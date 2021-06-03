الشريك المزعج ـ حسابات بايدن بعد سحب البساط من "الملك بيبي"

كان واضحا أن إدارة جو بايدن لم تكن مرتاحة لأن تجد على رأس أكبر دولة حليفة لها في الشرق الأوسط شخص بنيامين نتنياهو، الذي خبره جو بايدن كنائب للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حيث كان شاهدا على فصول علاقة متوترة بالغة التعقيد، وصف أوباما بعضا من فصولها في مذكراته. ولفترة طويلة ظل وجه "بيبي" مألوفا على رأس دولة إسرائيل بعدما تولى منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقد واستطاع الاحتفاظ به رغم فضائح جنائية وما لا يقل عن أربع انتخابات خلال العامين الماضيين فقط.

وحينما تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني، لم تكن منطقة الشرق الأوسط تدخل في أولوياته وكان يعتزم التركيز في الواقع على جائحة كورونا والتراجع الاقتصادي في الداخل وتحديات كبرى في الخارج كالصين وروسيا وإيران. لكن وبعد الصراع الذي اندلع في قطاع غزة وتطلّب دبلوماسية أمريكية مكثفة من وراء الكواليس، بات لزاما على معاونيه إعادة ترتيب أولوياتهم مع السعي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ووضع خطة لإعادة إعمار غزة والحيلولة دون تكرار المواجهة التي صارت أولى أزمات السياسة الخارجية في طريق بايدن.

بعد "دلع" ترامب ـ نبرة بايدن لا تُطرب نتنياهو

حملت نبرة الإدارة الأمريكية الجديدة تغييرا واضحا عن أسلوب النأي بالنفس الذي اتسمت به الشهور الأولى لرئيس لا يريد الخوض بالضرورة في صراع قائم منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين والذي أربك مساعي رؤساء سابقين لصنع السلام. ولم يبد بايدن حتى اهتماما بالانغماس في مسعى جديد لإحياء جهود السلام المتوقفة منذ فترة طويلة في وقت يرى معظم المحللين فيه أنه لا توجد آفاق كبيرة لإجراء مفاوضات ناجحة.. إن كانت هناك آفاق أصلا. وكان واضحا أيضا أن آفاق السلام مع رئيس وزراء لا يؤمن بحل الدولتين، منعدمة تماما.

مشاهدة الفيديو 18:04 شارك محادثات فيينا.. انفراج أم تعقيدات جديدة في نووي إيران؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3uNE9 مسائيةDW: محادثات فيينا.. نحو انفراجة أم تعقيدات جديدة في نووي إيران؟

لكن ثمة إشارات متزايدة على تجدد الانخراط الأمريكي الآن بعد توقف القصف الصاروخي من غزة والضربات الجوية من إسرائيل. يأتي هذا بعدما واجه بايدن ضغوطا شديدة ليلعب دورا أكثر وضوحا ويتخذ نهجا أكثر صرامة تجاه إسرائيل، وهي ضغوط جاءت من الديمقراطيين التقدميين الذين كان دعمهم له حاسما في الفوز بانتخابات عام 2020.

ووعدت إدارة بايدن بحزمة مساعدات سيتُضاف لدعم للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار سبق وأن أعلنت عنها واشنطن في أبريل / نيسان، تتضمن أيضا استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وإعادة مساعدات أخرى أوقفها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بل وهناك وعود بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس الشرقية والتي كانت تخدم الفلسطينيين وأغلقها ترامب.

النووي الإيراني ـ " الملك بيبي" يعارض بايدن بشراسة

تجدد المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني تشكل نقطة خلاف جوهرية بين بايدن ونتنياهو. ويحظى نتنياهو بحب أنصاره الذين يطلقون عليه لقب "الملك بيبي" ويعجبهم موقفه المتشدد بشكل خاص من قضايا مثل إيران والفلسطينيين وكذلك شخصيته البارزة على المسرح الدولي.

وجعل "بيبي" من تشدده هذا رأسمالا سياسيا يقدم نفسه به كضامن لـ"أمن إسرائيل". وذهب به الأمر إلى حد التصريح بأن إزالة التهديدات الإيرانية أولوية مطلقة بالنسبة إليه، حتى وإن كان هذا على حساب توتر العلاقات مع الولايات المتحدة "أكبر تهديد علينا هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية للتزود بأسلحة نووية ...".

وأضاف أنه قال للرئيس الأمريكي جو بايدن "بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، فإننا سنواصل القيام بكل ما بوسعنا من أجل إحباط تزود إيران بأسلحة نووية ... لأن إيران تختلف عن باقي الدول التي تمتلك الأسلحة النووية". واستطرد "إذا اضطررنا إلى الاختيار، وآمل ألا يحدث هذا، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي، فإن إزالة التهديد الوجودي تتغلب".

نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي أول مفاعل نووي سعودي أشارت تقارير أمريكية وألمانية إلى أن السعودية ستشغِل قريباً أول مفاعل نووي خاص بها. وكشفت التقارير بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية، تقدم أعمال البناء في أول مفاعل نووي سعودي. المنشأة الواقعة في شمال غرب الرياض، والتي هي في الأصل مفاعل بحوث يهدف في المقام الأول إلى تكوين فنيين نوويين، قد تصبح جاهزة للعمل في غضون سنة واحدة، كما قدر روبرت كيلي، مفتش سابق في المنظمة الدولية للطاقة النووية.

نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي البرنامج النووي الإيراني منذ انطلاقه في عام 1957، عرف البرنامج النووي الإيراني محطات عديدة من الشد والجذب. وعمل طموح إيران في تطوير برنامجها النووي، دون لفت الأنظار إليها، على عدم استقرار الأمور والوصول إلى طرق مسدودة. آخرها كان مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي.

نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي ما يحق للسعودية لا يحق لإيران في الوقت الذي يلغي فيه ترامب العمل بالاتفاقية النووية من جانب واحد مع إيران، أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية سبعة تصاريح لنقل معلومات حساسة حول الطاقة النووية للعربية السعودية ـ بدون أن يضمن ذلك القيام بأعمال تفتيش داخل المملكة، بحسب ما ذكرته تقارير أمريكية وألمانية.

نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي مفاعل ديمونة السري يقع المفاعل في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل. المفاعل بني في أواخر خمسينات القرن الماضي بمساعدة فرنسية و بقصد توفير الطاقة لبعض المنشآت والمشاريع في المنطقة الصحراوية. غير أن خبراء ومراقبين كشفوا أن الهدف الحقيقي لبنائه هو إنتاج الأسلحة النووية. من جهتها لم تؤكد الحكومة الإسرائيلية ولم تنفِ ذلك حتى الآن. ويثير مفاعل ديمونة جدلاً واسعاً بسبب مخاطره، كما تتعالى دعوات من حين لآخر لإغلاقه.

نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي مفاعل الضبعة المصري مشروع محطة الضبعة النووية هوالمحطة النووية المصرية الأولى المققر انشائها بمنطقة الضبعة الواقعة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط. المشروع الممول من روسيا بقرض قيمته 25 مليار دولار والذي لا يزال في مرحلة التحضير، كان قد كشف عنه من قبل عام 2002، لكن لم يتم التوصل آنذاك لاتفاق بشأنه، ويؤمل أن يضم 4 مفاعلات نووية.

نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي مفاعل تموز العراقي مفاعل تموز النووي كان ثمرة مشروع عراقي نووي للانضمام إلى النادي النووي في عهد الرئيس السابق صدام حسين. المشروع، الذي كان بشراكة مع فرنسا، كان أول مشروع عربي نووي رائد في منطقة الشرق الأوسط. في عام 1981 استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مفاعل "تموز1" النووي المعروف بأوزيراك، في عملية أطلقت عليها إسرائيل تسمية "أوبرا".

نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي اللحاق بالركب تسعى دول عربية أخرى إلى اللحاق بالركب والانضمام إلى النادي النووي. وتشهد دول منطقة الشرق الأوسط فيما بينها سباقاً هائلاً للتسلح النووي. الإمارات تمهد لدخولها النادي من خلال محطة بركة النووية، التي لا تزال قيد الإنشاء. وكانت الجزائر قد أعلنت عن بناء أول محطاتها النووية لإنتاج الكهرباء في عام 2025، كما جاء على لسان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. إعداد: إيمان ملوك



غير أن وزير الدفاع بيني غانتس وصف تلك التصريحات بأنها "استفزازية"، وكتب "كانت الولايات المتحدة وستظل الحليف الأهم لإسرائيل، حيث تحمي أمن إسرائيل وتفوقها النوعي في المنطقة. وإدارة بايدن هي صديقة حقيقية لإسرائيل. وليس لإسرائيل ولن يكون لها على الإطلاق شريك أكبر من الولايات المتحدة". وأضاف "حتى لو ظهرت خلافات، سيتم حلها من خلال الحوار المباشر، خلف الأبواب المغلقة، وليس من خلال تصريحات استفزازية تضر بأمن إسرائيل".

ظل نتنياهو سيظل حاضرا مع ذلك وإن كان هذه المرة من مقاعد المعارضة في الكنيسيت، فقد صوت ربع الناخبين لحزبه الذي لا يزال صاحب أكبر عدد من المقاعد في الكنيست برصيد 30 مقعدا من 120 مقعدا. وسيترصد أي فرصة للإطاحة بحكومة تتضمن أحزابا كثيرة غير متجانسة من الناحية الإيديولوجية.

ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ)