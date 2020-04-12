الشرطة: غالبية سكان برلين ملتزمون بقواعد مكافحة كورونا

صرحت متحدثة باسم الشرطة الألمانية اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) بأن غالبية سكان العاصمة برلين ملتزمون بقواعد مكافحة انتشار فيروس كورونا خلال أيام عطلات عيد الفصح الحالي.

وأوضحت المتحدثة أن غالبية سكان برلين التزموا بالقاعدة الخاصة بالحد الأدنى للمسافة من الآخرين (1.5 متر)، مشيرة إلى أنه باستثناء واقعتين أمس السبت، فإن الوضع اليوم ظل هادئا للغاية.

ونشرت الشرطة الألمانية نحو 500 فرد في برلين لمراقبة مدى التزام السكان بالتدابير الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتكثفت حملات المراقبة في الحدائق والمساحات الخضراء وبحيرات برلين خاصة في ظل الأجواء الصيفية الحالية.

وتلقت شرطة برلين دعما من أفراد من فرسان الشرطة الاتحادية لمساعدتها في أعمال الرقابة في غابات المدينة. وكان نحو 400 شخص تجمعوا بعد ظهر أمس السبت للتظاهر ضد تعليق الحقوق الأساسية في ميدان روزا- لوكسمبورغ، وقد رفضت مجموعة من المتظاهرين الابتعاد عن المكان. وشهدت المدينة مسيرة في ميدان ليوبولدبلاتس للمطالبة بتوفير حماية أفضل للاجئين في مواجهة الوباء.

وفي ولاية بفاريا ظلت غالبية المواطنين في البيوت أو قاموا بفسحات مشيا أو على الدراجات، ملتزمين بالقواعد المتبعة في الحد من انتشار كورونا. وأعلنت الشرطة في عدة ولايات ألمانية عن التزام كبير من طرف المواطنين بالقوانين في ظل الطقس المشمس هذه الأيام.

م.أ.م/ ص. ش ( د ب أ)