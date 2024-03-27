الشرطة تعدل روايتها.. مقتل 4 أشخاص في حادث قرب لايبزيغ

بعد أعلنت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة عدد كبير من الأشخاص في حادث سير على طريق سريع بالقرب من مدينة لايبزيغ، قامت الشرطة الألمانية بتعديل روايتها مؤكدة مقتل أربعة أشخاص.

عدّلت الشرطة الألمانية عدد ضحايا حادث حافلة على الطريق السريع (إيه 9) بالقرب من مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا إلى أربعة، بعد أن ذكرت في وقت سابق أن الحصيلة بلغت خمسة أشخاص.

وقالت إدارة شرطة لايبزيغ مساء الأربعاء (27 مارس/ آذار 2024) إن شخصا كانت الشرطة أبلغت في البداية بوفاته كان في حالة تهدد حياته.

وأصيب أكثر من 20 شخصا عندما انحرفت حافلة عن الطريق السريع وانقلبت على جانبها لأسباب غير معروفة.ونقل المصابون إلى مستشفيات في المنطقة.

وقال متحدث في وقت سابق إن 11 شخصا أصيبوا في الحادث تلقوا العلاج في مستشفى جامعة لايبزيغ بينهم شخص مصاب بجروح خطيرة، وكان يعالج في وحدة العناية المركزة.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنّ خمسة أشخاص لقوا حتفهم في حادث حافلة على طريق سريع قرب مدينة لايبزيغ بشرق ألمانيا، على ما ذكرت الشرطة. وكانت حافلة قد انحرفت عن الطريق السريع، وانقلبت على جانبها لأسباب مجهولة نحو الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (08:45 بتوقيت غرينتش).

وأشارت الشرطة إلى إصابة 20 شخصا على الأقل بين ركاب الحافلة. وقالت شركة "فليكسباص" الألمانية المشغلة للحافلة لوكالة فرانس برس إن "الحافلة التي غادرت برلين متوجهة إلى زوريخ (سويسرا) كانت تقل 53 راكبا وسائقين".

وأضافت في رسالة إلكترونية تلقتها وكالة فرانس برس أن "الملابسات الدقيقة للحادث لم تتضح بعد"، مؤكدة "التعاون مع السلطات وخدمة الطوارئ". وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام الحافلة وهي مقلوبة على جانبها قرب صف من الأشجار.

وجرى إرسال عدة مروحيات إنقاذ وسيارات إسعاف. وتم إغلاق الطريق من الجانبين. وطٌلب من السائقين إبقاء حارة الإنقاذ غير مشغولة. ويعد ايه 9 طريقا سريعا مهما يربط برلين وميونيخ.

ف.ي/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)