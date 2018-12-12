الشرطة تواصل مطاردته.. معلومات جديدة عن منفذ هجوم ستراسبورغ

تنفذ قوات أمنية فرنسية عملية بحث واسعة عن متشدد إسلامي لديه سوابق عدة كان أطلق النار مساء أمس الثلاثاء على رواد سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ (شرق فرنسا) موقعا ثلاثة قتلى أحدهم بحالة موت سريري و13 جريحا. وأعلنت الحكومة الفرنسية رفع مستوى التأهب الأمني في البلاد.

بدورها تواصل الشرطة الاتحادية في ألمانيا جهود البحث عن منفذ الهجوم. وقالت متحدثة باسم إدارة الشرطة الاتحادية في مدينة كوبلنز الألمانية اليوم الأربعاء (12 كانون الأول/ ديسمبر 2018) إن الشرطة تشدد لذلك أيضا منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم، الرقابة على الحدود مع فرنسا على نطاق 30 كيلومترا في ولايتي زارلاند وراينلاند- بفالتس. وأشارت المتحدثة إلى أنه يتعين على سائقي السيارات، توقع تأخر محتمل بسبب إجراءات تفتيش المركبات.

وفي ستراسبورغ، قال رئيس نيابة مكافحة الإرهاب ريمي هيتز "ضرب الإرهاب مجددا أراضينا" موضحا أن المشتبه به اسمه "شريف. س"، وهو مولود بستراسبورغ في 24 شباط/فبراير 1989. وقال إن المطارد "معروف جدا" لدى القضاء بسوابق جرائم حق عام في عمليات سرقة وعنف مضيفا أنه سبق أن حكم عليه 27 مرة في فرنسا وألمانيا وسويسرا وسبق أن سجن عدة مرات.

وكان المشتبه به تطرف إسلاميا في السجن ورصد "سلوكه المتشدد" في 2015 ما جعل اسمه يدرج في سجلات الإبلاغ للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي، بحسب ما أوضح النائب العام في مؤتمر صحافي بستراسبورغ. وأورد المصدر ذاته أنه "بالنظر إلى المكان المستهدف وطريقة التنفيذ التي اعتمدها المهاجم وبياناته الشخصية وشهادات جمعت ممن سمعوه يردد (الله أكبر)، فان قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس تولى (التحقيق) في الوقائع".

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وقال مصدر قريب من الملف إن المشتبه به كان سيقبض عليه عناصر الدرك صباح الثلاثاء في اطار تحقيق في قضية حق عام لكنه أفلت من عملية الاعتقال. وتابع النائب العام أن المشتبه به قام في سوق عيد الميلاد بستراسبورغ، الذي يستقبل مليوني زائر سنويا، "بإطلاق النار عدة مرات من مسدس واستخدم سكينا". وبعد أن أصيب في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، صعد إلى سيارة أجرة ولاذ بالفرار.

وفيما لا تزال الشرطة تطارده تم الأربعاء وضع أربعة من "أقاربه" قيد التوقيف الاحتياطي، بحسب المصدر ذاته. وأوضح المصدر أن والدي المشتبه به وشقيقيه احتجزا للاستجواب.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)