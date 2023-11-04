الشرطة: رجل مسلح يقتحم بوابة مطار هامبورغ الألماني ويطلق النار

صرح المتحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية توماس غربرت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء اليوم السبت (الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) بأنه تم إغلاق مطار هامبورغ شمالي ألمانيا بعد أن دخلت سيارة يقودها مسلح إلى ساحة المطار، مشيراً إلى أن المسلح اخترق إحدى البوابات وأطلق النار في الهواء مرتين.

وأضاف غربرت أن من المرجح وجود طفلين أيضاً على متن السيارة، وقال إن زوجة الرجل كانت أخطرت شرطة ولاية هامبوغ في وقت سابق عن احتمال قيام الرجل بأخذ الطفلين منها.

ونقلت صحيفة دي فيلت عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الشخص أطلق النار مرتين في الهواء من سلاح.

وتابع غربرت أن هناك قوات مدججة من شرطة الولاية والشرطة الاتحادية موجودة في المكان وأنها تتواجد بالقرب من السيارة مشيراً إلى أن القوات تتضمن أيضا وحدة تحريز الأدلة والاعتقالات التابعة للشرطة الاتحادية، وقال عن القوات إنها "مجهزة بشكل قوي للغاية".

وأعلن مطار هامبورغ عبر منصة إكس توقف عمليات الإقلاع والهبوط بسبب إجراءات للشرطة الاتحادية.



وكان تم إغلاق مطار هامبورغفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد ورود تهديد بشن هجوم على طائرة ركاب قادمة من طهران إلى هامبورغ.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)