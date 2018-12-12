 الشرطة تواصل مطاردته.. معلومات جديدة عن منفذ هجوم ستراسبورغ | أخبار | DW | 12.12.2018

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أخبار

الشرطة تواصل مطاردته.. معلومات جديدة عن منفذ هجوم ستراسبورغ

تكثف الشرطة الفرنسية دورياتها لملاحقة منفذ هجوم ستراسبورغ الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، فيما قالت مصادر على صلة بالتحقيق إن والدي المشتبه به في إطلاق النار وشقيقيه احتجزا للاستجواب.

Frankreich Polizeieinsatz nach Schießerei auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg (Reuters/V. Kessler)

تنفذ قوات أمنية فرنسية عملية بحث واسعة عن متشدد إسلامي لديه سوابق عدة كان أطلق النار مساء أمس الثلاثاء على رواد سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ (شرق فرنسا) موقعا ثلاثة قتلى أحدهم بحالة موت سريري و13 جريحا. وأعلنت الحكومة الفرنسية رفع مستوى التأهب الأمني في البلاد.

بدورها تواصل الشرطة الاتحادية في ألمانيا جهود البحث عن منفذ الهجوم. وقالت متحدثة باسم إدارة الشرطة الاتحادية في مدينة كوبلنز الألمانية اليوم الأربعاء (12 كانون الأول/ ديسمبر 2018) إن الشرطة تشدد لذلك أيضا منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم، الرقابة على الحدود مع فرنسا على نطاق 30 كيلومترا في ولايتي زارلاند وراينلاند- بفالتس. وأشارت المتحدثة إلى أنه يتعين على سائقي السيارات، توقع تأخر محتمل بسبب إجراءات تفتيش المركبات.

مختارات

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحكومة رفعت من مستوى تقييم التهديد الأمني لأعلى مستوى، كما عززت مراقبة الحدود، إضافة إلى فرض إجراءات أمنية استثنائية في جميع أسواق عيد الميلاد، فيما لا يزال البحث عن المشتبه به مستمرا. (12.12.2018)

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن صدمته البالغة إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، فيما شددت الشرطة الألمانية إجراءات المراقبة في عدد من المعابر الحدودية بين ألمانيا وفرنسا. (12.12.2018)

وفي ستراسبورغ، قال رئيس نيابة مكافحة الإرهاب ريمي هيتز "ضرب الإرهاب مجددا أراضينا" موضحا أن المشتبه به اسمه "شريف. س"، وهو مولود بستراسبورغ في 24 شباط/فبراير 1989. وقال إن المطارد "معروف جدا" لدى القضاء بسوابق جرائم حق عام في عمليات سرقة وعنف مضيفا أنه سبق أن حكم عليه 27 مرة في فرنسا وألمانيا وسويسرا وسبق أن سجن عدة مرات.

وكان المشتبه به تطرف إسلاميا في السجن ورصد "سلوكه المتشدد" في 2015 ما جعل اسمه يدرج في سجلات الإبلاغ للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي، بحسب ما أوضح النائب العام في مؤتمر صحافي بستراسبورغ. وأورد المصدر ذاته أنه "بالنظر إلى المكان المستهدف وطريقة التنفيذ التي اعتمدها المهاجم وبياناته الشخصية وشهادات جمعت ممن سمعوه يردد (الله أكبر)، فان قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس تولى (التحقيق) في الوقائع".

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الشرطة لا تزال تبحث عن منفذ عملية ستراسبورغ

وقال مصدر قريب من الملف إن المشتبه به كان سيقبض عليه عناصر الدرك صباح الثلاثاء في اطار تحقيق في قضية حق عام لكنه أفلت من عملية الاعتقال. وتابع النائب العام أن المشتبه به قام في سوق عيد الميلاد بستراسبورغ، الذي يستقبل مليوني زائر سنويا، "بإطلاق النار عدة مرات من مسدس واستخدم سكينا". وبعد أن أصيب في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، صعد إلى سيارة أجرة ولاذ بالفرار.

وفيما لا تزال الشرطة تطارده تم الأربعاء وضع أربعة من "أقاربه" قيد التوقيف الاحتياطي، بحسب المصدر ذاته. وأوضح المصدر أن والدي المشتبه به وشقيقيه احتجزا للاستجواب.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)

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    بعد اعتداء ستراسبورغ قررت الحكومة الفرنسية رفع حالة التأهب لأعلى مستوياتها وإطلاق عمليات تفتيش مكثفة على الحدود. وزير الداخلية الفرنسي أعلن أن السلطات المحلية في ستراسبورغ ستمنع المظاهرات من أجل إتاحة المجال لقوات الأمن لمطاردة المشتبه به في عملية إطلاق النار. إعتداء ستراسبورغ يأتي بعد سلسلة إعتداءات دامية شهدتها فرنسا خلال العقود الماضية...

