحاً. وتريد اليونسكو من كانبيرا أن تقدّم في أوائل عام 2025 عرضا محدّثا لجهودها من أجل حماية المرجان والحفاظ عليه، لكنّها لم توص بوضع الموقع على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر. واستثمرت أستراليا نحو 3,2 مليار دولار لتحسين نوعية المياه، والحدّ من آثار التغير المناخي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

لكنّ أستراليا التي تعدّ أحد أكبر مصدّري الغاز والفحم في العالم، لم تحدّد إلا في المرحلة الأخيرة أهدافاً للوصول إلى الحياد الكربوني.

ن.ف.د (أ ف ب، روتيرز)