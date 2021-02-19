الشريان التاجي هو من أهم الشرايين كونه يمد عضلة القلب بالدم ما يضمن قيامه بوظائفه بشكل طبيعي ومن أهمها استمرار الدروة الدموية. وبالرغم من قوته إلا أنه قد يتلف و يصبح غير قادر على القيام بمهامه لأسباب عديدة.

تنقسم الشرايين التاجية إلى شريان أساسي وهو الشريان الأبهرالذي يقوم بنقل الدم من القلب إلى الجسم، والشريان الأيمن الذي يقوم بجلب الدم إلى القلب. ويمكن لهذه الشرايين أن تصاب بالتلف بسبب تراكم الدهون أو فرط ارتفاع ضغط الدم. علما أن أمراض القلب التي تعود أسبابها لتلف الشريان التاجي من أسباب الوفاة الرئيسية في العالم.