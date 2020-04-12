الشرطة: غالبية سكان برلين ملتزمون بقواعد مكافحة كورونا

صرحت متحدثة باسم الشرطة الألمانية اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) بأن غالبية سكان العاصمة برلين ملتزمون بقواعد مكافحة انتشار فيروس كورونا خلال أيام عطلات عيد الفصح الحالي.
وأوضحت المتحدثة أن غالبية سكان برلين التزموا بالقاعدة الخاصة بالحد الأدنى للمسافة من الآخرين (1.5 متر)، مشيرة إلى أنه باستثناء واقعتين أمس السبت، فإن الوضع اليوم ظل هادئا للغاية.
ونشرت الشرطة الألمانية نحو 500 فرد في برلين لمراقبة مدى التزام السكان بالتدابير الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتكثفت حملات المراقبة في الحدائق والمساحات الخضراء وبحيرات برلين خاصة في ظل الأجواء الصيفية الحالية.
وتلقت شرطة برلين دعما من أفراد من فرسان الشرطة الاتحادية لمساعدتها في أعمال الرقابة في غابات المدينة. وكان نحو 400 شخص تجمعوا بعد ظهر أمس السبت للتظاهر ضد تعليق الحقوق الأساسية في ميدان روزا- لوكسمبورغ، وقد رفضت مجموعة من المتظاهرين الابتعاد عن المكان. وشهدت المدينة مسيرة في ميدان ليوبولدبلاتس للمطالبة بتوفير حماية أفضل للاجئين في مواجهة الوباء.
وفي ولاية بفاريا ظلت غالبية المواطنين في البيوت أو قاموا بفسحات مشيا أو على الدراجات، ملتزمين بالقواعد المتبعة في الحد من انتشار كورونا. وأعلنت الشرطة في عدة ولايات ألمانية عن التزام كبير من طرف المواطنين بالقوانين في ظل الطقس المشمس هذه الأيام.
م.أ.م/ ص. ش ( د ب أ)
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الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون
بهجة الربيع
في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.
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الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون
حلم وردي
بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.
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الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون
بدايات الازهار
رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.
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الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون
صدفة سعيدة
توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.
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الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون
بون على الطريقة اليابانية
السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.
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الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون
متعة ربيعية لا تنتهي
لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.
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الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون
في انتظار الشمس
تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.