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    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    هجوم دموي.. والفاعل غير معروف

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  • Frankreich Carlos der Schakal (picture-alliance/dpa)

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    كارلوس.. الثعلب الإرهابي

    شكّل الفنزويلي كارلوس، الملقب بالثعلب، كابوسا لفرنسا قبل اعتقاله عام 1994. وجهت له اتهامات بالضلوع في مقتل شرطيين عام 1975 بباريس، ثم هجوم آخر عام 1982 عبر تفجير قنبلة في قطار، ممّا أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 27. نهاية العام ذاته اتُهم بقيادة هجومين في محطة قطار مرسيليا وقطار TGV، انتهيا بمصرع 5 أشخاص وجرح 45. من دوافع هجماته رغبته بإطلاق سراح رفيقيه الألمانية ماغدالينا كوب والسويسري برونو بيرغيت.

  • Frankreich Paris - Anschlag der Algerischen Terrorgruppe GIA 1995 (Getty Images/AFP/J. Guez)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    GIA تصل إلى فرنسا

    خرجت عمليات الجماعة الإسلامية المسلحة GIA من الجزائر إلى فرنسا عام 1995، عندما تعرّضت هذه الأخيرة لثمانية هجمات، استخدمت فيها قنابل وأسلحة تقليدية أدت إلى مصرع 8 أشخاص وجرح 200 آخرين. الهجوم الأسوأ وقع في محطة سان ميشيل نوتردام بباريس، كما اغتيل إمام جزائري ومرافقه بباريس. أدت الهجمات إلى توتر في علاقات فرنسا بالجزائر، خاصة مع اتهامات بتورط أجهزة أمنية جزائرية في عمليات GIA.

  • Schweigemarsch gegen Terror in Toulouse (Reuters)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    حتى الأطفال لم يسلموا من الإرهاب

    أجهز محمد مراح على سبعة أشخاص، وثلاثة أطفال، فضلاً عن جرحه ستة آخرين، في ثلاث هجمات مختلفة، بمدينتي تولوز ومونتوبان شهر مارس 2012، أخطرها في مدخل مدرسة يهودية. أعلن "جند الخلافة" المرتبط بالقاعدة مسؤوليته عن الواقعة، غير أن الشرطة الفرنسية نفت أن تكون لمراح علاقة بأيّ تنظيم.

  • Gedenkveranstaltung zu Anschlägen in Paris in Liverpool 11.1.2015 (Reuters/Noble)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    مجزرة شارلي إيبدو

    مثلت بداية عام 2015 صدمة كبيرة للفرنسيين، إثر قيام ثلاثة مسلحين، هما الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي، المرتبطين بتنظيم "داعش"، بقتل 27 شخصا. أول الهجمات كانت على مجلة شارلي إيبدو، حيث قتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من طاقم المجلة الساخرة. وبعدها قُتل أربعة في متجر يهودي من لدن كوليبالي، الذي كان يحتجز رهائن قبل تصفيته. قُتلت شرطية في مكان آخر، قبل محاصرة الأخوين كواشي في مطبعة.

  • Paris - Eagles of Death Metal Bataclan (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    حمام دم في باريس وسان دوني

    نفذ "داعش" أسوأ هجوم إرهابي بفرنسا شهر نوفمبر 2015. مجموعة هجمات نفذها جهاديون في باريس وسان دوني. بدأت في ملعب فرنسا عبر تفجير 3 إرهابيين لأجسادهم، ثم جرى إطلاق النار على زبائن مقاهٍ ومطاعم، وكان الهجوم المروّع في مسرح باتكلان بإطلاق الرصاص على جمع من الناس. وصل عدد القتلى إلى 130 والجرحى إلى 413. تزعم المجموعة المنفذة عبد الحميد أبا عوض، مغربي- بلجيكي، وقد قُتل لاحقاً برفقة شركاء آخرين.

  • Trauer um Opfer in Nizza (Reuters/E. Gaillard)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    نيس تنزف دما

    يوم صيفي هادئ في نيس عام 2016 ينتهي بمجزرة. محمد لحويج بوهلال يقود شاحنة ثم يدهس جمعا من المدنيين، متسبباً في مقتل 86 شخصا وجرح 458، قبل الإجهاز عليه. تبنى "داعش" العملية، لكن الادعاء العام الفرنسي قال إن الهجوم منفرد. لم يعرف عن بوهلال، التونسي الجنسية، تدينه أو ارتباطه بالإسلام الراديكالي، ولم تعرف دوافعه وراء الهجوم الذي تسبّب باستمرار حالة الطوارئ بفرنسا بعدما كان من المقرر نهايتها.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    هجوم إرهابي في تريب

    الجمعة 23 آذار/ مارس 2018 أدى حادث إرهابي آخر إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش". المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. والرئيس الفرنسي ماكرون يصف الهجوم بالـ"إرهابي" نفذه إسلامي متشدد.

    الكاتب: إسماعيل عزام


مختارات

محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

ارتفعت مؤخرا حدة الاعتداءات الدامية في فرنسا، لكن هذه الدولة عانت منذ عقود من ضربات ضد المدنيين ورجال الأمن فوق ترابها. نعرض هنا جانبا من أبرز ما عانته فرنسا في مواجهة الاعتداءات الإرهابية خلال العقود الأخيرة. (12.12.2018)  

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