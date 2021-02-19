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الشريان التاجي

الشريان التاجي هو من أهم الشرايين كونه يمد عضلة القلب بالدم ما يضمن قيامه بوظائفه بشكل طبيعي ومن أهمها استمرار الدروة الدموية. وبالرغم من قوته إلا أنه قد يتلف و يصبح غير قادر على القيام بمهامه لأسباب عديدة.

تنقسم الشرايين التاجية إلى شريان أساسي وهو الشريان الأبهرالذي يقوم بنقل الدم من القلب إلى الجسم، والشريان الأيمن الذي يقوم بجلب الدم إلى القلب. ويمكن لهذه الشرايين أن تصاب بالتلف بسبب تراكم الدهون أو فرط ارتفاع ضغط الدم. علما أن أمراض القلب التي تعود أسبابها لتلف الشريان التاجي من أسباب الوفاة الرئيسية في العالم.

BERLIN - MARCH 17: A patron takes his serving of currywurst at Curry 36, one of Berlin's most famous currywurst stands, March 17, 2006 in Berlin, Germany. Currywurst, originally founded in post-war Berlin by Herta Heuwa, is Berlin's answer to fast food and is sold at specialized stands across the city and the rest of Germany. Currywurst is pork sausage, with or without casing, fried or deep-fried, that is typically smothered in curry powder and a ketchup-like sauce called curry sauce and served with french fries. Plans are underway to open a currywurst museum, the Deutsches Currywurst Museum, in Berlin sometime in the fall of 2006. Germany consumes an average of 800 million currywursts per year. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

دراسة صينية تؤكد خطورة الطعام المقلي على القلب 19.02.2021

أصابع البطاطس وقطع الدجاج المقلية وحلوى الدونتس كلها مأكولات شهية، ولكن تناولها باستمرار يشكل خطورة على القلب. فما المشاكل التي يمكن للطعام المقلي أن يتسبب فيها؟ وهل هناك بدائل لهذه المأكولات الشهية؟
Human heart, artwork Human heart, computer artwork. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SEBASTIANxKAULITZKI/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F009/6552 Human Heart Artwork Human Heart Computer Artwork PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SEBASTIANxKAULITZKI SCIENCExPHOTOxLIBRARY F009

دراسة علمية تنسف أسطورة"عش وحيدا.. تموت مبكرا"! 26.03.2019

نسفت دراسة حديثة أسطورة " عِش وحيدا.. تموت مبكرا"، بعد أن أكدت أن الوحدة لا ترتبط بتفاقم أمراض القلب أو الإصابة بأزمات قلبية تؤدي إلى الوفاة. العلماء أكدوا أن الحياة بدون شريك لا تؤدي إلى الوفاة المبكرة، فكيف ذلك؟
Junger Mann mit Herzschmerzen - young man with cardialgia | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

آلام الساق... مؤشر على السكتة القلبية؟ 06.07.2017

حذرت المؤسسة الألماني لأمراض القلب من أن الألم في الساق مؤشر على التعرض لسكتة قلبية موضحة أن اتخاذ بعض الإجراءات المستعجلة قد تُقلص من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.
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تحويل مجرى الشريان التاجي خطر على البدناء 03.06.2016

كشفت دراسة جديدة أن المرضى الذين يعانون من البدانة المفرطة ويخضعون لجراحة تحويل مجرى الشريان التاجي معرضون بشكل أكبر لخطر المضاعفات ولاسيما بعد فترة قصيرة من الخضوع للجراحة.
Cup of coffe latte standing on coffee beans isolated on dark red background

دراسة طبية تكشف عن فوائد جديدة للقهوة وتنصح بشربها 04.03.2015

القهوة من أكثر المشروبات التي يتم البحث عن فوائدها وأضرارها. دراسة جديدة من كوريا الجنوبية شارك فيها آلاف المتطوعين تكشف عن أسرار جديدة للقهوة وفوائدها، قد تدفع خصوم القهوة إلى تغيير رأيهم وتشجيعهم على شربها.
ILLUSTRATION - Das Anatomische Modell von einem menschlichen Herz, aufgenommen am 05.09.2012 in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Foto: Emily Wabitsch dpa/lni

فتح طبي جديد .. استبدال صمام القلب دون جراحة 29.01.2015

أوضحت بيانات تجربة اكلينيكية أن تركيب صمام (كورفالف) داخل شريان الأبهري دون جراحة أدى إلى انخفاض ملموس في عدد الوفيات بالمقارنة بجراحات القلب المفتوح وذلك بعد عام لمرضى سبق أن أجريت لهم جراحة لتغيير الشريان التاجي.
Ein Flugzeug fliegt am 16. Februar 2006 dicht über ein Wohnhaus in Berlin-Tegel. Foto: Kai-Uwe Heinrich +++(c) dpa - Report+++

ضوضاء الطائرات ذات تأثير خطير على مرضى القلب 02.09.2014

الضوضاء الصادرة عن أصوات الطائرات لها تأثير خطير على صحة السكان حول المطارات. دراسة ألمانية جديدة كشفت عن نتائج تتعلق بصحة مرضى الشريان التاجي وأنهم عرضة لمخاطر أكبر، رغم تناول الأدوية.